Loại quả thần thánh giúp tăng sinh collagen làm da căng mịn, trẻ trung hơn 10 tuổi

Thứ Ba, ngày 27/09/2022 16:13 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dưới đây là một loại quả đặc biết giúp chống lão hóa vô cùng hiệu quả.

Mặc dù quá trình lão hóa và hình thành nếp nhăn là không thể tránh khỏi, nhưng chế độ ăn uống của bạn vẫn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến làn da và sức khỏe của bạn ở mọi lứa tuổi. Vì trái cây thường giúp bạn có được làn da sáng trắng, trẻ trung và độ đàn hồi, thì dưới đây là một loại trái cây gợi ý để chống lão hóa da. Đó chính là quả việt quất, theo Tiến sĩ Emmanuel Loucas, Giám đốc Khoa Da liễu SINY và trợ lý giáo sư da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York.

Nhiều lợi ích của quả việt quất đối với sức khỏe làn da lão hóa

Vì không thể hoàn toàn ngăn ngừa nếp nhăn hình thành theo tuổi tác, nên việc cung cấp đủ nước và ăn nhiều trái cây giàu chất dinh dưỡng là chìa khóa để duy trì làn da tươi trẻ. Một loại trái cây có liên quan đến việc hỗ trợ tổng hợp collagen và có chứa chất chống oxy hóa lành mạnh là quả việt quất.

Tiến sĩ Loucas giải thích: "Tôi thường được hỏi về những loại trái cây tốt nhất nên ăn để có làn da khỏe mạnh. Rõ ràng là không chỉ có một loại, nhưng nếu tôi phải chọn thì đó sẽ là quả việt quất". Tiến sĩ da liễu này cho biết thêm, quả việt quất có “nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi những tác hại hàng ngày từ môi trường và bên trong”.

Ngoài ra, quả việt quất rất giàu vitamin A & C, và chất này chống lại sự phân hủy collagen. Loucas nói rằng quả việt quất cũng nổi tiếng là có đặc tính chống viêm. Ông chỉ ra: “Viêm là một mẫu số chung cho nhiều bệnh về da bao gồm ảnh hưởng đến da, chàm, mụn trứng cá và bệnh trứng cá đỏ. cơ thể bạn tự sản xuất chất chống oxy hóa. "

Quả việt quất được biết đến là "một số siêu thực phẩm mạnh mẽ nhất. Loại quả này chứa đầy chất chống oxy hóa và flavonoi” tích cực chống lão hóa da bằng cách trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân gây ra quá trình lão hóa da nhanh chóng bằng cách làm mất độ đàn hồi của nó, do đó hình thành các nếp nhăn, và sau đó là các nếp nhăn. Ngoài việc là một nguồn tuyệt vời của flavonoid quan trọng để chống nếp nhăn, những quả mọng này cũng chứa rất nhiều vitamin, bao gồm cả Vitamin A, C và E, chúng có tác dụng chống nếp nhăn bằng cách thúc đẩy làn da sản xuất collagen.

Nếp nhăn hình thành đầu tiên ở những vùng mỏng manh nhất tùy thuộc vào tình trạng cá nhân của bạn; di truyền, chế độ ăn uống, môi trường, căng thẳng, v.v., là những yếu tố góp phần.Chúng có thể bắt đầu xuất hiện xung quanh mắt hoặc môi của bạn, hoặc trên trán của bạn. Tuy không hề đơn giản nhưng bạn có thể ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn bằng cách bổ sung nhiều quả mọng trong chế độ ăn uống của bạn.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/loai-qua-than-thanh-giup-tang-sinh-collagen-lam-da-cang-min-tre-tru...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/loai-qua-than-thanh-giup-tang-sinh-collagen-lam-da-cang-min-tre-trung-hon-10-tuoi-c47a13272.html