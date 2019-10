Không tẩy trang, nối mi...: Nguyên nhân "nuôi" bọ ve trên mắt

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 09:14 AM (GMT+7)

Làm đẹp không đúng cách đã khiến nhiều chị em rơi vào tình huống trớ trêu.

Bọ ve phát triển do không tẩy trang

Báo chí Trung Quốc đưa tin về cô gái 32 tuổi nuôi bọ ve trên mi mắt.

Cách đây không lâu, báo chí Trung Quốc đưa tin về người phụ nữ họ Lưu 32 tuổi ở Hồ Bắc bị rụng lông mi, cảm thấy khô mắt suốt 6 tháng. Sau khi đi khám bác sĩ cô mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng có nhiều bọ ve đang sống kí sinh quanh gốc lông mi của cô. Cô Lưu thường xuyên phải trang điểm mỗi ngày nhưng lại quên việc tẩy trang trước khi đi ngủ. Mỗi ngày, lớp trang điểm nọ đắp lên lớp trang điểm kia tạo điều kiện cho bọ ve sinh sôi nảy nở.

Tẩy trang là thao tác cơ bản nhất trong chu trình làm đẹp. Cho dù bạn có trang điểm hay không thì việc tẩy trang vẫn luôn cần thiết. Việc không loại bỏ bụi bẩn cũng như lớp mỹ phẩm trên da sẽ cản trở hoạt động của quá trình tái tạo da khiến lỗ chân lông bít tắc. Chưa kể, buổi tối làn da thường tiết nhiều dầu hơn bình thường, khi kết hợp với hóa chất và bụi bẩn trên da sẽ tạo ra môi trường cho khuẩn mụn sinh sôi cũng như các loại kí sinh trùng phát triển.

Đây là cách phòng chống tốt nhất để hạn chế sự sinh sôi nảy nở của của bọ vẹ. Khi biết mình bị viêm mi mắt do có kí sinh trùng, bạn cần đến bác sĩ để điều trị không nên tự ý xử lý, chú trọng đến việc làm sạch nhưng không lạm dụng các sản phẩm tẩy rửa.

Nối mi cũng tạo môi trường sống cho bọ ve

Ngoài ra, bọ ve còn có thể phát triển mạnh do việc nối mi của phái đẹp. Tại Florida, nhiều người đã đến viện mắt Orlando trong tình trạng sưng và ngứa mắt do bọ ve làm tổ. Theo các bác sĩ ở đây, nguyên nhân là do xu hướng nối mi ngày càng cao. "Nhiều người khi thấy mắt sưng và đỏ chỉ nghĩ rằng do bản thân dị ứng với keo dán mi mà chẳng biết đã có không ít bọ ve làm tổ trên lông mi" - một bác sĩ chia sẻ.

Phụ nữ thường muốn có hàng mi dài và cong, bởi vậy phương pháp nối mi được nhiều người thực hiện. Thậm chí, có người con tự mua lông mi giả và keo dán để tự nối nhằm giảm chi phí. Tác hại là keo dán mi sẽ hạn chế hoạt động của tuyến meibomian phía sau hàng mi khiến bạn bị sưng mí mắt. Khi lớp keo này lan ra có thể gây tổn thương cho giác mạc.

Nếu mi được nối bởi những người có tay nghề tốt với các thiết bị vô trùng, keo dán không chứa formaldehyde sẽ an toàn hơn. Đặc biệt phải có thời gian nghỉ giữa những lần nối mi để bảo vệ đôi mắt. Sự thật thì nên hạn chế việc nối mi bởi mi nối sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Bên cạnh đó rất khó để vệ sinh sạch hoàn toàn lông mi giả.

