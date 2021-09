6 loại vitamin giúp bạn đẹp toàn diện từ trong ra ngoài

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 09:53 AM (GMT+7)

Bạn có thể sử dụng vitamin để làm sáng da và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Mỗi loại vitamin đều đóng một vai trò thiết yếu đối với cơ thể. Đây là các loại vitamin được công nhận hiện nay: vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K là các loại vitamin tan trong chất béo. Chúng được lưu trữ trong mô mỡ và gan trong một thời gian dài hơn. Vitamin C và các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) là những vitamin tan trong nước, không thể dự trữ lâu dài do cơ thể đào thải ra ngoài dưới dạng nước tiểu.

Dưới đây là sáu loại vitamin cần thiết cho làn da sáng mịn:

1. Vitamin A:

Vitamin A cần thiết cho sự hỗ trợ của da, mắt và sức khỏe sinh sản, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ thống miễn dịch. Có 2 loại vitamin A - pro-vitamin A (beta-carotene, được tìm thấy trong các sản phẩm từ thực vật như trái cây và rau quả). Trong khi vitamin A đã được định dạng sẵn (bao gồm hợp chất retinol và được tìm thấy trong các sản phẩm từ động vật như thịt, cá và sữa). Retinol rất hữu ích cho da trong việc sản xuất tế bào da mới và giữ cho da không bị khô quá mức. Carotenoid rất hữu ích cho da vì chúng ngăn ngừa da khỏi tổn thương tế bào, lão hóa da sớm và các bệnh về da.

Thực phẩm giàu retinoid: Thịt (gan), cá, pho mát, bơ, bơ sữa trâu, trứng, tôm, các sản phẩm từ sữa.

Thực phẩm giàu Carotenoid: Cà rốt, mơ, xoài, đào, bí đỏ, măng tây, bông cải xanh, rau bina, cải xoăn, khoai lang, dưa đỏ.

2. Vitamin C:

Vitamin C cần thiết cho việc sản xuất collagen (một loại protein thiết yếu được tìm thấy trong xương, cơ, da và gân). Ngoài ra, Elastin (protein có tính đàn hồi cao, rất hữu ích để cho phép các mô trong cơ thể phục hồi hình dạng sau khi kéo căng hoặc co lại) trong cơ thể. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa và có thể giúp bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại của tia cực tím. Nó cũng ngăn ngừa nếp nhăn và đường nhăn, hydrat hóa da, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, giảm hắc sắc tố của da và cũng làm giảm viêm.

Thực phẩm giàu vitamin C: Trái cây họ cam quýt như: cam, chanh, bưởi, nho đen, ổi, đu đủ, dâu tây, ớt chuông xanh, ớt xanh, trái kiwi, amla (Indian Gooseberry) và cà chua...

3. Vitamin B:

Như đã nói ở phần giới thiệu, vitamin B là một nhóm vitamin bao gồm 8 loại khác nhau. Hai loại vitamin B quan trọng nhất đối với làn da là Vitamin B3, niacin hoặc niacinamide, thường được sử dụng trong chăm sóc da. Chúng có thể giúp giảm khô và làm dịu các tình trạng liên quan đến da và giữ ẩm cho da mọi lúc. Nó cũng có thể hữu ích để cải thiện vẻ ngoài của làn da và màu da của bạn. Vitamin B5, axit pantothenic có thể giúp giữ nước cho da và giảm mất độ ẩm. Chúng có lợi cho những người có làn da bị kích ứng nhờ các đặc tính chống viêm của nó.

Thực phẩm giàu vitamin B: Bơ, đậu xanh, nấm, ngao, sò, đậu phộng / lạc, đậu hoặc các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, sữa.

Vitamin D cũng thường được gọi là 'vitamin ánh nắng mặt trời' vì cơ thể sản xuất vitamin D để phản ứng với ánh nắng mặt trời. Vitamin D có chứa calcitrol, ở dạng hoạt động, rất hữu ích cho việc bảo vệ da và giữ cho da khỏe mạnh. Nó được sản xuất bởi thận. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa tế bào da, giữ cho da không bị lão hóa. Đối với những người không thể tiếp xúc với đủ ánh sáng mặt trời tự nhiên hoặc thiếu vitamin D. Họ phải tiêu thụ các chất bổ sung vitamin D, nếu một người không thể có đủ ngay cả thông qua chế độ ăn uống của họ.

Thực phẩm giàu vitamin D: Cá nhiều dầu như cá hồi, cá mòi và cá thu, thịt đỏ, gan, lòng đỏ trứng, sữa với ngũ cốc tăng cường, pho mát, bột yến mạch, đậu phụ.

5. Vitamin K:

Vitamin K rất cần thiết trong việc hỗ trợ quá trình đông máu của cơ thể và thúc đẩy nhanh chóng chữa lành vết thương, v.v. Nó cũng giúp các tình trạng da như rạn da, sẹo, tĩnh mạch mạng nhện, đốm đen và quầng thâm. Nó cũng có đặc tính chống oxy hóa có thể giải độc cho làn da bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.

Thực phẩm giàu vitamin K: cải Brussels, cải bẹ xanh, rau mùi tây, romaine, cá, gan, thịt, trứng, ngũ cốc.

6. Vitamin E:

Vitamin E có đặc tính chống oxy hóa giống như vitamin C và có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Chúng giúp duy trì vẻ ngoài và sức khỏe làn da. Nó cũng có thể giúp điều trị các tình trạng như mụn trứng cá, bệnh vẩy nến, tác động của lão hóa và da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Thực phẩm giàu vitamin E: Các loại hạt (như hạt hướng dương, hạt bí, v.v.), trái cây khô, rau bina, dầu ô liu, tôm, trái kiwi, bơ, bí bơ.

Nguồn: http://danviet.vn/6-loai-vitamin-giup-ban-dep-toan-dien-tu-trong-ra-ngoai-5020212299542325.htm