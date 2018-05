VFF ra thông báo vụ tuồn băng ghi âm nội bộ ra ngoài ​

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 07:30 AM (GMT+7)

Ngày 19/5, LĐBĐVN (VFF) đã có thông báo về vụ việc giữa Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền và Phó chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng.

Trong cuộc họp hoà giải hôm 15/5 do Ban Kiểm tra VFF chủ trì, ông Trần Mạnh Hùng đã sử dụng nhiều lời lẽ tục tĩu nhằm vào ông Dương Văn Hiền. Lý do trước đó, một số tờ báo dẫn lời ông Hiền cáo buộc ông Hùng can thiệp công tác phân công trọng tài.

Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền (ảnh nhỏ) và Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng đang trở thành tâm điểm vụ rò rỉ băng ghi âm cuộc họp nội bộ ở VFF.

Sau khi vào cuộc, Ban Kiểm tra VFF xác định phía ông Hùng và VPF đã thực hiện đúng các quy định cho phép. Trong đoạn băng ghi âm sau đó được tuồn ra ngoài, ông Dương Văn Hiền cũng cho biết sẽ làm việc với một số tờ báo để rõ ràng câu chuyện.

Thông báo của VFF hôm nay viết: “Vào thời điểm cuối cuộc họp đã xảy ra thái độ thiếu kiềm chế giữa các ông Trần Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền, sau đó đoạn băng ghi âm cuộc họp đã được phát tán trên các phương tiện, gây búc xức trong dư luận”. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nhắc nhở các bên liên quan, đồng thời đề nghị Ban Kiểm tra khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc.

Trong thời gian VFF đang chuẩn bị cho đại hội 8, rất nhiều thông tin mang tính chất nội bộ đã bị tuồn ra ngoài. Giới trong cuộc đều đánh giá, đây là kết quả cuộc đấu đá hướng tới các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở VFF, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và hiện tại có dấu hiệu lan sang cả Ban Trọng tài VFF.

Theo Điều lệ VFF, trưởng các ban chức năng phải là thành viên BCH. Ông Dương Văn Hiền là một trong các ứng viên Trưởng ban Trọng tài nhiệm kỳ 8, dù gần đây liên tục bị chỉ trích vì sai sót, không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện, cuộc đua ở Ban Trọng tài VFF trở nên nóng hơn sau khi 2 người mới được giới thiệu tranh cử BCH, gồm cựu trọng tài Elite FIFA Võ Minh Trí và giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn.

TTK VFF Lê Hoài Anh hôm nay cho biết, các thành viên tham dự cuộc họp hôm 15/5 đã thống nhất đây là cuộc họp nội bộ, không thông tin ra báo chí. Ông Hoài Anh không xác nhận Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền có phải người tung ghi âm nội bộ ra hay không.