Tại thủ phủ làm đẹp Hàn Quốc: Dưỡng da tầng tầng lớp lớp đã hết thời?

Thứ Tư, ngày 04/09/2019 09:30 AM (GMT+7)

Người Hàn muốn giảm "gánh nặng" với làn da nên giờ đây 10 bước chăm da thần thánh đã lỗi thời.

Mỗi đất nước có một xu hướng làm đẹp riêng. Phụ nữ Pháp đều thích tô son đỏ? Phụ nữ Ý sử dụng dầu ô liu như kem dưỡng ẩm. Phụ nữ Iceland tắm trong suối nước nóng lưu huỳnh.

Và khi nói đến Hàn Quốc, người ta không thể không nhắc tới đế chế K-beauty - đế chế làm đẹp hot nhất châu Á. Với các cô gái, khi nhắc tới quy trình chăm sóc da 10 bước. Nhưng sự thực, tại Hàn ngày nay, thay vì sử dụng nhiều loại chất tẩy rửa, toner, tinh chất dạng lỏng essence, serum, mặt nạ, kem dưỡng ẩm, kem mắt và nhiều sản phẩm khác. Bây giờ người Hàn quan tâm đến việc đơn giản hóa thói quen chăm sóc da của họ, đôi khi hợp lý hóa quy trình chăm sóc da 10 bước truyền thống của họ chỉ giảm còn một nửa.

"Thói quen chăm sóc da sử dụng nhiều sản phẩm để điều trị da mặt toàn diện tại nhà" đã trở nên rất phổ biến ở Hàn Quốc ngay từ những năm 1960 với sự gia tăng của bán hàng trực tiếp, "Chuyên gia mỹ phẩm Hàn Quốc, anh Oh giải thích. "Những người bán hàng trực tiếp, thường được gọi là 'cố vấn sắc đẹp', sẽ đến thăm những ngôi nhà với một túi lớn chứa đầy các sản phẩm chăm sóc da khác nhau và sẽ cung cấp các liệu pháp chăm sóc da mặt miễn phí với các sản phẩm của họ."

Oh giải thích thêm: "Họ muốn giới thiệu một thói quen gồm nhiều bước với các sản phẩm, toner, tinh chất, huyết thanh và ống, mặt nạ điều trị, kem dưỡng ẩm, kem mắt, kem điều trị... Mặc dù bán hàng trực tiếp không phải là lý do duy nhất khiến thói quen chăm sóc da nhiều bước trở nên phổ biến về mặt văn hóa, nhưng nó chắc chắn đóng một vai trò quan trọng, bởi vì đây là kênh chính (và rất hiệu quả) cho các công ty tiếp thị và bán người tiêu dùng tìm hiểu và mua sản phẩm tại một quốc gia có mật độ dân số cao và có mạng lưới bán hàng cao."

Có một vài lý do khiến người Hàn có xu hướng giảm một nửa các bước chăm da. Một trong những lý do là sự kết nối toàn cầu. Một lý do khác được gọi là "gánh nặng cơ thể", trong đó đề cập đến tổng lượng hóa chất hoặc thành phần cụ thể được tìm thấy bên trong cơ thể. Theo Oh, ý tưởng là bạn giảm lượng thành phần chăm sóc da bạn sử dụng, bạn cũng có thể giảm lượng hóa chất hấp thụ vào cơ thể.

"Với sự phát triển của Internet, mọi người đã tiếp cận được thông tin và được giáo dục rất nhiều về các sản phẩm, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả gánh nặng cơ thể)", Oh giải thích. "Hàn Quốc có tốc độ kết nối internet nhanh nhất thế giới, với hơn 92% dân số sử dụng internet." Trong 5 năm qua, "chủ nghĩa tối giản" ở Hàn Quốc, đặc biệt là khi mọi người trở nên rất ý thức 'gánh nặng cơ thể' từ những gì họ ăn và áp dụng trên cơ thể họ. "

Với quyền truy cập vào thông tin, mọi người có thể hiểu được tay nghề cao và hiệu quả cao. "Ngoài ra," Oh nói thêm, "với Hàn Quốc hiện tại, người dân đang hướng về chăm sóc da hợp lý vì những lý do thực tế. một thói quen chăm sóc da 10 hoặc 12 bước, và chắc chắn không còn là chuẩn mực nữa, "anh giải thích.

Người Hàn hướng tới các sản phẩm đa chức năng và nhiều công dụng hơn: Lấy ví dụ như serum dầu đỏ. Nó được bào chế với 34 loại thực vật tự nhiên và tinh dầu (bao gồm hóa chất thực vật, vitamin và khoáng chất từ ​​thực vật được biết là tồn tại trong môi trường khắc nghiệt). Nó hydrat hóa làn da, tăng độ đàn hồi, và tăng cường rạng rỡ, tất cả không có hương thơm tổng hợp, phthalates, dầu khoáng, sunfat, thuốc nhuộm vàng.

Alicia Yoon là một chuyên gia thẩm mỹ, chuyên gia chăm sóc da của Hàn Quốc, và người sáng lập Peach & Lily. Cô chăm sóc da thường xuyên sử dụng thói quen chăm sóc da và chăm sóc da. "Thói quen chăm sóc da điển hình ở Hàn Quốc vẫn còn nhiều lớp hơn so với thói quen ở Âu, Mỹ," Yoon nói.

"Tuy nhiên, nếu bạn đi làm đẹp ở Hàn Quốc hoặc nhìn vào các kệ hàng, các quy trình chăm sóc da toàn diện vẫn còn rất nhiều, chăm sóc da ở Hàn có yếu tố nghi thức, nhưng hơn nữa, chăm sóc da không thể làm nhanh chóng ", Yoon giải thích.

Để giảm thiểu các bước chăm sóc da, Oh nói về sự quan trọng của peptide và phytochemical, cụ thể. "Peptide được coi là một thế hệ mới của các thành phần chức năng thay thế các vitamin", Oh nói. Trước đây, peptide đã được sử dụng trong y học, nhưng bây giờ, ở Hàn Quốc, peptide được sử dụng rất tích cực như là hoạt chất chức năng trong mỹ phẩm, chúng được coi là có hiệu quả cao và đa chức năng, nhưng rất ổn định và an toàn (trong khi vitamin A và C có xu hướng có vấn đề ổn định). "

Mặt khác, phytochemical là "các hợp chất được tạo ra bởi thực vật giúp tăng trưởng hoạt động sinh học như Camellia Sinensis (Trà lá xanh) Catechin, Ellagic Acid, Anthocyanin và Quercetin là các chất phytochemical có hiệu quả chống oxy hóa rất mạnh trên da và cũng là xu hướng thành phần trong các sản phẩm chăm sóc da của Hàn Quốc".

Theo đó, thời đại mới của K-beauty chính là hướng tới các sản phẩm đa chức năng, có yếu tố bền vững, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn hiệu quả.