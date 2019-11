Điểm mặt các dưỡng chất vàng chống lão hóa da, vì sao chúng tốt?

Bạn đã biết gì về các hoạt chất chống lão hóa hiện nay trên thị trường?

Tạp chí, mạng internet đều nói về chất chống oxy hóa. Chúng được quảng cáo không chỉ sửa chữa làn da của bạn, mà sẽ giúp bạn không bị ung thư và sống lâu hơn 20 năm. Nhưng thực sự thì chất chống oxy hóa là gì? Có thể giải thích, chất chống oxi hóa chống lại các gốc tự do. Về cơ bản, các gốc tự do được tạo ra khi chúng từ bỏ hoặc mất một điện tử. Sự mất mát đó để lại một lỗ hổng, và gốc tự do mới được tạo ra. Có nghĩa là trong da của bạn, gốc tự do nảy xung quanh trong các tế bào da, gây ra thiệt hại cho những thứ như hỏng màng tế bào hoặc thậm chí DNA của bạn.

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết một gốc tự do là gì, chúng được tạo ra như thế nào?

Khá nhiều thứ nguy hại đến với làn da như:

Tia UV (Ánh sáng mặt trời)

Thuốc

Sự ô nhiễm

Nhiệt độ thay đổi

Da có hệ thống chống oxy hóa của riêng nó để giúp chống lại các gốc tự do này, tuy nhiên theo thời gian, các gốc tự do có thể tiếp tục làm hỏng các tế bào và DNA của chúng. Ngoài ra, chất chống oxy hóa cơ thể của bạn giảm theo tuổi tác, khiến các gốc tự do không được kiểm soát và khiến các tế bào, màng tế bào và DNA của bạn dễ bị tổn thương hơn. Điều này dẫn đến mất độ săn chắc, rạng rỡ, đàn hồi và có thể gây sự lão hóa của da.

Ăn hay thoa để chống lão hóa?

Lưu ý rằng quá trình lão hóa theo thời gian. Thiệt hại là tích lũy và mặc dù bạn tưởng như đã cản lại việc lão hóa bằng một kết quả ngay lập tức khi sử dụng một sản phẩm chăm sóc da, nhưng rất có thể bạn sẽ thấy dấu hiệu lão hóa sau khoảng một thời gian nữa. Điều này tương tự như bôi kem chống nắng. Bây giờ bạn có thể không thấy sự khác biệt lớn, nhưng nếu bạn so sánh bản thân với những người đã làm điều đó trong 10 năm, bạn có thể sẽ thấy một sự khác biệt.

Có số lượng lớn chất chống oxy hóa đang có mặt trên thị trường. Một số trong số này có thể thoa da, nhưng một số khác phải uống. Cái này tốt hơn những cái khác phải không?

Dưới đây là một số chất chống oxi hóa có hiệu quả cao, bạn có thể tìm thấy trong nhiều sản phẩm dưỡng da của mình:

Allantoin

Được sử dụng từ lâu để giúp bảo vệ da trong các loại kem và kem dưỡng da, allantoin được cho là một chất bảo vệ da. Nó được gọi là chất tăng sinh tế bào, chất kích thích biểu mô và chất khử hóa học. Về cơ bản, nó giúp tẩy tế bào chết và kích thích sự phát triển của da mới.

Axit Alpha Lipoic (ALA)

ALA là duy nhất, vì nó hòa tan trong cả nước và lipid, vì vậy nó dễ dàng thâm nhập vào da. Nó giúp bảo vệ Vitamin E và C, giúp tăng cường hoạt động của chúng trong tế bào bằng cách tái tạo chúng. Nó cũng được chuyển đổi trong da thành một hóa chất khác có đặc tính chống oxy hóa.

Peptide đồng

Đồng từ lâu đã được biết là rất quan trọng trong việc tạo ra collagen và elastin (một lần nữa, các phần quan trọng của lớp hạ bì), cả hai đều bị giảm khi lão hóa. Sử dụng chất này đã cho thấy sự cải thiện về nếp nhăn, tăng sắc tố và giảm hiện tượng lão hóa. Chất này còn cải thiện 17,8% về độ dày của da! Nhìn chung, khá tuyệt vời vì chất này không gây kích ứng và khá rẻ khi thêm vào kem.

Dimethylaminoethanol (DMAE)

Khi được sử dụng tại chỗ, DMAE tăng độ săn chắc cho da, có khả năng chống lão hóa da vì nó giúp giảm một số liên kết giữa các protein trong da xảy ra với sự lão hóa, cũng như các đặc tính chống oxy hóa riêng biệt.

Glutathione

Bao gồm axit glutamic, cysteine ​​và glycine, loại protein nhỏ này được tìm thấy trong tất cả các mô động vật, là một trong những chất chống oxy hóa chính của cơ thể bạn và rất giảm trên da sau khi tiếp xúc với da.

