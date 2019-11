Bí quyết dưỡng bằng axit để da mỏng như sứ, trong như thủy tinh giống gái Hàn

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 10:31 AM (GMT+7)

Bạn đã biết cách chăm sóc da bằng axit? Cẩm nang này sẽ giúp bạn tìm hiểu các cách dưỡng da từ axit (acid) cơ bản nhất.

Quá tải là điều mà làn da nhận phải nếu bạn sử dụng quá nhiều axit lên mặt, dù chăm sóc bằng axit đang là xu hướng.

Axit glycolic, Axit lactic, Axit L-ascorbic. Bạn đang sử dụng tất cả chúng trong quy trình chăm sóc da của mình và sau đó lại phải tự hỏi tại sao da của bạn lại khô và bong tróc.

Axit rất mạnh, nó hiệu quả và cho bạn kết quả nhanh. Thoạt nhiên dùng axit chăm sóc da đem lại làn da sáng mịn hơn vì thế rất dễ dàng bị... nghiện. Tuy nhiên dưỡng da bằng axit thế nào cho không bị kích ứng là cả một nghệ thuật.

AXIT ALPHA HYDROXY (AHA)

Một họ các chất có khả năng thanh tẩy da tan trong nước, hoạt động bằng cách hòa tan chất keo giữ các tế bào da lại với nhau để chúng có thể bong ra. Sử dụng AHA giúp làn da của bạn mềm mại, mịn màng và sáng hơn. Thêm vào đó, nó cũng hỗ trợ để da đủ độ ẩm. Tuy nhiên AHA ồng độ cao có thể làm khô và kích ứng da. Các thành viên nổi tiếng nhất trong "gia đình AHA" là axit glycolic, axit lactic và axit mandelic.

AXIT BETA HYDROXY (BHA)

Salicylic acid là BHA duy nhất được sử dụng trong chăm sóc da. Không giống như AHA, nó hòa tan trong dầu. Điều này có nghĩa là nó thực hiện nhiệm vụ kép: nó tẩy tế bào chết trên bề mặt da và còn đi vào bên trong lỗ chân lông, đẩy chất bẩn tắc nghẽn chúng từ bên trong . Thêm vào đó, nó có thêm một lợi ích nữa: nó có đặc tính chống viêm làm dịu vết đỏ và kích ứng.

AXIT HYALURONIC

Hyaluronic axit về mặt kỹ thuật là một loại đường. Một loại siêu hydrat hóa. Hyaluronic acid hoạt động như một nam châm độ ẩm thu hút nước từ không khí vào da. Nó rất mạnh, nó liên kết với trọng lượng gấp 1000 lần trọng lượng của nó trong nước! Tất cả độ ẩm đó làm cho da mềm hơn, căng hơn và sáng hơn.

AXIT L-ASCORBIC

Một loại axit yếu, Axit L-ascuricic là dạng tinh khiết của vitamin C. Nó chống lại các gốc tự do, làm sáng da và tăng cường collagen . Nhưng đó là AF không ổn định. Nó biến chất đi rất nhanh khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt và không khí. Nồng độ cao cũng gây châm chích và kích ứng da. Đó là lý do tại sao rất nhiều người thích sử dụng Vitamin C. Chúng ít hiệu quả hơn nhưng nhẹ nhàng hơn trên da và cũng kéo dài hơn.

AXIT POLYHYDROXY (PHAS)

Một họ các chất tẩy da chết có hiệu quả như Alpha Hydroxy Acids nhưng có cấu trúc phân tử lớn hơn. Chúng cũng tẩy da chết nhưng ít gây kích ứng. Các thành viên nổi tiếng nhất trong gia đình là gluconolactone và axit lactobionic.

AXIT RETINOID

Retinoic acid là dạng Vitamin A duy nhất mà cơ thể bạn có thể nhận ra và sử dụng để điều trị nếp nhăn. Nó chống lại các gốc tự do, tăng tốc quá trình tẩy tế bào chết tự nhiên của da và tăng cường sản xuất collagen. Nhưng nó vô cùng khắc nghiệt trên da. Nó có thể gây khô nghiêm trọng, bong tróc và kích ứng. Đó là lý do tại sao nó chỉ nên sử dụng khi được kê theo toa. Các dạng retinoid OTC, như retinol và retinaldehyd, phải được chuyển đổi thành axit retinoid để làm việc kỳ diệu của chúng. Chúng nhẹ nhàng hơn nhưng kém hiệu quả hơn.

Làm thế nào để đưa axit vào chế độ chăm sóc da của bạn?

Dùng quá nhiều axit một lúc là sai lầm số một mà mọi người mắc phải khi sử dụng chế độ chăm sóc này. Một ví dụ như mọi người đều muốn sử dụng Pixi Glow hoặc The Ordinary Glycolic 7% Toning Solution nhưng sau đó bạn đã nghe nói rằng axit lactic cũng rất tuyệt vời để chăm sóc da. Nhân tiện mặt có một vài mụn đầu đen, thế là họ cho thêm sản phẩm có axit salicylic vào, cuối cùng khiến da "quá tải" axit.

