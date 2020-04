"Cạo gió" lại là xu hướng điêu khắc mặt thon, da mịn được yêu thích

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 03:49 AM (GMT+7)

Gua Sha rất dễ thực hiện và có những kết quả có thể nhìn thấy rất nhanh.

Gua Sha có nghĩa là gì?

Bản thân thuật ngữ Gua Sha được định nghĩa theo hai phần: Gua tức là: đánh bóng; Sha là màu đỏ (ở đây là của da). Do đó phương pháp này cũng có thể được gọi là cạo da, dùng thìa hoặc miếng kim loại. Dân gian còn gọi là cạo gió, dùng khi cơ thể mệt mỏi.

Gua Sha có từ thời cổ đại. Các ghi chép lịch sử về việc sử dụng Gua Sha lần đầu tiên có từ thời đại Cổ sinh, hay thường được gọi là Thời kỳ đồ đá, khi các dụng cụ bằng đá nguyên thủy lần đầu tiên được sử dụng bởi những người săn bắn hái lượm. Có bằng chứng cũng cho thấy dụng cụ bằng đá được sử dụng để chà xát các bộ phận của cơ thể để làm giảm các triệu chứng đau.

Gua Sha bắt đầu có hình dạng hiện đại bằng phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc, với những hồ sơ y học lớn ghi lại quá trình sử dụng rộng rãi của nó có từ thời nhà Minh (1368-1644). Theo truyền thống, Gua Sha đã được sử dụng bởi các lang y để điều trị các vấn đề liên quan đến đau mãn tính do viêm, với mục tiêu theo nghĩa đen là loại bỏ bệnh tật.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, khí hay "chi" là năng lượng chảy qua cơ thể. Nhiều người tin rằng một người khỏe mạnh có khí cân bằng và tự do lưu chuyển để đảm bảo sức khỏe. Khoa học phương Đông tin rằng khí hư ứ đọng là căn nguyên có thể gây viêm trong cơ thể. Nguyên nhân cơ bản của một số tình trạng liên quan đến đau mãn tính. Cọ xát bề mặt da được cho là giúp phá vỡ năng lượng này, giảm viêm và thúc đẩy quá trình lành thương.

Dụng cụ Gua sha hiện đại làm từ thạch anh hồng.

Ngày nay, các thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe đặc biệt đề cao tầm quan trọng đối với những viên đá, thường là ngọc bích hoặc thạch anh hồng. Công cụ Gua Sha được chế tác từ đó. Các bà mẹ Trung Quốc sử dụng như một phương thuốc tại nhà cho trẻ em bị bệnh, có thể được chế tạo từ bất kỳ dụng cụ trong nhà nào như đồng xu hoặc nắp thiếc có cạnh mảnh để cạo da. Thời kỳ đồ đá Gua Sha thường được làm bằng đá, và những người được phát triển sau đó là các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc đã sử dụng ngọc bích.

Tại sao nên sử dụng Gua Sha trên khuôn mặt của bạn?

Đối với nhiều người yêu thích khoa học chăm sóc da, họ thường tìm hiểu phương pháp mát xa mặt thông qua một trang web hoặc video hướng dẫn. Vậy, làm thế nào mà Gua Sha đi từ cạo gió toàn thân đến lăn trên khuôn mặt? Chuyên gia tin rằng phương pháp này có hiệu quả do khả năng phá vỡ căng thẳng cơ bắp, cũng như di chuyển khí công. Lúc đầu, nó có một chút đau đớn. Tuy nhiên, bạn càng luyện tập nhiều thì càng ít đau đớn vì viêm giảm, giảm bớt sự khó chịu, căng thẳng và bọng mắt. Công cụ Guasha không yêu cầu pin và có thể được thực hiện tại nhà.

Và đúng vậy, đây là nơi mà hệ thống bạch huyết ồ ạt xuất hiện trong hệ thống cơ thể được ví như hệ thống thoát nước thải phức tạp, quanh co ấn tượng. Không giống như hệ thống tim mạch của chúng ta, sử dụng trái tim của chúng ta để bơm máu qua nó, hệ thống bạch huyết của chúng ta lưu thông chất lỏng bạch huyết bằng cách cơ bắp của chúng ta di chuyển và co bóp. Do đó Gua Sha đặc biệt hữu ích cho việc thoát bạch huyết ở mặt vì chúng ta không di chuyển các cơ trên mặt nhiều như vậy. Các chuyển động có chủ ý của một massage mặt sẽ giúp di chuyển bạch huyết qua hệ thống và dẫn đến một diện mạo săn chắc và rõ đường nét hơn.

Kỹ thuật đúng

Chuyên gia khuyên người dùng nên theo sát các hướng dẫn của công cụ họ có và không tạo ra kỹ thuật của riêng họ. Nhiều blogger làm đẹp chỉ dẫn sai trong các video hướng dẫn cá nhân.

Gua Sha có để lại vết thâm không? Câu trả lời ngắn gọn là: thỉnh thoảng. Đôi khi nó có thể để lại vết bầm tím vì bạn đang ấn mạnh, đẩy và cạo trên da. Lưu ý rằng vết đỏ hay bầm tím có thể là dấu hiệu tốt cho thấy phương pháp điều trị đang hoạt động.

Tại sao Gua Sha rất phổ biến đến tận bây giờ? Điều đó là do người sử dụng có thể dùng khi đi làm hoặc khi nghỉ ngơi và sử dụng một công cụ hiệu quả, nhẹ nhàng mà không tốn nhiều phí.

Gua Sha rất dễ thực hiện và có những kết quả có thể nhìn thấy rất nhanh. Mọi người đều quan tâm đến việc trông săn chắc và da sáng rực rỡ hơn, nhưng giờ đây người ta thích những cách tự nhiên, ít xâm lấn hơn để làm điều này hơn là botox và chất làm đầy truyền thống.