Chiết xuất hạt nho và nho

Proanthocyanidin, một chất chống oxy hóa rất mạnh được tìm thấy trong nho và chiết xuất hạt nho. Nó được phát hiện có tác dụng mạnh đối với sự phá hủy gốc tự do của các tế bào mỡ, như cũng như cải thiện khả năng chữa lành vết thương và ngăn ngừa khối u..

Trà xanh

Trà xanh có chất tuyệt vời gọi là polyphenol và chúng đã được báo cáo rộng rãi là chất chống oxy hóa mạnh nhất mà bạn có thể nhận được. Khi chuột uống chúng, có những thay đổi rõ rệt về các enzyme trong da, tạo ra những thay đổi nghiêm trọng trong cách da phản ứng với ánh nắng mặt trời. Chỉ biết rằng điều đó khiến nhiều người chỉ muốn uống trà xanh trong suốt quãng đời còn lại. Ngay cả khi không có bức xạ UV, vẫn có polyphenol tạo ra sự biểu hiện của các enzyme để giúp chống lại tổn thương gốc tự do. Trong các nguyên bào sợi nuôi cấy mô ở lớp hạ bì có thể làm giảm hoặc trì hoãn những thay đổi mà chúng thể hiện theo tuổi tác. Thiệt hại DNA từ các gốc tự do giảm đáng kể trong việc thiết lập Polyphenol của Ttà xanh.

Melatonin

Những thứ bạn dùng để giúp ngăn chặn lão hóa là một chất chống oxy hóa phù hợp! Nó được bộ não phát hành và nó có thể hoạt động như một chất chống oxy hóa, tăng hoạt động của các chất chống oxy hóa khác và giúp giảm đỏ da do cháy nắng.

Panthenol

Là một dẫn xuất cồn của Vitamin B5, Panthenol thực sự là một chất làm ẩm và rất dễ tìm thấy trong kem dưỡng ẩm, dầu gội, dầu xả, v.v. Khi vào da, nó được chuyển thành axit là một đồng yếu tố quan trọng đối với Coenzyme A, cho phép làn da của bạn hoạt động bình thường. Nó khá ổn định, nhưng không làm tốt trong môi trường axit hoặc cơ bản hoặc nhiệt độ cao.

Ubiquinone (Coenzyme Q)

Điều này có vẻ rất quen thuộc, vì nó có thể được tìm thấy trong một số lượng lớn các sản phẩm trên thị trường ngay bây giờ. Hóa chất này hoạt động trong tế bào ty thể (một ít cơ quan tạo năng lượng được tìm thấy trong mỗi tế bào) để giúp tạo ra năng lượng và nó giúp giảm thiệt hại của một số protein thậm chí tốt hơn vitamin E.

Vitamin A

Vitamin A là chất chống oxy hóa đầu tiên được sử dụng để chống lão hóa, và nó dẫn xuất tổng hợp (retinoids) thậm chí còn hữu ích hơn vì tính ổn định của chúng. Retinoids là tác nhân duy nhất đã được tìm thấy có hiệu quả chống lại nếp nhăn trong các nghiên cứu và là tiêu chuẩn vàng.

Cà chua chứa nhiều vitamin A

Vitamin C

Còn được gọi là axit L-ascorbic, Vitamin C là thứ mang lại cho bạn cảm giác sợ hãi nếu bạn thiếu hụt. Nó có thể hòa tan trong nước và hoạt động trong giai đoạn đầu sản xuất collagen (thậm chí còn giúp kích thích sản xuất collagen) và một số axit amin. Vitamin C thậm chí đã được tìm thấy là thấp trong da sau khi phơi nắng. Rất ít nghiên cứu về Vitamin C trong môi trường photodamage hoặc ở người (chứ không phải trong đĩa petri) đã thực sự được hoàn thành. Vitamin C dễ bị phân hủy bởi cả nhiệt và ánh sáng, điều đó có nghĩa là khó có thể bao gồm trong các công thức thuốc bôi vì nó dễ bị phá vỡ.

Vitamin E

Alpha-tocopherol được tìm thấy trong màng và mô galore, và trên thực tế, thuật ngữ này Vitamin Vitamin E thực sự đề cập đến 8 phân tử khác nhau có cùng hoạt động. Nó là lipophilic, có nghĩa là nó thích ở xung quanh chất béo, vì vậy nó rất tuyệt vời khi treo xung quanh màng tế bào và bảo vệ chúng khỏi sự phá hủy / thiệt hại.

Có những điều quan trọng cần nhớ về việc sử dụng chất chống oxy hóa để chống lão hóa

1. Nó đã không được chứng minh lâm sàng, mặc dù có vẻ hợp lý rằng các chất chống oxy hóa sẽ giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa.

2. Bạn cần thời gian để nhìn thấy sự thay đổi.

3. Nếu bạn sẽ sử dụng chất chống oxy hóa trên da, công thức phải ổn định (có nghĩa là chất chống oxy hóa không bị phân hủy và trở nên vô dụng), phải là một nồng độ đủ cao và đủ lâu để nó hoạt động.