Bởi vì quá nhiểu axit sẽ đẩy mạnh quá trình tẩy da chết, làm da bạn bị bong ra và kích thích da. Các tế bào chết ở đó vì một lý do để bảo vệ các tế bào mới hơn chưa sẵn sàng để "nổi" lên bề mặt. Loại bỏ lớp bề mặt làm cho làn da của bạn mịn màng và sáng hơn. Loại bỏ tất cả các lớp tế bào chết thì dễ để khiến da mẩn đỏ và nhạy cảm.

Vì tình yêu dành cho làn da của bạn, hãy ngừng thêm tất cả các sản phẩm tẩy tế bào chết gốc axit. Chỉ cần chọn một axit phù hợp với bạn và xây dựng chế độ chăm sóc da dựa trên đó:

Da khô và da bị tổn thương: Dùng axit glycolic

Da nhờn và dễ bị mụn trứng cá: Dùng axit salicylic

Da nhạy cảm: Dùng axit lactic hoặc PHAs

Thực sự là làn da của bạn hưởng lợi từ nhiều loại axit. Có thể bạn có làn da dầu nhưng bị tổn thương do ánh nắng mặt trời cần cả axit glycolic và salicylic hoặc nó khô và nhạy cảm và một hỗn hợp AHAs / PHAs phù hợp với nó tốt hơn nồng độ axit glycolic cao. Bạn làm gì trong trường hợp này?

Chuyên gia khuyên bạn nên chọn một sản phẩm có cả hai loại axit. Các sản phẩm này được điều chế nên tỷ lệ tổng thể của axit thực hiện công việc tẩy tế bào chết mà không gây kích ứng da.

Layering (bôi theo lớp) 3 sản phẩm axit mang nhiều rủi ro. Nồng độ tổng thể của axit quá mạnh đối với làn da của bạn, phá hủy hàng rào bảo vệ của da, gây đau đớn, đỏ bừng.

Khi nói đến tẩy da chết, "ít là nhiều", tức là nên tiết chế để da không bị quá tải.

Có thể dùng chung AHA, VITAMIN C và RETINOIDS không?

Vì vậy, nhiều bạn lo lắng rằng việc xếp lớp AHA, vitamin C và retinoids có thể khiến chúng không hiệu quả. Đây không thực sự là một vấn đề. Ngay cả khi các thành phần này hoạt động tốt nhất ở các độ pH khác nhau, chúng không bao giờ vô hiệu hóa lẫn nhau để làm cho chúng vô dụng.

Nguy cơ thực sự ở đây là sự kích thích. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, xếp lớp AHA, vitamin C và retinoids có thể gây kích ứng. Nhưng ngay cả khi làn da của bạn có sức đề kháng cao hơn, tốt nhất bạn nên bắt đầu chậm và giới thiệu những siêu sao này vào quy trình chăm sóc da của bạn một cách từ từ.

Chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng vitamin C vào buổi sáng dưới lớp kem chống nắng (nó giúp tăng hiệu quả của kem chống nắng) và AHA và retinoids thay thế vào ban đêm.

Một mẹo khác là sử dụng các sản phẩm có chứa hai hoặc nhiều hoạt chất axit, nếu da bạn đủ khả năng "chịu đựng".

Benzoyl peroxide là một hoạt chất trị mụn mạnh mẽ. Nó giết chết P.Acnes, vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Nhưng nó khắc nghiệt trên da và rất dễ gây kích ứng nặng. Nó có thể gây đỏ, bong tróc. Đó là lý do tại sao tốt nhất chỉ sử dụng nó như là một dạng điều trị da tại chỗ.

Vì nó kém thân thiện, nên không nên sử dụng cùng với axit salicylic hoặc retinoids. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cả hai cũng không được sử dụng trong thói quen chống mụn trứng cá của bạn.

Chỉ cần sử dụng chúng vào những thời điểm khác nhau. Chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng benzoyl peroxide vào buổi sáng và sử dụng axit salicylic và retinoids vào ban đêm. Hoặc bạn có thể sử dụng axit salicylic mỗi buổi sáng và xen kẽ benzoyl peroxide và retinoids vào ban đêm. Bất cứ điều gì hiệu quả nhất với làn da của bạn.

Hãy thận trọng khi dùng axit dưỡng da.

Có thể dùng chung AXIT HYALURONIC vói các axit khác?

Hoàn toàn có thể. Bạn có thể lớp axit hyaluronic với tất cả mọi thứ. Trong thực tế, tôi khuyên bạn nên làm. Đặc biệt nếu bạn đang sử dụng các siêu sao chống lão hóa như retinol, axit glycolic và Vitamin C.

Những siêu sao chống lão hóa này rất khắc nghiệt đối với làn da, khiến da dễ khô và nhạy cảm. Thêm axit hyaluronic vào thói quen chăm sóc da của bạn giúp chống lại tác dụng làm khô của chúng.

Hyaluronic acid làm ẩm sâu làn da, giúp da mềm mại và mịn màng hơn. Nếu retinol của bạn làm cho làn da của bạn cảm thấy căng, hãy dùng thêm axit hyaluronic!