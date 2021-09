Xem trực tiếp futsal Việt Nam vs futsal Brazil trên kênh nào?

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam: 00:00 ngày 14/09: Việt Nam vs Brazil 22:00 ngày 16/09: Việt Nam vs Panama 20:00 ngày 19/09: Việt Nam vs CH Séc Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam tham dự World Cup 2021: Thủ môn: Hồ Văn Ý, Hoàng Anh, Mai Xuân Hiệp Fixo: Khổng Đình Hùng, Thành Tín, Nhan Gia Hưng, Văn Hiếu, Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa Ala: Lê Quốc Nam, Châu Đoàn Phát, Anh Quý, Anh Duy Pivot: Minh Trí, Đắc Huy, Vũ Đức Tùng Dự phòng: Lý Đăng Hưng