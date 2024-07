Vì sao Quang Hải lựa chọn ở lại chơi bóng trong nước?

Quang Hải đổi ý

Nguyễn Quang Hải gia nhập CLB Bóng đá Công an Hà Nội vào tháng 6/2023 với hy vọng tìm lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian đáng quên tại Pau FC (Pháp). Bản thân tiền vệ sinh năm 1997 xác định việc trở lại V.League thi đấu khi ấy là bàn đạp, là phao cứu sinh để anh tiếp tục quay lại tham vọng xuất ngoại trong tương lai gần. Bản hợp đồng giữa Quang Hải và CLB Bóng đá Công an Hà Nội cũng vì thế mà chỉ gói gọn 1,5 năm.

Sau quãng thời gian khoác áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội, Quang Hải từng bước thể hiện tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi đội bóng. Xét về những con số thống kê, Quang Hải đã ghi đến 8 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Anh trở thành chân sút nội xuất sắc thứ 2 của V.League 2023/24 chỉ sau tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC). Khi đã tìm lại phong độ, đẳng cấp vốn có, giới chuyên môn và thạo tin hy vọng Quang Hải bắt đầu lên kế hoạch cho lần xuất ngoại tiếp theo.

Quang Hải ký bản hợp đồng có thời hạn trước mắt 3 năm với đội bóng ngành Công an.

Thực tế, vào giai đoạn tháng 5 vừa qua, thông tin Quang Hải cập bến J.League 1 và thi đấu cho Consadole Sapporo ngày một trở nên rộng rãi. Không chỉ tại Việt Nam, truyền thông Nhật Bản cũng khẳng định QBV Việt Nam 2018 đã ở rất gần với đội bóng vùng Hokkaido. Thời điểm đó, người đại diện Quang Hải “tiếp lửa” bằng việc không ưu tiên ở lại CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Một nguồn tin uy tín khác quả quyết tương lai của tiền vệ này sẽ rõ ràng vào giữa tháng 6.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ hoá ra lại trở về vạch xuất phát. Sau một hồi sôi nổi về những luồng tin đi hay ở, Quang Hải chọn ở lại CLB Bóng đá Công an Hà Nội thay vì xuất ngoại. Sáng 18/7, đội bóng ngành Công an đã tổ chức lễ kí kết hợp đồng mới với Quang Hải. Tiền vệ quê Đông Anh cam kết tương lai với CLB Bóng đá Công an Hà Nội thêm đến năm 2027. Tại đây, Quang Hải cho rằng gia đình là yếu tố lớn nhất quyết định đến việc sẽ gia hạn với đội bóng.

"Khi đi nước ngoài, tôi phải chấp nhận cô đơn và cần có sự chuẩn bị tâm lý. Còn ở Việt Nam, tôi có gia đình, có CLB và những người luôn sẵn sàng hỗ trợ. Gia đình là nguồn động lực lớn nhất để tôi ra sân có tâm lý thoải mái nhất”, Quang Hải tâm sự.

Quyết định đúng đắn?

Có nhiều yếu tố dẫn đến việc Quang Hải không còn xem việc xuất ngoại là ưu tiên số 1. Đầu tiên là về tuổi tác. Quang Hải năm nay đã 27 tuổi, tức anh không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Vì thế, việc phải làm quen với 1 nền bóng đá mới, khắc nghiệt hơn, yêu cầu cao hơn và tính cạnh tranh khốc liệt hơn là một quyết định mang tính rủi ro.

Chưa kể, những yếu tố khách quan như môi trường, văn hoá, khí hậu cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Quang Hải. Nhìn từ tấm gương của Công Phượng mới thấy môi trường tại Nhật Bản không hề đơn giản. Kể từ khi quyết định gia nhập Yokohama, Công Phượng đã đánh mất phong độ, thậm chí cơ hội lên ĐT Việt Nam cũng không còn.

Yếu tố thứ 2 liên quan đến gia đình. Người vợ của Quang Hải, Chu Thanh Huyền vừa hạ sinh con đầu lòng. Vì thế, việc ở cạnh vợ con trong thời kỳ hậu sinh là vô cùng quan trọng. Nếu thi đấu cho Công an Hà Nội, Quang Hải sẽ có nhiều thời gian bên tổ ấm. Đại bản doanh của Công an Hà Nội đặt tại trung tâm PVF không quá xa nhà. Anh vẫn có thể tập luyện, thi đấu xong và trở về bên gia đình nhỏ thân thương.

Yếu tố thứ 3 liên quan đến tài chính. Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ nhận mức lót tay cao bậc nhất Việt Nam sau khi gia hạn hợp đồng mới với Công an Hà Nội. Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ nhận khoảng 27 tỷ đồng tiền lót tay trong 3 năm hợp đồng với đại diện thủ đô. Anh cũng là cầu thủ nhận lương, lót tay cao bậc nhất V.League hiện tại.

Quang Hải vốn dư giả về tài chính sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, nhưng khi đối diện với 1 bản hợp đồng kèm mức lót tay kỉ lục, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ có phần dao động về tương lai của mình. Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến việc Quang Hải quyết định gia hạn hợp đồng đến từ lời khuyên của người đàn anh Phạm Thành Lương, người hiện đang là trợ lý HLV trưởng cho CLB Công an Hà Nội. Trước đây, Thành Lương được xem là thần tượng, là người truyền cảm hứng cho Quang Hải. Ngay cả phong cách chơi bóng của “Hải con” cũng thừa hưởng từ người đàn anh. Vì thế, Thành Lương phần nào cũng ảnh hưởng lớn đến việc đi hay ở của Quang Hải. Ngay cả Đoàn Văn Hậu cũng xem Thành Lương là chỗ dựa tinh thần, người luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích cho “đàn em”.

Nhìn chung, có nhiều yếu tố tác động đến việc Quang Hải tiếp tục gắn bó với CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Mặc dù quyết định từ “Hải con” có thể khiến nhiều người thất vọng nhưng đây là sự lựa chọn an toàn đến từ tiền vệ tài hoa quê Đông Anh.

Quyết định của Quang Hải có phần giống Văn Toàn. Cầu thủ đang thi đấu cho Nam Định cũng lựa chọn trở lại V.League thi đấu sau quãng thời gian chơi bóng tại Hàn Quốc, với mong muốn được thi đấu thường xuyên, duy trì phong độ, sau đó tạo chỗ đứng ĐT Việt Nam. Việc Quang Hải ở lại V.League chơi bóng cũng là cách để anh khẳng định vị thế, tên tuổi và danh tiếng tại ĐT Việt Nam. Nếu tiếp tục xuất ngoại và thất bại, Quang Hải dễ rơi vào vết xe đổ Công Phượng đã và đang đi qua.

Bạn thân của Quang Hải đồng loạt chuyển CLB Khác với Quang Hải, mùa hè 2024 chứng kiến nhiều biến động đến từ những người bạn thân của anh. Anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng không còn gắn bó với CLB Bóng đá Công an Hà Nội như Quang Hải. Nếu như Tiến Dụng chọn lựa trở lại CLB Hải Phòng thì Tiến Dũng cũng tái xuất màu áo CLB TP HCM như trước kia. Một người bạn khác của Quang Hải là Hà Đức Chinh cũng đã nói lời tạm biệt đội bóng Bình Định. Dự kiến cầu thủ này sẽ chọn lựa đội Trẻ TP HCM. Trong bối cảnh phong độ không còn cao, cộng thêm một mức đãi ngộ hợp lý, Đức Chinh quyết định “hạ độ cao” xuống giải hạng Nhất để chơi bóng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]