Trực tiếp bóng đá Sheffield United - Chelsea: Tiếp đà hồi sinh, top 5 vẫy gọi

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 18:55 PM (GMT+7)

(Trực tiếp bóng đá, Sheffield United - Chelsea, 2h15, 8/2, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Chelsea cần giành trọn 3 điểm để chen chân vào top 5 khi 2 đội bóng xếp trên là West Ham và Everton đều chia điểm ở vòng đấu này.

Premier League | 2h15, 8/2 | Bramall Lane 0 - 0 Sheffield United



(H1: 0-0) Chelsea Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sheffield United vs Chelsea Chelsea Điểm Ramsdale Jagielka Egan Basham Bogle Fleck Norwood Lundstram Lowe McBurnie McGoldrick Điểm Mendy Azpilicueta Christensen Rudiger James Jorginho Kovacic Alonso Mount Ziyech Abraham Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sheffield United Sheffield United Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ramsdale, Jagielka, Egan, Basham, Bogle, Fleck, Norwood, Lundstram, Lowe, McBurnie, McGoldrick Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Ziyech, Abraham

3 trận đấu dưới triều đại tân HLV Thomas Tuchel, Chelsea đã thắng 2 và hòa 1. Những chiến thắng liên tiếp trước Burnley và Tottenham đưa "The Blues" trở lại với cuộc đua top 4, khi khoảng cách giữa họ với nhóm này đã được thu hẹp đáng kể. Giờ đây, thầy trò Tuchel chỉ cần 3 điểm trước Sheffield, vị trí thứ 5 sẽ thuộc về họ.

Đội khách khao khát giành 3 điểm để bám đuổi top đầu

Có một điểm đáng ghi nhận của Chelsea dưới thời HLV Tuchel, đó là hệ thống phòng ngự kỷ luật hơn rất nhiều. Đây là điều dễ hiểu khi Tuchel là một HLV người Đức và luôn khá cầu toàn trong các quyết định về nhân sự.

3 trận liên tiếp "The Blues" giữ sạch lưới đều là trước các đối thủ khó chơi như Wolves, Burnley hay Tottenham. Do đó, không thể phủ nhận sự can thiệp kịp thời vào chiến thuật mà HLV Tuchel mang lại dù nhà cầm quân này mới chỉ đến Chelsea không quá lâu.

Đêm nay, Chelsea sẽ có cơ hội gia tăng chuỗi trận ấn tượng của mình khi đối thủ chỉ là đội bét bảng Sheffield United. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa đây là trận đấu dễ dàng với thầy trò HLV Tuchel khi Sheffield từng quật ngã MU trong thời điểm "Quỷ đỏ" đang giữ ngôi đầu bảng. Đội bóng này cũng chỉ thua 0-1 trên sân của Man City và không giấu giếm ý định giành điểm trên sân nhà ở trận cầu sắp tới.

Tình hình lực lượng Sheffield United: Vắng Berge, O'Connell, Robinson chấn thương Chelsea: Vắng Thiago Silva chấn thương Thành tích đối đầu Sheffield United thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 lần gần nhất gặp Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

