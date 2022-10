Muốn tuổi U40 trẻ như U30 cần ngay 3 mẹo sau

Khi nói đến làn da của bạn thì chế độ ăn uống, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da cụ thể và gen đều đóng một vai trò quan trọng. Mặc dù lão hóa là không thể tránh khỏi và nếp nhăn là bình thường, nhưng một số phương pháp có thể thúc đẩy làn da tươi trẻ ở mọi lứa tuổi.

Dưới đây là các cách ngăn ngừa lão hóa sớm và cách ngăn chặn tình trạng da chảy xệ khi bạn mới nhận thấy.

Mẹo số 1: Thoa kem chống nắng mỗi ngày, quanh năm

Ở mọi lứa tuổi, việc bảo vệ da khỏi các tia có hại của ánh nắng mặt trời là vô cùng quan trọng, đặc biệt nếu bạn muốn ngăn ngừa da chảy xệ hoặc tăng cường độ đàn hồi. Loại thuốc tốt nhất giúp tăng cường lượng collagen của làn da của bạn là phòng ngừa, tức là kem chống nắng. Kem chống nắng phổ rộng (bảo vệ khỏi cả tia UVA và UVB) với SPF 30 hoặc cao hơn ngăn tia UV của mặt trời xâm nhập vào da của bạn và gây ra sự cố collagen và sợi đàn hồi. Collagen là một loại protein và là protein cấu trúc phong phú nhất ở động vật, Collagen đóng vai trò như giàn giáo và hỗ trợ bên trong làn da của bạn; khi lượng collagen đó mạnh mẽ, làn da của bạn sẽ trông mịn màng, tràn đầy sức sống và khỏe mạnh.

Sức mạnh của collagen có liên quan tỷ lệ thuận với độ săn chắc của da, trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Sự phân hủy collagen và sợi đàn hồi do lão hóa nội tại cũng như các yếu tố môi trường (chủ yếu là tiếp xúc với tia UV, nhưng cũng có thể gây ô nhiễm, viêm da và các yếu tố chế độ ăn uống) góp phần vào quá trình lão hóa da dưới dạng lỏng lẻo, xỉn màu và nếp nhăn. Đây là lý do tại sao thoa kem chống nắng mỗi ngày có thể giữ được vẻ tươi trẻ lâu hơn và ngăn ngừa tình trạng da bị chảy xệ nhanh chóng.

2: Bổ sung Vitamin C và Huyết thanh Axit Hyaluronic vào quy trình của bạn

Trước khi thoa kem chống nắng vào buổi sáng, các chuyên gia về da liễu khuyên bạn nên thoa serum vitamin C lên mặt sau khi rửa mặt sạch. Những gì đã được thiết lập và chứng minh liên quan đến độ đàn hồi của da là các thành phần hoạt tính nhất định góp phần tăng cường các sợi collagen, và chúng bao gồm cả vitamin C. Thoa một loại huyết thanh chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C, là rất quan trọng để ngăn ngừa da chảy xệ, là liều thuốc tốt nhất khi nói đến sức khỏe làn da của bạn.

Thực hiện một quy trình chăm sóc da làm sạch, dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của bạn sẽ có được làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, đào thải các chất gây ô nhiễm môi trường và chất kích thích mà chúng ta gặp phải suốt cả ngày. Serum chống oxy hóa như một lớp bảo vệ bổ sung cho làn da của bạn.

Vào ban đêm, sau khi rửa mặt và trước khi thoa kem dưỡng ẩm hàng đêm, bạn nên sử dụng huyết thanh axit hyaluronic cũng có thể thúc đẩy làn da trông đàn hồi và sáng hơn ở mọi lứa tuổi. Axit hyaluronic thoa lên da vào ban đêm sẽ thẩm thấu vào da, và sau đó tiếp tục hút nước về nó, cho phép da ngậm nước tốt hơn. Làn da được cung cấp đủ nước sẽ trở nên mạnh mẽ, đàn hồi và khỏe mạnh.

3: Ăn một chế độ ăn uống cân bằng giúp đem lại những lợi ích cho làn da

Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng đối với sức khỏe của toàn bộ cơ thể và hạnh phúc của bạn, Có những loại thực phẩm cụ thể bạn có thể ăn nhiều hơn để ngăn ngừa lão hóa sớm, làm chậm da chảy xệ và thúc đẩy đàn hồi hơn, nhìn dẻo dai. Những gì bạn ăn ảnh hưởng đến làn da của bạn, vì vậy hãy đảm bảo bổ sung nhiều thực phẩm tươi trong chế độ ăn uống của bạn như các loại rau lá xanh, các loại hạt và các nguồn protein nạc như cá và gà.

Nên cố gắng tránh thực phẩm giàu chất béo, đặc biệt là những món chiên hoặc chế biến, vì chúng có thể gây ra một số tình trạng da liên quan đến tuổi tác như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến. Đường và carbs đơn làm cho da mất đi collagen, dẫn đến mất độ đàn hồi và nếp nhăn nhiều hơn, cô cảnh báo, cũng như các vấn đề sức khỏe khác. Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm chế biến bị tước bỏ trạng thái tự nhiên của chúng; chúng bị tách khỏi các yếu tố khác có thể cần thiết cho sức khỏe. Vì vậy, trong khi chế biến làm cho thực phẩm giữ được lâu hơn, yếu tố này làm giảm sức mạnh dinh dưỡng của nó và chất béo chuyển hóa thu được từ dầu hydro hóa (có trong thực phẩm chế biến) dẫn đến khô da và nếp nhăn.

Chu trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, tác hại của ánh nắng mặt trời và hút thuốc là những yếu tố lớn nhất trong việc thay đổi diện mạo làn da của bạn, nhưng tin tốt là bạn có thể làm rất nhiều điều để giúp làn da của mình tươi trẻ hơn

Khi chúng ta già đi, mạng lưới sợi elastin của da sẽ bị tổn thương và suy yếu do cách chúng ta sống, bao gồm cả tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hút thuốc. Khi chúng ta già đi, các sợi collagen giảm dần, khiến da bị chùng xuống trong một quá trình gọi là lão hóa da. Morgan nói thêm rằng điều quan trọng cần nhớ là tuy nhiên, sự mất mát collagen này là hoàn toàn tự nhiên và không thể tránh khỏi.

Nhìn chung, tác hại của ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống thực sự đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa da. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây ung thư da và cũng làm tổn thương các sợi elastin của da, khiến chúng mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

