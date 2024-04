5 tính năng, cập nhật trên VNeID 2.1.5: Có cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Vừa qua, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) đã phát hành ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.5 lên các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Ứng dụng VNeID đã có phiên bản 2.1.5.

Phiên bản mới nhất của VNeID mang tới 1 tính năng mới, 3 điều chỉnh giao diện và chức năng cùng với việc sửa các lỗi còn tồn đọng, cụ thể:

1. Bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng đối với trường hợp có nơi thường trú tại TP. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên - Huế).

2. Điều chỉnh giao diện hiển thị tin tức trên trang chủ.

3. Điều chỉnh chức năng xuất trình giấy tờ.

4. Điều chỉnh chức năng lịch sử cấp CMND/CCCD.

5. Sửa lỗi.

Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Bộ Công an xây dựng và quản lý để xử lý các yêu cầu đăng ký, cấp và quản lý định danh, xác thực điện tử. Quản lý sử dụng thông tin định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mọi thông tin của người dân trên ứng dụng VNeID do cơ quan công an quản lý nên đảm bảo tính bảo mật, an toàn đối với người sử dụng.

Nguồn: [Link nguồn]