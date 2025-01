V.League căng thẳng, hấp dẫn hơn bao giờ hết

Jason Quang Vinh Pendant xác nhận sắp có quốc tịch Việt Nam Chia sẻ cùng truyền thông, CLB Công an Hà Nội và cá nhân cầu thủ Jason Quang Vinh Pendant cho biết, tiến trình nộp hồ sơ xin nhận quốc tịch Việt Nam của anh đang diễn ra và sẽ sớm hoàn tất. Trong ngày 15/1, khi được hỏi về việc nhập quốc tịch Việt Nam, Jason Quang Vinh Pendant cho biết tiến trình đang diễn ra suôn sẻ. Cầu thủ này sẽ sớm có quốc tịch trong thời gian tới. Nhiều khả năng, Jason Quang Vinh Pendant có thể được cấp quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025. Jason Quang Vinh Pendant sinh năm 1997 tại Pháp. Anh có bố là người Martinique, một hòn đảo thuộc Pháp tại châu Phi; và mẹ người Việt Nam. Vì lý do đó, Jason Quang Vinh Pendant có thể thi đấu cho 3 đội tuyển khác nhau. Cầu thủ này trong quá khứ từng chơi cho U16 và U18 Pháp. Anh trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Công an Hà Nội từ tháng 8/2024. Khác với trường hợp của Nguyễn Xuân Son, Jason Quang Vinh Pendant có gốc gác Việt Nam và không cần đảm bảo thời gian sinh sống ở Việt Nam để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Hậu vệ này từng bày tỏ mong muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nhiều lần trong quá khứ và anh hứa hẹn sẽ được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.