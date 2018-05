VPF cần có 'chế tài' với ông Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 10:56 AM (GMT+7)

Xung đột giữa ông Trần Mạnh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT VPF và Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã gây tai tiếng, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bóng đá Việt Nam. VPF vì vậy cần có chế tài để tránh những sự cố tương tự có thể tái diễn.

Liên quan đến vụ xung đột giữa ông Trần Mạnh Hùng và Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền hôm 15/5, ông Dương Văn Hiền hôm qua xác nhận, đã ghi âm cuộc họp trên. Đây là cuộc họp do Ban Kiểm tra VFF chủ trì, với mục đích chính nhằm dàn hoà ông Hùng và ông Hiền. Nguồn cơn ban đầu xuất phát từ cuộc họp trước đó khoảng 1 tuần giữa VPF với ông Dương Văn Hiền.

Những phát ngôn của ông Trần Mạnh Hùng trong đoạn đối thoại với ông Dương Văn Hiền ngày 15/5 được cho là phản cảm, không tương xứng với trách nhiệm và vị trí của ông ở VPF. Ảnh: VSI

Có ghi âm nhưng không phát tán

Sau cuộc họp này, đã xuất hiện thông tin trên truyền thông về việc VPF phải xin lỗi ông Hiền do đề xuất Ban Trọng tài ngừng bố trí ông làm giám sát trận đấu do không hoàn thành nhiệm vụ, cũng như tập trung vào nhiệm vụ phó ban. Một số tờ báo đồng thời trích dẫn lời ông Hiền chỉ trích ông Trần Mạnh Hùng khá nặng nề, trong đó có việc can thiệp công tác phân công trọng tài.

Sau một hồi tranh cãi qua lại trong cuộc dàn hoà hôm 15/5, ông Trần Mạnh Hùng đã nổi đoá, dùng nhiều từ ngữ dung tục với ông Dương Văn Hiền, đặc biệt sau khi nghe ông Hiền nói “có ghi âm”. Trong khi đó theo TTK VFF Lê Hoài Anh, các thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất đây là cuộc họp nội bộ, không thông báo nội dung ra ngoài.

Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền hôm qua nói, ông buộc phải ghi âm để bảo vệ mình, tránh việc sau cuộc họp, thông tin phát đi không chính xác như ở cuộc họp trước đó. Mặc dù vậy, ông Hiền khẳng định không phải là người phát tán đoạn ghi âm khiến dư luận và làng bóng đá xôn xao thời gian vừa qua. “Tôi ghi âm cũng là chuyện bất đắc dĩ bảo vệ bản thân, chứ không nhằm hạ bệ người khác”-ông Dương Văn Hiền cho biết.

Nhiều ý kiến cho rằng, với việc đã sẵn bật ghi âm, ông Dương Văn Hiền chủ động trong việc sử dụng ngôn ngữ ôn hoà trong cuộc họp, trái với thái độ nổi nóng của Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng.

Thế thì là ai?

Suốt thời gian vừa qua, nội bộ VFF thường xuyên xáo động do các thông tin mang tính chất nội bộ bị tuồn ra ngoài, rồi sau đó xuất hiện trên truyền thông hoặc mạng xã hội. Nhiều trao đổi mang tính chất cá nhân giữa các quan chức VFF với nhau cũng bị “bày” trước dư luận.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn mặc dù vậy cho biết, VFF không có ý định truy vấn xem nguồn gốc đoạn ghi âm cuộc họp của VFF và VPF mới đây do ai tung ra. Theo ông Trần Quốc Tuấn, va chạm giữa ông Trần Mạnh Hùng và Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền là chuyện rất đáng tiếc. “Cuộc họp do Ban Kỷ luật VFF chủ trì. Mới đây Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã đề nghị Ban Kiểm tra vào tiến hành các công việc cần thiết để xem xét xử lý. Tuy nhiên với trường hợp anh Hùng, chúng tôi sẽ phải làm việc với VPF”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Nhiều ý kiến độc giả hôm qua bình luận, phản ứng của ông Trần Mạnh Hùng trong cuộc họp ngày 15/5 là rất phản cảm, không tương xứng với trách nhiệm với vị trí của ông Hùng hiện nay ở VPF. Chính vì vậy, các ý kiến yêu cầu VPF cần có hình thức kỷ luật hoặc chế tài với ông Trần Mạnh Hùng, để tránh những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai, ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam.