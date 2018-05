3 cách sửa lỗi iPhone không gửi được tin nhắn

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Trong quá trình sử dụng iPhone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng không thể gửi tin nhắn SMS cho bạn bè. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

1. Khởi động lại thiết bị

iPhone X và bộ đôi iPhone 8/8 Plus được bổ sung nhiều tính năng mới, do đó thao tác khởi động lại cũng sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên, người dùng chỉ cần truy cập Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung), kéo xuống bên dưới và nhấp vào tùy chọn Shutdown (tắt máy). Sau đó nhấn im nút nguồn vài giây để mở lại máy (xuất hiện logo Apple). Ngoài ra, khi cắm sạc cho thiết bị, tự động iPhone X hoặc iPhone 8/8 Plus cũng sẽ mở lại.

Trên iPhone 7/7 Plus, chức năng khởi động lại đã được chuyển sang nút Volume Down (giảm âm lượng). Đầu tiên, bạn nhấn giữ nút nguồn ở cạnh phải thiết bị, đồng thời bấm cùng lúc phím giảm âm lượng và chờ một lát cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Nếu đang sử dụng iPhone 6S trở về trước (bao gồm cả iPod và iPad), người dùng chỉ cần nhấn cùng lúc nút nguồn và nút Home vài giây cho đến khi màn hình tắt và xuất hiện logo Apple.

2. Kiểm tra các thiết lập mạng

Trong quá trình sử dụng, có đôi khi bạn vô tình kích hoạt chế độ máy bay (Airplane mode), khiến mọi kết nối gồm WiFi, di động, Bluetooth… bị vô hiệu hóa, điều này đồng nghĩa với việc tin nhắn cũng không thể gửi đi. Do đó, bạn hãy mở Control Center bằng cách vuốt từ cạnh dưới màn hình lên, tắt chế độ máy bay (như hình bên dưới).

Nếu chưa được, bạn hãy truy cập Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Reset (đặt lại) > Reset Network Settings (đặt lại cài đặt mạng). Lưu ý, việc này sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trên thiết bị.

3. Kiểm tra trung tâm dịch vụ

Nếu đã áp dụng những cách trên nhưng vẫn không thể gửi tin nhắn, nhiều khả năng trung tâm dịch vụ trên thiết bị đang bị lỗi. Đầu tiên, bạn hãy mở điện thoại, nhấn *#5005*7672# và nhấn gọi để kiểm tra trung tâm dịch vụ.

Nếu dùng VinaPhone, địa chỉ trung tâm dịch vụ sẽ là +8491020005, Viettel là +84980200030 và Vietnammobile là +84920210015. Tương tự, đối với các thuê bao của MobiFone, địa chỉ trung tâm dịch vụ sẽ nằm trong danh sách sau đây:

+84900000011

+84900000012

+84900000014

+84900000015

+84900000017

+84900000018

+84900800019

+84900000020

+84900000022

+84900000023

+84900000024

+84900000025

+84900000040

+84900000042

+84900000060

+84900000066

Nếu không đúng, người dùng có thể thiết lập lại bằng cách nhập **5005*7672*<số trung tâm dịch vụ ở trên># rồi nhấn Gọi. Ví dụ cho nhà mạng Viettel sẽ là **5005*7672*84980200030#.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể khắc phục nhanh các lỗi liên quan đến việc gửi và nhận tin nhắn trên iPhone.