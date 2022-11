7 "ông lớn" công nghệ trong liên minh bảo vệ người Việt Nam trên Internet

Tại hội thảo - triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam”, liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng vừa được thành lập. Các doanh nghiệp công nghệ tham gia gồm: Viettel, VNPT, MobiFone, CMC, Bkav, VNG, TikTok và Cốc Cốc.

Lễ ký kết giữa các doanh nghiệp tham gia liên minh hôm 24/11.

Theo Cục An toàn thông tin, những doanh nghiệp tham gia liên minh này đáp ứng được một số tiêu chí như: Là doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, CNTT, có lượng người dùng dịch vụ lớn tại Việt Nam, và có nền tảng hạ tầng, sản phẩm đáp ứng các tiêu chí an toàn cho người dùng. Thời gian tới, liên minh sẽ mở rộng để các doanh nghiệp có đủ năng lực cùng tham gia.

Liên minh hoạt động dưới bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) có vai trò chủ trì điều phối, định hướng các hoạt động chung. Các thành viên liên minh cam kết, cùng chung tiếng nói, tích cực và trách nhiệm đóng góp để chung tay tạo “khiên chắn” giúp người Việt lên mạng an toàn.

Sứ mệnh của liên minh là thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cho người dân khi tham gia sử dụng mạng. Từ đó, liên minh giúp tạo dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, giảm thiểu sự cố mất an toàn thông tin và tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số.

Với cương vị là một trong những doanh nghiệp thành lập liên minh, Cốc Cốc đang dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp “Make in Việt Nam” với sản phẩm công nghệ hàng đầu do người Việt phát triển và phục vụ cho lợi ích của người Việt, nhất là trong việc bảo đảm an toàn an ninh mạng cho người dùng trên Internet.

Chia sẻ về việc gia nhập liên minh, ông Nguyễn Vũ Anh - Tổng Giám đốc Cốc Cốc cho biết: “Việc tham gia sáng lập Liên minh chính là tiền đề để Cốc Cốc đồng hành cùng Chính phủ nói chung và Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số. Đặc biệt, Cốc Cốc sẽ chú trọng khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia vào các hoạt động trực tuyến một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi”.

Được biết, hoạt động chính của liên minh được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của người dùng trên Internet và các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ nêu rõ trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 về an toàn thông tin. Cụ thể, một số hoạt động nổi bật mà các doanh nghiệp sẽ thực hiện trong thời gian tới là:

- Phối hợp sản xuất và triển khai các nội dung tuyên truyền (tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế,…) để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho người dân.

- Thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) chính thức của liên minh trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin. Từ đó kết nối đa kênh, đa nền tảng để lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin chính thống cho người dùng, tránh ảnh hưởng của thông tin giả, thông tin vi phạm pháp luật.

- Tổ chức thường niên các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy mô lớn, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

