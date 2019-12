Xúc động HLV Park Hang Seo đưa U23 Việt Nam về thăm mẹ già ở Hàn Quốc

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 17:44 PM (GMT+7)

Mới đây HLV Park Hang Seo có chuyến ghé thăm mẹ cùng gia đình tại quê nhà Gyeongnam.

Nhân dịp U23 Việt Nam đang tập huấn tại Tongyeong, Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã có chuyến trở về quê nhà ở Sancheong để thăm mẹ và gia đình. Đồng hành cùng ông trong chuyến đi này còn có các cầu thủ U23 Việt Nam và ban huấn luyện.

HLV Park Hang Seo ôm mẹ trong ngày gặp lại. Ảnh: VTV

Toàn đội di chuyển khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ từ nơi đóng quân để về nhà thầy Park. Rất đông báo chí và người dân địa phương khi biết tin cũng đã chào đón thầy trò HLV Park Hang Seo. Khi biết con trai về thăm nhà, mẹ của HLV Park Hang Seo đã rất chờ đợi, rồi hai mẹ con đã ôm nhau đầy xúc động sau nhiều ngày xa cách.

Hiện ngôi nhà ở Sancheong chỉ còn người anh trai Park Sam So sống cùng con. Mẹ của HLV Park Hang Seo giờ đã vào viện dưỡng lão vì trí nhớ không đủ tốt. Theo chia sẻ của ông Park Sam So, đây là ngôi nhà nơi HLV Park Hang Seo sinh sống khi còn nhỏ. Tâm nguyện của ông ở lần trở về này là “đeo lên cổ cho mẹ tấm HCV SEA Games”.

Anh trai thầy Park chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người con: 4 trai, 1 gái. Park là con út nên tính cách có phần bướng bỉnh, nhưng nó là đứa sống tình cảm. Sancheong đang có kế hoạch xây dựng làng Việt Nam vào năm 2020 mang những nét văn hoá và ẩm thực của quốc gia này”.

U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 14/12 và dự kiến lưu lại đây khoảng một tuần. Đây là đợt tập trung ở nước ngoài duy nhất, trước khi thầy trò Park Hang-seo dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào đầu tháng 1 ở Thái Lan.

Giải thích về lý do chọn đảo Tongyeong làm nơi tập huấn, HLV Park Hang Seo cho hay đây là nơi có khí hậu gần với Hà Nội, ấm áp phù hợp hơn so với Seoul. Môi trường ở Tongyeong được cho là rất tốt để giúp cầu thủ sạc lại tinh thần và cải thiện thể lực. Một lý do khác là ông Park không muốn để các cầu thủ ở lại Việt Nam, tránh tình trạng bị phân tâm sau khi lập kỳ tích giành HCV SEA Games.

U23 Việt Nam sẽ về TP HCM vào ngày 22/12, và có 8 ngày tập luyện tại đây trước khi chốt quân sang Thái Lan. Thầy trò Park Hang-seo sang Bangkok ngày 1/1/2020 và đá trận ra quân với UAE vào ngày 10/1.

