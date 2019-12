Có hình xăm mà sợ lộ? 10 sản phẩm giấu xăm tốt nhất thị trường

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 09:09 AM (GMT+7)

Nếu có một hình xăm và muốn che đi, bạn phải làm gì?

Hình xăm mang dấu ấn cá nhân. Nhiều người yêu thích xăm một số tinh tế như một bông hoa trên bàn chân của bạn hoặc phức tạp hơn nhiều như hình rồng cuộn trên cánh tay của bạn. Tuy nhiên hình xăm cũng thường bị gán với nhiều vấn đề liên quan tới đạo đức theo ý kiến chủ quan của một số người. Vì thế trong một vài dịp như ra mắt thông gia hay những sự kiện trọng đại cần phải che đậy hình xăm, thì có thể bạn rất cần những sản phẩm dưới đây.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các sản phẩm che khuyết điểm và trang điểm cơ thể hàng đầu để che giấu hình xăm. Bạn sẽ ngạc nhiên về việc che dấu hình xăm trở nên dễ dàng như thế nào!

Estée Lauder Double Wear Maximum Cover

Được thiết kế đặc biệt để giúp che sẹo phẫu thuật, hình xăm và sẹo mụn, sản phẩm này rất lý tưởng khi muốn che giấu bất cứ điều gì bạn có thể cần. Bạn rất có thể đã nghe nói về Double Wear Foundation vì nó thực sự nổi tiếng với khả năng che giấu các khuyết điểm, sản phẩm này có tác dụng cho cả khuôn mặt và cơ thể. Với SPF 15, nó mang lại sự bảo vệ cùng với việc che phủ trong suốt 12 giờ mà không bị bong tróc. Bạn có thể che giấu hình xăm suốt cả ngày với sản phẩm cao cấp này. Bạn chỉ cần phủ lên hình xăm với sản phẩm cùng một miếng bọt biển trang điểm hoặc cọ và trộn kỹ, phết và chờ cho đến khi khô.

Makeup For Ever Full Cover: Giá khoảng hơn 700 ngàn đồng.

Khi muốn sử dụng trang điểm để che giấu hình xăm, và khi bạn cần tìm công thức phải hoàn toàn không bị nhòe và chống phai thì đây là sản phẩm mà bạn cần với mức giá chấp nhận được. Kem che khuyết điểm không thấm nước này sẽ giúp che hình xăm của bạn nếu bạn bị dính phải mộti cơn mưa, hoặc tình cờ dành cả ngày ở bãi biển hoặc hồ bơi. Được trang bị nồng độ để phủ lên hình có sắc tố cao, đây là sản phẩm khá phù hợp dù không phải mỹ phẩm che xăm chuyên dụng.

Kem che khuyết điểm lâu trôi MAC Pro có chứa một công thức nhẹ và hoàn hảo cho mọi loại da, kem che khuyết điểm này sẽ che hình xăm bằng công thức chống chuyển màu của nó (có nghĩa là nó sẽ không phai trên quần áo của bạn hoặc bất cứ thứ gì khác).

Sản phẩm an toàn cho mặt và cơ thể, che bất cứ thứ gì bạn muốn bất cứ lúc nào, kể cả quầng thâm dưới mắt và thậm chí là giãn tĩnh mạch ở chân. Chuyên gia trang điểm và giám đốc nghệ thuật của Glamsquad, Kelli J. Bartlett, nói về sản phẩm này: "Nó thực sự khô và cung cấp độ che phủ từ trung bình đến dày dặn, đầy đủ cho hình xăm. Tôi thường bắt đầu với một màu ấm để chỉnh màu, và blend thêm màu nhạt hơn để che giấu hoàn toàn hình xăm."

