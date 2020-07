World Cup 2022 đá mùa đông: Thời tiết "dị thường" thách thức các siêu sao

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 10:12 AM (GMT+7)

World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông (từ ngày 21/11 đến 18/12/2022) và với một quốc gia sa mạc như Qatar, nhiệt độ sẽ xuống thấp vào buổi đêm.

World Cup 2022 sẽ là một dịp hiếm hoi Cúp bóng đá Thế giới được tổ chức vào mùa đông thay vì mùa hè như thường lệ. Lý do là bởi nước đăng cai Qatar có khí hậu rất nóng bức vào mùa hè và phải chuyển sang cuối năm để thi đấu.

World Cup 2022 sẽ tổ chức vào mùa đông thay vì mùa hè như thường lệ

Qatar nằm bên vịnh Ba Tư và do đó nhiệt độ trung bình trong ngày vào tháng 6 tại nước này lên tới 42 độ C, trong khi thấp nhất cũng ở mức 29 độ C. Các cầu thủ sẽ rất, rất khó khăn khi phải thi đấu trong một điều kiện khí hậu như vậy, họ sẽ nhanh mất nước và đuối sức mà bóng đá đương đại ngày một coi trọng khả năng pressing của các cầu thủ và đòi hỏi họ chạy nhiều.

Trong quá khứ Qatar đã từng tổ chức một số sự kiện thể thao và rút ra được bài học về tổ chức sự kiện trong mùa hè. Họ cũng đã nghiên cứu các giải đấu thể thao tổ chức ở nước khác, mà tiêu biểu là Australian Open 2014 khi tay vợt Frank Dancevic thi đấu trong nhiệt độ 42 độ C đã bị ngất trên sân.

Khí hậu Qatar nóng là vậy nhưng là một quốc gia thuộc vùng sa mạc, ban đêm nhiệt độ thường xuống khá thấp mà buổi chiều tối là thời điểm chủ yếu các trận đấu tại World Cup được diễn ra. Vậy các cầu thủ có phải lo lắng họ sẽ đá bóng trong điều kiện như vậy?

Thời tiết cuối năm của Qatar vẫn khá nóng vào ban ngày, nhưng mát mẻ từ chiều tối

Nhiệt độ trung bình trong tháng 11 của Qatar vào ban ngày lên tới 30 độ C, nhưng vào buổi tối chỉ rơi vào chừng 21 độ C. Và khi sang tháng 12 nhiệt độ cũng chỉ giảm xuống trung bình khoảng 16 độ C, phải tới tháng 1 mỗi năm nhiệt độ mới có khả năng rơi xuống dưới 10 độ C. Như vậy các cầu thủ sẽ không phải lo vấn đề nhiệt độ, càng đá muộn họ sẽ càng thi đấu trong tiết trời như mùa xuân.

Ngoài việc thi đấu trong thời điểm nhiệt độ đã mát hơn, nước chủ nhà Qatar còn đầu tư mạnh tay để các SVĐ có hệ thống làm mát. Vào năm 2017 Qatar đã hoàn thành hạng mục nâng cấp SVĐ đầu tiên phục vụ cho World Cup, sân Khalifa International, được đánh giá là nhà thi đấu ngoài trời lớn nhất thế giới có hệ thống điều hòa và tốn tới 70 triệu USD.

Hình ảnh một số SVĐ Qatar sử dụng cho World Cup 2022

Một góc của sân Khalifa International

Qatar sẽ sử dụng 8 SVĐ cho World Cup 2022 và hiện đã có 2 sân hoàn thành, 4 sân đang được tiếp tục xây dựng, 1 sân đã nâng cấp xong (Khalifa) và 1 sân đang được mở rộng sức chứa. Các sân đều sẽ có hệ thống làm mát ở nhiệt độ 20 độ C, mỗi sân có một trung tâm năng lượng cách đó 1km truyền nước qua các ống dẫn tới SVĐ để chuyển thành không khí mát.

Hệ thống làm mát tại sân Khalifa International

Vấn đề nhiệt độ đã gây nhiều tranh cãi từ khi Qatar được trao quyền đăng cai World Cup 2022, nhưng việc tổ chức vào mùa đông lẫn sự đầu tư mạnh tay vào công nghệ của nước chủ nhà hứa hẹn bảo đảm sự thoải mái cho các cầu thủ và khán giả trên sân. Khúc mắc còn lại sẽ chỉ là với lịch thi đấu như vậy, bóng đá châu Âu và các giải quốc tế (trong đó có cả AFF Cup) sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/world-cup-2022-da-mua-dong-thoi-tiet-34di-thuong34-thach-thuc-cac-sie...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/world-cup-2022-da-mua-dong-thoi-tiet-34di-thuong34-thach-thuc-cac-sieu-sao-c9a768898.html