V-League 2022 khai cuộc hứa hẹn hấp dẫn, xem các trận đấu nóng ở đâu?

Trực tiếp trọn vẹn V-League 2022 trên ứng dụng On Sports TV Để đồng hành cùng giải bóng đá số 1 Việt Nam, ứng dụng On Sports TV và hệ sinh thái thể thao của VTVcab sẽ gửi đến quý vị và các bạn trọn vẹn những diễn biến hấp dẫn của Night Wolf V-League 2022. Mùa giải V-League năm nay có sự tham gia của 13 đội bóng: Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Nam Định, Viettel, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex Bình Dương, Topenland Bình Định, TPHCM, Sài Gòn. Cùng với đó, thể thức thi đấu sân nhà, sân khách cũng trở lại với 26 vòng đấu. V-League 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/2/2022 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/11/2022. Xem trực tiếp V-League 2022 ở đâu? V-League 2022 sẽ được tường thuật trực tiếp trọn vẹn 6 trận đấu/vòng trên các kênh thể thao của VTVcab và ứng dụng On Sports TV. Trải nghiệm app On Sports TV với những ưu điểm: - Xem trực tiếp trọn vẹn giải đấu V.League 2022 - Xem các chương trình đồng hành hấp dẫn, chuyên sâu về từng trận đấu - Công nghệ ứng dụng multiview hiện đại - Tính năng tương tác trực tiếp - Livescore cập nhật liên tục theo thời gian thực Đừng bỏ lỡ mùa giải V.League 2022 vô cùng sôi động trên app On Sports TV.