Cần chính xác khi xử lý hình xăm? Hãy blend bằng bàn chải trang điểm nhỏ thay vì sử dụng ngón tay của bạn

Sản phẩm này ngay lập tức che đi hình xăm. Trộn và trộn bảng màu cho đến khi chúng phù hợp với màu da của bạn và kết thúc bằng cách trang điểm lan dần trên hình xăm. Khi bạn pha trộn trang điểm, điều quan trọng là sử dụng các lớp mỏng tại một điểm để nó trông tự nhiên, thay vì bôi một lớp trang điểm dày ngay lập tức. Theo như quảng cáo, lớp che phủ dễ dàng được làm sạch với xà phòng và nước.

Được biết đến với việc tạo ra một số kiểu trang điểm thay đổi ngành công nghiệp nhất và được tin dùng bởi người nổi tiếng, di sản của Kevyn Aucoin đã tiếp tục được duy trì trong dòng trang điểm sinh ra để tạo nên sự biến đổi. Sản phẩm này là một giải pháp hoàn hảo để che hình xăm. Vì sản phẩm này tập trung cao độ, hãy bắt đầu bằng cách trộn một lượng nhỏ và thêm dần để bạn có sự che phủ dần dần, tự nhiên hơn trên hình xăm.

Với thời gian sử dụng 24 giờ và độ che phủ tức thì, Kem che khuyết điểm Lock-It của Kat Von D che giấu mọi thứ từ sự đổi màu da đến hình xăm. Loại kem che khuyết điểm này đúng như tên gọi: Khóa mọi những khuyết điểm mà bạn ghét nó xuất hiện trên làn da.

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Matthew VanLeeuwen đã phát hiện ra sản phẩm này trong khi quay thử nghiệm với Scarlett Johansson, và rất kinh ngạc trước sức mạnh che phủ hoàn toàn hình xăm. VanLeeuwen nói: "Trang điểm này kích hoạt với rượu và sau đó làm mờ vết bẩn và chống cả những đường vân. Thật không thể tin được vì nó không mất đi và tồn tại cho đến khi bạn loại bỏ nó bằng cồn". Các bảng màu có nhiều sắc thái tông màu da để bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy những gì họ cần.

Dermablend Quick Fix Body Foundation Stick - Một trong những sản phẩm đầy sáng tạo và có khả năng che phủ tốt. Dermablend là một trong những thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm chăm sóc da mặt và toàn thân được yêu thích bởi các nghệ sĩ trang điểm trên toàn thế giới, cụ thể là nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng Tim Quinn.

"Tôi yêu sản phẩm này vì nó có nhiều sắc thái và có thể mang theo với độ bao phủ tuyệt vời", ông nói. "nó cũng không bị phai, điều này rất quan trọng." Ông khuyên nên áp dụng Giorgio Armani Beauty Power Fabric Foundation lên trước khi dùng sản phẩm này.

Kem che khuyết điểm đa dụng Too Faced Born This Way: Khoảng 600 ngàn đồng

Kem che khuyết điểm nổi tiếng này cũng có thể giấu đi bất kỳ hình xăm nào bạn muốn hô biến. Một công thức thân thiện với khả năng hydrat hóa cao nhờ axit hyaluronic và nước dừa, hãy nghĩ rằng loại kem che khuyết điểm này phù hợp cho tất cả các hình xăm và bất cứ điều gì khác. Ngoài ra chúng cũng chưa nhiều thành phần nuôi dưỡng làn da.

Công thức ban đầu độc đáo và trước kia chỉ bán sẵn ở thị trường châu Âu, Dermacol là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thế giới được sử dụng để che giấu hình xăm và vết sẹo. Sau này sản phẩm trở nên nổi tiếng ở Hollywood nhờ được sử dụng trên các bộ phim và truyền hình, nó được tạo thành với 50% sắc tố da, cho phép công thức bao phủ hoàn toàn hầu hết mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng. Nhẹ nhàng xóa nhẹ xăm lớp trên da bằng ngón tay hoặc miếng bọt biển ẩm và chờ trang điểm khô để có lớp nền mờ tự nhiên.

