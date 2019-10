5 serum Vitamin C thần diệu cứu cánh làn da mùa lạnh thô xỉn, sần sùi

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 10:37 AM (GMT+7)

Sephora đã chọn ra 5 serum vitamin C tinh khiết và tốt nhất.

Tủ đồ của bạn chứa đầy các loại lọ và chai có chứa các thành phần chăm sóc da lạ như retinol, axit hyaluronic và ceramides. Nhưng còn vitamin C tốt thì sao? Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này có thể làm sáng làn da của bạn, làm giảm các đốm đen và giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa đầu tiên. Đây là các sản phẩm vitamin C được xếp hạng hàng đầu của Sephora:

OLEHENRIKSEN TRUTH SERUM

"Thật không may, khi tôi không dùng phấn nền, màu da của tôi không đều và khá xỉn màu, đặc biệt là vào mùa đông. Vì da tôi không có bất kỳ ánh lên độ sáng tự nhiên nào, tôi tò mò không biết loại vitamin C này có tác dụng gì đối với khuôn mặt của tôi. Da hỗn hợp của tôi thường bị lệch nhiều hơn về da dầu, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi công thức mượt được hấp thụ gần như ngay lập tức. Nó có mùi hương cam nhẹ, lúc đầu làm tôi do dự vì tôi thường không quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm, nhưng sau hai tuần sử dụng, tôi chắc chắn nhận thấy màu da của mình được làm đều và rạng rỡ hơn. Thêm vào đó, nó cho cảm giác mượt mà khi chạm vào.”- Rachel, biên tập viên cho hay.

KIEHL’S SINCE 1851 POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRATE 12.5% VITAMIN C

"Tôi thực sự muốn một cái gì đó có tác dụng "bùng nổ" trong tủ đồ đựng sản phẩm làm đẹp của tôi mãi mãi, vì vậy loại huyết thanh chống nhăn này có vẻ như là lựa chọn đúng đắn. Lần đầu tiên tôi sử dụng, tôi đã ngạc nhiên rằng nó có vẻ giống như một loại kem dưỡng da hơn là một loại serum, nhưng nó hấp thụ nhanh hơn một loại kem dưỡng ẩm và bạn vẫn có thể phủ một lớp kem dưỡng ẩm lên trên mà không có cảm giác bóng dầu mỡ.

Phần yêu thích của tôi về sản phẩm là bạn có thể cảm thấy nó hoạt động ngay khi bạn thoa nó lên mặt của bạn. Nó hơi râm ran trong một giây, có cảm giác nóng. Tôi cảm thấy như nó đang đánh thức làn da của mình để đưa nó từ xỉn đến sáng. Cùng với đó, tôi đã vui vẻ thêm huyết thanh này vào thói quen buổi sáng và giờ đi ngủ, và làn da của tôi cảm thấy mịn màng hơn mà không cảm thấy khô hoàn toàn. Ngoài ra, hương thơm cam quýt thức tỉnh tâm trí" - Dara, biên tập viên cao cấp

SUNDAY RILEY C.E.O. RAPID FLASH BRIGHTENING SERUM

"Tôi đã chọn loại serum làm sáng da này vì tôi hy vọng sẽ làm mờ đi một số đốm đen cứng đầu từ những nốt mụn cũ. Kể từ khi thêm nó vào chế độ của tôi vào buổi sáng và buổi tối, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng sự đổi màu đang giảm đi khá nhanh. Tôi thích serum là hydrat và tạo ra độ glow, và nó có mùi tươi nhưng không quá nồng (giống như quýt). Các sản phẩm vitamin C tôi đã sử dụng trong quá khứ đã gây kích ứng da của tôi, nhưng tôi không có bất kỳ tác dụng phụ nào với sản phẩm này. Sau hai tuần, tôi có một da bóng đẹp và ít đốm đen hơn, và hạn chế nếp nhăn." - Kinda, trợ lý biên tập

PETER THOMAS ROTH POTENT-C™ POWER SERUM

"Tôi sắp 30, vì vậy các sản phẩm chống lão hóa, giảm nếp nhăn luôn nằm trong tầm ngắm của tôi. Tôi đã có ý định sử dụng một huyết thanh vitamin C, nhưng tôi không nghĩ bất cứ điều gì có thể vượt qua nỗi ám ảnh retinol hàng đêm của tôi. Tôi đã sai. Tôi đã chọn Peter Thomas Roth Potent-C ™ Power Serum bởi vì tôi nghe nói nó mạnh hơn các loại vitamin C khác. Được ăn cả, ngã về không, phải chứ?

Tôi đã sử dụng nó vào buổi sáng và tối, ngay sau khi rửa mặt và trước khi tôi sử dụng kem dưỡng ẩm để nó có thể chìm vào lỗ chân lông của tôi và hoàn thành công việc. Tôi mới chỉ sử dụng được hai tuần, nhưng tôi đã nhận thấy một sự khác biệt rất lớn trong làn da của mình. Nó se khít hơn và sáng hơn. Nó có tính nhất quán của một loại kem dưỡng ẩm nhẹ, vì vậy nó thực sự dễ dàng trải đều trên toàn bộ khuôn mặt của bạn bằng một hoặc hai lần ấn (pump) và nó không thực sự có mùi như bất cứ thứ gì hương hóa học. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng như một phần của thói quen chăm sóc da hàng ngày của tôi.”- Brianna, biên tập viên

DR. DENNIS GROSS SKINCARE C+ COLLAGEN BRIGHTEN & FIRM VITAMIN C SERUM

"Da của tôi bị khô (dễ bị xỉn màu), và trong năm vừa qua, tôi đã bắt đầu nhận thấy sự mất dần độ săn chắc. Vì vậy, một cách tự nhiên, tôi bị hút vào bất cứ thứ gì có chứa collagen trong đó, và tôi đã có được khả năng chống oxy hóa của vitamin C trong một thời gian dài. (Tôi cũng lưu ý CoQ10 trong danh sách thành phần của loại serum làm săn chắc da này, mặc dù tôi hoàn toàn không biết cách thức hoạt động của chất này) .

Chất gel rất dễ thoa và không gây khó chịu như một số loại huyết thanh khác mà tôi đã thử, và không bị châm chích hay kích ứng sau khi áp dụng. Trong vài ngày, làn da khô nứt vào mùa đông đặc trưng của tôi đã giảm hẳn, và một tuần sau khi dùng thử, chị tôi đã nói rằng tôi trông "khác biệt" (theo cách tốt). Hai tuần sau, khuôn mặt của tôi có vẻ sáng hơn và một chút bồng bềnh mặc dù thực tế là tôi đã ngủ một cách khủng khiếp và tôi thậm chí còn nhận thấy rằng một vài vết sẹo mụn đang mờ dần. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó? Bất cứ điều gì có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa sắp xảy ra trong một thời gian dài hơn một chút và điều đó không yêu cầu kim tiêm là một chiến thắng của tôi."- Carolyn, biên tập viên cao cấp.