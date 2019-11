Review 12 "tuyệt tác son đỏ" cho mùa lễ hội cuối năm

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 16:19 PM (GMT+7)

Những thỏi son đỏ nào đáng mua nhất, mời bạn cùng xem review từ các biên tập viên thời trang.

Không có gì đẹp cổ điển hơn son đỏ. Xét cho cùng, không phải ngẫu nhiên mà sắc môi đỏ gắn với vô số nhân vật có ảnh hưởng trong suốt lịch sử. Son đỏ là sản phẩm trang điểm đầu tiên mà bé gái chơi khi còn nhỏ và là một trong những sản phẩm đầu tiên họ mua khi còn trẻ. Son đỏ mang sức sống bền bỉ vì sự năng động, táo bạo và tự tin.

Vậy trong khi trả lời cho câu hỏi: Có nên tô son đỏ? rất đơn giản bạn hãy trả lời có dù có sắc độ da và đường nét gương mặt thế nào, chỉ cần chọn đúng màu. Đó là bởi vì tất cả các thỏi son đỏ không giống nhau, thậm chí không có chút tương đồng nào. Trong danh sách top 12 son đỏ tốt nhất của Byrdie, không có những son đỏ quen thuộc mang tính kinh điển như MAC Ruby Woo mà là những sựa lựa chọn ít quen thuộc hơn một chút.

Đó là lý do tại sao đây là danh sách 12 thỏi son đỏ tốt nhất từng được tạo ra, theo các biên tập viên của Byrdie.

Stunna Lip Paint Longwear Fluid Lip Color in Uncensored của Fenty Beauty - Rihanna (khoảng hơn 500 ngàn đồng)

Vì sao nói Stunna Lip Paint là phổ quát? Nó thực sự hợp các tông màu da. Đây là sắc màu xanh đỏ do chính Rihanna thiết kế. Đó là một công thức độc đáo, khiến bạn khi thoa lên môi có cảm giác mịn màng và mượt mà và kéo dài trong 12 giờ. Làn da tối màu cũng hợp với tông màu đỏ cam.

Stunna có màu đỏ đậm và sống động. Sắc tố này mang lại một màu sắc "điên rồ" và tồn tại bền mài trong nhiều giờ. Dụng cụ thoa son được thiết kế để tạo đường nét son lướt trên môi dễ dàng, vì vậy người dùng có thể bỏ qua lớp lót khi vội vàng.

Tuy nhiên nhược điểm son là dễ lem vào răng.

Smashbox Always on Matte Liquid Lipstick in Bawse (khoảng gần 600 ngàn đồng)

Một sản phẩm được yêu thích của Smashbox giá cao một chút so với Stunna Lip Paint nhưng cũng nổi bật không kém. Đó là một màu đỏ đậm làm cho đôi môi của bạn trông giống như những cánh hoa hồng nhung. Và thực sự nó mịn như nhung.

"Vì vậy, tôi yêu thích Son môi Smashbox Liquid này vì nhiều lý do. Đối với một người, nó phù hợp với phụ nữ với mọi tông da. Ở công việc trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã đưa thỏi son này đến thử nghiệm cuối cùng , và nó trông thật tuyệt vời với tất thảy. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với tôi sau một lần thoa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng son môi thực sự có thể khiến tôi trở nên sống động cho đến khi tôi thử điều này. Màu đỏ lửa này làm tâm trạng của tôi phấn chấn hơn trong vài giây. Sắc đỏ này đã ở bên cạnh tôi trong các cuộc phỏng vấn xin việc và những cuộc hẹn hò đầu tiên" - BTV của Byrdie đã thổ lộ tình yêu với thỏi son này.

Charlotte Tilbury Matte Revolution Luminous Modern-Matte Lipstick in Red Carpet Red (khoảng 750 - 800 ngàn đồng)

Với tông màu da sáng đến trung bình với tông màu trung tính, sản phẩm này của Charlotte Tilbury hoàn hảo. Nhiều người ca ngợi đây là màu son đỏ hoàn hảo của thế giới. Công thức của thỏi son dạng nhung mờ nhưng hoàn toàn không gây cảm giác khô. Bạn có thể chấm nó lên môi để có thêm hiệu ứng lan nhẹ hoặc bạn có thể thoa nó thẳng lên môi để đậm và lì hơn. Bản thân màu này là sắc thái hoàn hảo, phổ biến của màu đỏ: không quá ấm và không quá lạnh.

Son môi Maybelline Color Sensational Matte in Ruby Red (khoảng 150 ngàn đồng)

Đây là thỏi son giá rẻ được nhiều phụ nữ yêu thích. Tuy rẻ nhưng son đem lại màu đỏ ruby tuyệt xinh. Đó là một công thức dạng kem cho cảm giác ngậm nước khi bạn thoa và không bị khô.

Sephora Collection Cream Lip Stain Liquid Lipstick in Always Red (khoảng 320-380 ngàn đồng)

Với tông màu trung tính, thỏi son giá rẻ này đem lại nhiều hiệu quả như: tươi tắn, bền màu, lâu trôi...

