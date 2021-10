Tìm hiểu về thành phần “quý như vàng” là thuốc bổ cấp tốc cho làn da

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 23:42 PM (GMT+7)

Có rất nhiều lời bàn tán về “peptide”. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc nó là gì và nó có liên quan gì đến làn da và quá trình chăm sóc da?

Peptide là gì và tại sao chúng ta cần chúng?

Peptide, còn được gọi là polypeptide là các chuỗi axit amin tự nhiên, được tạo ra bởi cơ thể. Da của chúng ta cần protein và các peptide này tạo nên protein cho da. Collagen là một loại protein được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể tạo nên cấu trúc của da và collagen này được tạo thành từ ba chuỗi polypeptide. Do đó, để collagen được kích thích trong cơ thể chúng ta, cần phải có đủ lượng peptide.

Collagen giúp giữ cho làn da của chúng ta săn chắc và trẻ trung. Khi chúng ta già đi, mức độ collagen được sản xuất tự nhiên trong cơ thể giảm và do đó, chúng ta cần sử dụng các chất bổ sung. Các phân tử collagen khó hấp thụ vào da hơn do kích thước của chúng và do đó, các peptide này giúp da hấp thụ dễ dàng hơn và thúc đẩy làn da đẹp hơn và khỏe mạnh. Do đó, kết hợp peptide vào quy trình chăm sóc da của bạn có thể giúp tăng cường và kích thích sản sinh collagen trong cơ thể để loại bỏ các nếp nhăn và đường nhăn phát triển khi chúng ta già đi.

Những lợi ích của peptide đối với làn da của bạn là gì?

Có thể giảm viêm và bọng mắt:

Peptide có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm da và bọng mắt.

Giữ cho da ngậm nước và dưỡng ẩm:

Da của chúng ta thường có thể bị khô và bị tổn thương theo thời gian do thiếu sản xuất collagen, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, lạm dụng các sản phẩm chăm sóc da, v.v. Peptide có thể dễ dàng hấp thụ vào da của chúng ta và có thể giúp giảm tình trạng mất nước của da vì nó có đặc tính làm tăng hàm lượng protein trong cơ thể chúng ta và có thể tạo ra các tế bào giữ nước.

Có thể giúp giảm mụn trứng cá:

Peptide có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm da, giảm mụn trứng cá và mụn.

Giúp bảo vệ và cải thiện chức năng của hàng rào bảo vệ da:

Hàng rào bảo vệ da của chúng ta là lớp ngoài cùng của da và thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, sản phẩm và tia cực tím (UV) khắc nghiệt và có thể bị khô và hư hại theo thời gian. Do đó, các peptide này có thể giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da bằng cách bảo vệ nó khỏi bị hư hại và ngăn ngừa tổn thương thêm, từ đó giữ cho làn da của chúng ta khỏe mạnh.

Có thể làm cho da săn chắc và trẻ trung:

Peptide có thể giúp kích thích sản xuất elastin trong da. Độ đàn hồi của da là rất cần thiết và khi chúng ta già đi, nó sẽ giảm đi, làm cho da của chúng ta trông chảy xệ và xỉn màu. Collagen và elastin cùng có đặc tính chống lão hóa có thể giúp da trông săn chắc hơn, do đó làm giảm và ngăn ngừa các nếp nhăn và đường nhăn bắt đầu xuất hiện khi chúng ta già đi.

Làm thế nào để tìm kiếm peptide trong các sản phẩm chăm sóc da?

Peptide được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm chăm sóc da khác nhau như kem dưỡng ẩm và kem dưỡng da mặt, serum, kem dưỡng da, mặt nạ, sữa rửa mặt và chất tẩy rửa, v.v. Sử dụng các loại sản phẩm bôi ngoài hoặc bôi ngoài da này, làm cho các peptit này đi vào hàng rào bảo vệ da và bắt chước các peptit tự nhiên do cơ thể sản xuất để tạo ra các hiệu ứng tương tự.

Thông thường, các peptit xuất hiện theo một cách nhất định trên các sản phẩm chăm sóc da được đặt tên bằng các từ như "Palmitoyl pentapeptide", "Acetyl tetrapeptide-9", "Tripeptide 1", "Acetyl hexapeptide 3", "Acetyl hexapeptide 8", "Acetyl hexapeptide 20", Palmitoyl oligopeptide, v.v. được ghi trong danh sách thành phần.

Làm thế nào để chọn đúng dạng peptide cho da?

Điều cần thiết là phải chọn đúng dạng sản phẩm chăm sóc da có chứa peptide cho da để nó có tác dụng tốt nhất. Sử dụng các sản phẩm có thể lưu lại trên da lâu hơn như dạng kem và sữa dưỡng sẽ hiệu quả hơn so với sữa rửa mặt và sữa rửa mặt.

Thận trọng: Mặc dù peptit an toàn để sử dụng cho mọi loại da, việc kiểm tra miếng dán cho bất kỳ lần đầu tiên sử dụng sản phẩm luôn được khuyến khích, đặc biệt là đối với những người có làn da nhạy cảm. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra xem có phản ứng da, tác dụng phụ hoặc dị ứng peptide hay không.

