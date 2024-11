Vấn đề của ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2024

Điểm yếu khó giải quyết

Trong cuộc trả lời báo giới mới nhất diễn ra vào cuối tháng 10, HLV Kim Sang-sik đã chỉ ra hai vấn đề liên quan đến bài toán lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là độ vênh ở các cầu thủ kỳ cựu và gương mặt trẻ. Đây không phải là câu chuyện mâu thuẫn nội bộ, giữa hai nhóm tuổi khác nhau trong lực lượng ĐT Việt Nam. Ở đây, ông Kim muốn nhấn mạnh hơn vấn đề khó có thể giải quyết một sớm một chiều, trong lòng mỗi nhóm cầu thủ mà mình đang xây dựng cho "Những chiến binh Sao Vàng".

Cầu thủ trẻ Việt Nam thiếu kinh nghiệm ở giải quốc nội.

Vị HLV người Hàn Quốc thẳng thắn chỉ ra: "Cầu thủ trẻ có thể lực nhưng ít kinh nghiệm thi đấu V.League và quốc tế. Ngược lại, cầu thủ lớn tuổi, có kinh nghiệm nhưng gặp vấn đề thể lực. Nhiều cầu thủ không đáp ứng được. Phong độ thi đấu của họ cũng không tốt. Tôi thật sự muốn cố gắng rút ngắn khoảng cách đó. Đặc biệt, tôi mong các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu hơn ở các giải quốc nội như V.League, hạng Nhất".

Không chỉ có đương kim HLV trưởng Kim Sang-sik nhìn ra vấn đề như vậy, trước đấy, người tiền nhiệm của ông là Philippe Troussier cũng phát hiện ra điểm yếu nội tại của ĐT Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà ông trao cơ hội cho một loạt cầu thủ trẻ, thay vì lạm dụng các ngôi sao từng khẳng định mình trước đó. Tuy nhiên, quyết đoán của ông Troussier lại gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Những Minh Trọng, Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Tùng, Thái Sơn liên tiếp mắc sai lầm và bộc lộ sự non nớt trong những trận đỉnh cao. Kế hoạch trẻ hoá lực lượng để thúc đẩy khát vọng của cầu thủ 2 nhóm tuổi từ phía ông Troussier phá sản. Nhà cầm quân người Pháp cũng vì thế mà rời ĐTQG trong chỉ trích.

HLV Kim Sang-sik kế nhiệm ông Troussier. Việc sử dụng các cầu thủ kỳ cựu, đưa gương mặt trẻ về đúng nhóm tuổi phù hợp của HLV Kim bước đầu thoả lòng giới mộ điệu. Tuy nhiên, như chia sẻ mới nhất trên báo giới, cũng như cách triệu tập quân số trong tháng 10 vừa qua, HLV Kim Sang-sik cũng nhận ra vấn đề ở ĐT Việt Nam. Và con đường trẻ hoá lực lượng ở bối cảnh hiện nay là điều buộc phải làm.

Nhưng…

Câu chuyện trẻ hoá tại ĐT Việt Nam là điều cần thiết. Nhưng một vấn đề mà ông Troussier trước kia hay ông Kim Sang-sik không thể quyết định. Đó là những lần ra sân của các cầu thủ trẻ trong màu áo CLB chuyên nghiệp, từ giải hạng Nhất cho tới V.League. '

HLV Kim Sang-sik thừa nhận: "Qua quá trình theo dõi V.League, tôi biết rõ thực trạng của bóng đá Việt Nam là rất ít cầu thủ trẻ ở độ tuổi U23 có cơ hội đá chính tại CLB chủ quản. Đây là điều không tốt với bóng đá Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, cần mạnh dạn trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ, nhất là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ tuyển trẻ.

Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ đã kinh qua các cấp độ đội tuyển quốc gia được trao cơ hội đá chính ở cấp CLB. Từ đó sẽ giúp họ có thêm kinh nghiệm thi đấu, hướng đến mục tiêu cung cấp lực lượng cho đội tuyển quốc gia".

Thực tế trong thời gian qua, một số cầu thủ trẻ ở cấp độ U23 đã được ra sân tại V.League. Có thể kể đến như Tuấn Dương, Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Văn Trường (CLB Hà Nội), Văn Khang, Tuấn Tài (Thể Công Viettel), Vĩ Hào, Minh Trọng (CLB Bình Dương), Văn Việt (SLNA), Trung Kiên, Lý Đức, Du Học, Gia Bảo (HAGL) hay Thái Sơn (CLB Thanh Hóa)... Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, không nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được đặt vào vai trò "hạt nhân" đội bóng. Phần lớn, họ chỉ sắm vai dự bị chiến lược hay phải đá trái sở trường, hoặc cũng chỉ mới có được vị trí.

Câu chuyện này khác khá nhiều so với giai đoạn từ 2017 đến 2020. Khi ấy, lực lượng của ĐT Việt Nam cũng bắt đầu chuyển giao lực lượng. Những cựu binh như Đinh Thanh Trung, Trương Đình Luật, Trần Đình Hoàng dần nhường chỗ cho các đàn em thuộc lứa 1995-1997 và 1997-1999. Song cần nhấn mạnh ở thời điểm đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam có một vị thế cao hơn so với lứa đàn em ở thời điểm hiện tại. Bản thân Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Ngọc Hải, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… vốn đã đá chính và thi đấu nhiều trận từ V.League 2015, 2016. Do đó, họ không rơi vào trạng thái bị "ngợp" khi phải leo lên cấp độ ĐTQG.

Song song với câu chuyện nội tại, HLV Kim Sang-sik cũng phải đối diện với những khó khăn khách quan đến từ đối thủ. Indonesia ngày càng mạnh lên từ làn sóng nhập tịch. Tương tự, Philippines cũng từng bước trở lại khi thuyết phục những cầu thủ châu Âu có gốc gác quốc gia này về đầu quân. Ông Kim Sang-sik thừa nhận: "Tôi biết làn sóng nhập tịch cầu thủ tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đang được triển khai rất mạnh mẽ như ở Indonesia, Philippines. Số lượng cầu thủ nhập tịch có đội tuyển đã lên đến 80 - 90% đội hình. Qua đó sức mạnh của đội tuyển quốc gia được cải thiện rất nhanh chóng.

Tôi cũng lo lắng việc nhập tịch của các đội tuyển trên với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, không còn nhiều thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 diễn ra vào tháng 12 này. Vì vậy, công việc của tôi là tập trung nâng cao tinh thần đoàn kết, trình độ chuyên môn, gắn kết đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể nỗ lực, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch tập huấn cho ĐT Việt Nam Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024, VFF cùng HLV Kim Sang-sik có những phân tích đối thủ tại bảng B qua băng hình các trận đấu mới nhất mà các đối thủ này vừa thi đấu. Nhà cầm quân này sẽ cùng ban huấn luyện vẫn đang theo sát quá trình chuẩn bị của các đội như Indonesia, Philippines. Vào tháng 11, ông cũng đến Indonesia, Philippines xem những trận giao hữu của họ, từ đó sẽ có những phân tích kỹ lưỡng hơn. Ngoài ra, ĐT Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc. "Chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Thời gian này tôi tập trung vào cải thiện thể lực, tăng sự kết nối giữa các tuyến, phát huy tinh thần thi đấu của cầu thủ. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có một số trận đấu giao hữu với các CLB tại Hàn Quốc. Đây sẽ là cơ hội giúp đội tuyển hoàn thành các công việc để chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. Tôi tự tin hoàn thành mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2024", ông Kim Sang-sik nói.

