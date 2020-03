9 cách sửa lỗi không thể kết nối WiFi trên iPhone

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 10:11 AM (GMT+7)

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc một số cách đơn giản để sửa lỗi không thể kết nối WiFi trên iPhone, iPad.

Sửa lỗi không thể kết nối WiFi trên iPhone. Ảnh: iGeeksblog

1. Khởi động lại router WiFi

Đầu tiên, bạn hãy tắt nguồn router WiFi tối thiểu khoảng 5 phút, sau đó khởi động lại thiết bị. Việc này sẽ giúp xóa tất cả bộ nhớ cache và khắc phục một số lỗi không rõ nguồn gốc.

2. Khởi động lại iPhone, iPad

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt nguồn) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Sau đó nhấn im nút nguồn để khởi động lại.

3. Bật Airplane mode (chế độ máy bay)

Một khi Airplane mode (chế độ máy bay) được kích hoạt, toàn bộ kết nối trên iPhone bao gồm WiFi, Bluetooth và mạng di động sẽ tạm thời bị tắt. Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) và bật tùy chọn Airplane mode (chế độ máy bay).

Bật Airplane mode (chế độ máy bay) trên iPhone. Ảnh: iGeeksblog

4. Quên mạng WiFi và kết nối lại

Để quên mạng WiFi, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Wi-Fi, nhấn vào biểu tượng (i) ở bên cạnh tên mạng, sau đó nhấn Forget this network (quên mạng này). Sau đó, người dùng chỉ cần khởi động lại thiết bị và tiến hành kết nối lại.

Quên mạng và kết nối lại. Ảnh: iGeeksblog

5. Đặt lại cài đặt mạng

Việc thiết lập sai các thông số có thể sẽ khiến iPhone không thể kết nối mạng. Để đặt lại cài đặt mạng, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Reset (đặt lại) - Reset Network Settings (đặt lại cài đặt mạng). Sau khi hoàn tất, iPhone sẽ tự động khởi động lại và đưa toàn bộ mọi thiết lập mạng về trạng thái ban đầu.

Trong trường hợp vẫn chưa khắc phục được, bạn hãy chọn Reset all Settings (đặt lại tất cả cài đặt).

Đưa các thiết lập mạng về chế độ ban đầu. Ảnh: iGeeksblog

6. Vô hiệu hóa VPN

Nếu đang sử dụng VPN (mạng riêng ảo), bạn hãy tạm thời vô hiệu hóa trong phần Settings (cài đặt).

7. Vô hiệu hóa dịch vụ Wi-Fi Networking

Mặc dù điều này nghe có vẻ kì quặc nhưng dường như có hiệu quả đối với nhiều người dùng iPhone. Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Location Services (dịch vụ định vị) - System Services (dịch vụ hệ thống) và vô hiệu hóa tùy chọn Wi-Fi Networking.

Khi kết nối WiFi thành công, bạn có thể bật lại tính năng này theo cách trên.

Vô hiệu hóa tùy chọn Wi-Fi Networking trên iPhone. Ảnh: iGeeksblog

8. Sử dụng DNS tùy chỉnh

Thông thường, iPhone sẽ tự động gán DNS dựa trên cấu hình của router, tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Google DNS hoặc Open DNS để truy cập mạng nhanh hơn.

9. Hạ cấp iOS

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, bạn hãy thử hạ cấp thiết bị về phiên bản iOS trước đó. Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm cách hạ cấp iOS tại bài viết http://bit.ly/ha-cap-ios.

Hi vọng với những mẹo nhỏ kể trên, bạn đọc có thể tự xử lý lỗi không thể kết nối WiFi trên iPhone mà không cần mang ra tiệm.