Đôi môi đỏ nứt và bong tróc không bao giờ đem lại thiện cảm, và đây thực sự là thỏi son lỏng duy nhất không hút nước từ đôi môi, theo nhiều người dùng chia sẻ. Thêm vào đó, nó chỉ là sắc thái trung thực và cổ điển nhất của màu đỏ không phải đỏ xanh, không quá đỏ cam.

Hourglass Lip Stylo in Lover (khoảng 700 ngàn đồng)

Son bút chì này phủ màu tươi tắn và nồng nàn lên đôi môi bạn. Đây là một sản phẩm của mỹ phẩm cao cấp Hourglass.

Với người có tông màu da trung tính (không phải màu hồng, không phải màu vàng), có thể sử dụng cả hai màu son đỏ xanh và đỏ cam. Và đây là thỏi son cam lý tưởng vì không quá cam với sắc đỏ vẫn trội. Nó còn cực kỳ giữ ẩm nhờ những thứ như jojoba, bơ hạt mỡ, mimosa và hướng dương. "

Elizabeth Arden Red Door Red (khoảng gần 600 ngàn đồng)

Thỏi son này là một thương hiệu cổ điển và được yêu thích, rất hợp với tông màu da sáng do có sắc độ hồng. Đó là một màu đỏ thật sự được lấy cảm hứng từ tên thương hiệu, Elizabeth Arden, người đã biến thỏi son đỏ như một biểu tượng của sự đoàn kết. Bạn sẽ không thể tìm thấy một thỏi son nào với cốt truyện hay hơn, truyền cảm hứng hơn.

Thật tuyệt nếu bạn thoa son màu đỏ đậm khi diện đồ màu xanh lam vì thực tế là nó siêu mịn, không khô, làm cho răng trông trắng hơn. Ngoài ra còn một lý do khác để bạn yêu nó, đó là do 100% số tiền thu được dành cho UN Women, một quỹ trao quyền cho phụ nữ".

Charlotte Tilbury Matte Revolution Queen (khoảng gần 700 ngàn đồng)

Một thỏi son Charlotte Tilbury lì khác gây được tiếng vang và từng gây sốt, "cháy hàng" một thời. Theo trải nghiệm, đây là thỏi son vô cùng hợp với sắc độ da của người châu Á. Những gì trông giống như một màu đỏ hồng rực rỡ trở nên bóng mọng sành điệu một khi nó lướt trên môi. Thêm vào đó, bạn có thể yên tâm khi biết rằng nó có cùng công thức không khô và có độ bám màu cao như các loại son môi lìkhác của Tilbury.

Charlotte Tilbury thực sự là nữ hoàng của son môi. Hình dạng độc đáo của thỏi son cũng vừa vặn với đôi môi một cách phức tạp mà không có vết nhòe đáng sợ dọc theo đường viền môi của người dùng. Nó cũng bền đáng kinh ngạc. Nó tồn tại qua đồ uống, bữa tối, v.v. và mờ dần hoàn hảo vào cuối buổi tối. Và một lần nữa, giống như thỏi son Elizabeth Arden, nó có màu xanh lam cho những người da trắng ngọc trai rạng rỡ.

Nars Lipstick in Heat Wave (khoảng 600 nghìn đồng)

Nars Velvet Matte Lipstick Pencil in Mysterious Red (khoảng 550- 600 ngàn đồng)

Đây là sắc thái đỏ-xanh hoàn hảo. Nó không bừng cháy rực như lửa nhưng là một màu đỏ thực sự, tuyệt đẹp, bao phủ đôi môi của bạn theo những cách cổ điển nhất. Công thức son rất lì tới mức có thể gây khô nhẹ. (đôi khi người dùng nên thoa một chút dầu dưỡng giữ ẩm cho mọi thứ. Thỏi son đặc biệt lâu trôi.

Tatcha Kyoto Red Lipstick (khoảng 1 triệu - 1,1 triệu đồng)

Son môi đỏ tươi sang trọng của Tatcha được lấy cảm hứng từ cùng một sắc thái rực rỡ mà các geisha thoa lên môi trong nhiều thế kỷ. Đó là một màu sắc tươi sáng, nổi bật được cho là mang lại hạnh phúc, sự bảo vệ và may mắn. Thêm vào đó, nó xử lý đôi môi thô, sần của bạn nhờ một hỗn hợp chống lão hóa của cám gạo, trà xanh và chiết xuất tảo đỏ.

Dior Addict Lacquer Stick in Party Red (khoảng 750 ngàn đồng)

Kết cấu cân bằng của Lip Glow Color Reviver Balm có giá khoảng 750 ngàn đồng. Nhiều người mô tả nó lướt trên môi tựa như lớp sơn mài. Son độ bóng cao và màu phủ đầy đủ chỉ trong một lần thoa son. Mỗi sắc thái, như màu đỏ cam hoàn hảo, được lấy cảm hứng từ một vùng đất tuyệt đẹp được tạo cảm hứng như Los Angeles sôi độn, đó là lý do tại sao thương hiệu mô tả thỏi son này là "Khi Paris gặp LA".