Giữ mãi nét thanh xuân với từ những "suối nguồn tươi trẻ" trong bếp

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 10:05 AM (GMT+7)

Vẻ đẹp tươi tắn phải được nuôi dưỡng từ bên ngoài tới bên trong bằng mỹ phẩm, dưỡng chất.

Chìa khóa cho vẻ đẹp tuyệt vời có thể đến từ chính thói quen sống của bạn. Di truyền đóng một vai trò chắc chắn trong việc lão hóa nhanh, cũng như các yếu tố lối sống bao gồm ngủ nhiều, quản trị căng thẳng, tập thể dục và ăn kiêng. Bạn không thể kiểm soát di truyền, nhưng bạn chắc chắn có thể cố gắng ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng, và lưu tâm đến những gì bạn ăn. Mặc dù trước đây chúng ta thường nghĩ rằng di truyền đóng một vai trò to lớn, nhưng khoa học hiện nay đã chỉ ra rằng di truyền chỉ chiếm 10-15% trong cách bạn già đi - phần còn lại phụ thuộc vào lối sống của bạn.

Một số chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc có và duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lại mụn trứng cá. Từ lợi ích chống viêm đến hỗ trợ hình thành collagen, đây là một số chất dinh dưỡng quan trọng nhất để đảm bảo bạn có được trong chế độ ăn uống của mình hoặc thông qua các chất bổ sung để có làn da mềm mại và tươi sáng.

6 chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da tươi sáng:

Omega-3

Tác dụng của chúng: chống viêm và cải thiện hàng rào lipid.

Axit béo Omega-3 có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ khỏi các bệnh về da như bệnh chàm. Các axit béo thiết yếu này cũng góp phần sửa chữa, cung cấp độ ẩm và độ đàn hồi cho da. Nhưng họ không dừng lại ở đó! Omega-3 cũng giúp điều chỉnh mức độ của hormone căng thẳng cortisol, giúp ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và giúp giữ cho làn da mịn màng.

Tìm thấy trong: Quả óc chó, hạt lanh, hạt chia, cây gai dầu, cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu.

Flavonoid

Tác dụng của flavonoid: bảo vệ khỏi tác hại của tia UV, chống viêm và tăng cường tuần hoàn.

Flavonoid là một loại chất dinh dưỡng thực vật giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm viêm và bảo vệ khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Các flavonoid có lợi cho tim cũng có thể thúc đẩy tuần hoàn, và đặc biệt là lưu thông vi mô đến các mao mạch trên da của bạn. Cải thiện tuần hoàn mang lại làn da sáng mà tất cả chúng ta mong muốn và cải thiện việc cung cấp chất dinh dưỡng và loại bỏ các chất thải.

Tìm chúng trong: Hạt đậu nành, ca cao, quả mọng và trà xanh.

Vitamin C

Tác dụng của vitamin C: chống lại tổn thương oxy hóa và hỗ trợ tổng hợp collagen.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng nói chung, nhưng đặc biệt là đối với làn da của bạn. Nó là một chất chống oxy hóa mạnh, có nghĩa là nó giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm stress oxy hóa cho cơ thể của bạn. Vitamin C cũng đóng một vai trò trong việc tổng hợp collagen, rất quan trọng để làm cho làn da của bạn mềm mại và dẻo dai.

Vitamin C cũng có tác dụng bổ sung vitamin E trong cơ thể để chúng có thể hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Tìm thấy nó trong: trái cây họ cam quýt như cam, chanh và bưởi, bông cải xanh, cải Brussels, rau mùi tây, cải xoăn, trái kiwi, ớt chuông và rau củ cải đường.

Selen

Tác dụng selen: thúc đẩy độ đàn hồi của da và chống lại mụn trứng cá.

Bạn đã nghe nói về selen bao giờ chưa? Nó là một khoáng chất vi lượng có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Selen có tác dụng duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Nó giúp tăng cường sự hấp thụ và chức năng của vitamin E, ngăn ngừa sự suy giảm của tất cả các protein collagen quan trọng. Selenium cũng giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, đây là một tin tốt cho những người bị mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành.

Tìm thấy trong: mầm lúa mì, hành tây, quả óc chó, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, hạt Brazil, cá ngừ, cá hồng, hải sản và gia cầm.

Kẽm

Tác dụng của kẽm: Hỗ trợ tái tạo da, chống viêm và mụn trứng cá

Kẽm là một khoáng chất quan trọng có vai trò sửa chữa các mô bị tổn thương, đồng thời có tác dụng bảo vệ da khỏi tia UV. Thiếu kẽm cũng là một nguyên nhân phổ biến gây ra mụn trứng cá; Bằng cách điều chỉnh việc sản xuất dầu trong da, kẽm có tác dụng ngăn ngừa mụn.

Tìm thấy trong: hàu, thịt gia cầm, hạt bí ngô, hồ đào, yến mạch, hạt điều, đậu và các loại đậu, và ngũ cốc nguyên hạt.

Vitamin E

Những gì vitamin E đem lại cho bạn: Chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa nếp nhăn và lão hóa sớm.

Vitamin E có lẽ là chất dinh dưỡng thường được đề cập đến cho sức khỏe làn da và có lý do chính đáng để bạn tin vào sức mạnh trẻ hóa của nó. Các đặc tính chống oxy hóa trong vitamin E không chỉ chống lại các gốc tự do mà khi kết hợp với vitamin A, nó có tác dụng ngăn ngừa một số loại ung thư da. Bạn cũng sẽ chống lại các nếp nhăn và lão hóa sớm với vitamin E nhờ tất cả các gốc tự do đó.

Tìm thấy nó trong: Bơ, hạnh nhân, quả óc chó, trứng, măng tây, bột yến mạch, hạt hướng dương, hạt thông và ô liu.

