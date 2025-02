V-League ấn định ngày hạ màn, 'nhường' nửa tháng cho tuyển Việt Nam

Công ty VPF - ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, vừa công bố lịch thi đấu chính thức giai đoạn còn lại của V-League 2024/25.

Theo đó, sau khi kết thúc vòng 16 vào ngày 9-3, giải sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung dịp FIFA Days với hai trận đấu gặp tuyển Campuchia (ngày 19-3, giao hữu quốc tế) và tuyển Lào (ngày 25-3, vòng loại cuối Asian Cup 2027).

Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 15 ngày (từ 10 đến 25-3) tập luyện và thi đấu hai trận kể trên. Sau đó, các cầu thủ trở lại CLB để tiếp tục thi đấu giải quốc nội.

V-League 2024/25 sẽ hạ màn vào ngày 22-6

Kết thúc FIFA Days, V-League sẽ trở lại với vòng 17 bắt đầu từ ngày 5-4 và đá liền mạch tới vòng đấu cuối cùng - vòng 26 vào ngày 22-6.

So với kế hoạch dự kiến ban đầu là từ 14-9-2024 đến 21-6-2025, V-League 2024/25 hạ màn muộn hơn chỉ 1 ngày.

Đây là nỗ lực của ban tổ chức giải trong việc xếp lịch toàn giải, trong bối cảnh phải ưu tiên lịch tập trung đội tuyển quốc gia (tham dự ASEAN Cup, giao hữu FIFA Days) và các CLB dự Cúp châu Á, Đông Nam Á.

Theo lịch giai đoạn cuối V-League 2024/25, vòng 20 và 21 được sắp xếp hợp lý để phục vụ CLB Công an Hà Nội đá bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á ngày 30-4. Ban tổ chức cũng dự trù phương án chuyển trận Bình Dương - Công an Hà Nội vòng 23 ngày 17-5 sang ngày 29-5, trong trường hợp CLB Công an Hà Nội vào chung kết cúp khu vực.