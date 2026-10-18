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Tuyển Việt Nam: Chất lượng quan trọng hơn số lượng

Sự kiện: Bóng đá HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam có thể gọi thêm cầu thủ, nhưng điều HLV Kim Sang Sik thiếu không hẳn là quân số, mà là những phương án đủ sức thay đổi cục diện trên sân.

Khoảng cách giữa đội hình chính và phụ

Sau FIFA ASEAN Cup rồi thậm chí cả ASEAN Cup, chắc chắn HLV Kim Sang Sik đã nhìn ra được khoảng cách giữa đội hình chính và lực lượng dự phòng vẫn tương đối cách xa nhau.

Khi những trụ cột vắng mặt hoặc không đạt phong độ tốt nhất, tuyển Việt Nam chưa cho thấy có đủ phương án để giữ nguyên sức cạnh tranh, kể cả khi HLV Kim Sang Sik đã rất cố gắng điều chỉnh, thử nghiệm.

Tuyển Việt Nam cần những phương án dự phòng chất lượng hơn

Tuyển Việt Nam cần những phương án dự phòng chất lượng hơn

Việc thay người có thể giải quyết vị trí trên sân, nhưng không tự động giúp tuyển Việt Nam duy trì được cách chơi. Một mắt xích thay thế không đáp ứng yêu cầu có thể kéo theo sự chệch choạc của cả hệ thống.

Tuyến giữa là nơi dễ nhìn thấy vấn đề, tuyển Việt Nam cần người tranh chấp, thu hồi bóng và tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, đội không có nhiều sự lựa chọn để không cho phép ông Kim Sang Sik đưa ra được những điều điều chỉnh theo ý muốn.

Đáng nói, đây không phải vấn đề mới xuất hiện sau một giải đấu, tuyển Việt Nam vẫn luôn có những tân binh ở mỗi đợt tập trung, nhưng số người thực sự đủ sức cạnh tranh vị trí lại tương đối ít.

Nói cách khác, danh sách đông đảo không đồng nghĩa với đội hình có chiều sâu cho tuyển Việt Nam và các phương án dự bị cũng không có nghĩa đủ sự tin cậy cao nhất.

HLV Kim Sang Sik tìm những lựa chọn mới

Hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong tháng 11 là dịp để HLV Kim Sang Sik kiểm tra những lựa chọn ngoài bộ khung quen thuộc. Còn nếu ông vẫn ưu tiên những gương mặt cũ, chỉ thay đổi nhân sự khi bất đắc dĩ, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục rơi vào câu chuyện đã nói ở trên.

Ở đây thử nghiệm không có nghĩa là trao cơ hội tràn lan cho cầu thủ trẻ hoặc gương mặt mới. HLV Kim Sang Sik cần xác định rõ đội nhà đang thiếu gì, ai có thể đảm nhiệm vai trò đó và phương án nào đủ khả năng vận hành trước đối thủ mạnh. Những trận giao hữu tới phải giúp BHL tìm được câu trả lời, thay vì chỉ đạt mục tiêu 'bề nổi' - chiến thắng.

Để giúp HLV Kim Sang Sik vượt khó

Để giúp HLV Kim Sang Sik vượt khó

Và rõ ràng 2 trận đấu tới rất đáng giá với tuyển Việt Nam, bởi Asian Cup 2027 không phải nơi thích hợp để lần đầu kiểm tra những phương án dự phòng. Nếu đến lúc ấy, HLV Kim Sang Sik vẫn chỉ có một bộ khung cũ, rất có thể mọi tính toán hay mục tiêu sẽ khó thành.

Nói cách khác, HLV người Hàn Quốc không nhất thiết phải thay máu tuyển Việt Nam, nhưng ngoài những cái tên quen thuộc, đội cần có những lựa chọn đủ sức gánh chia sẻ chuyên môn, nếu gặp sự cố.

Vấn đề chiều sâu đội hình không nằm ở việc bao nhiêu cầu thủ được triệu tập, số lượng các tân binh… mà nằm ở chất lượng đủ để HLV Kim Sang Sik tin dùng. Đây mới là bài toán phải giải trước khi vị thuyền trưởng cùng học trò nghĩ đến mục tiêu xa tại Asian Cup 2027.

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Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 05:04 AM (GMT+7)
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