Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - HAGL: Kịch chiến vì 3 điểm (V-League)

V-League | 18h30, 12/4 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 HAGL (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs HAGL HAGL Điểm Nguyễn Filip Nguyễn Văn Đức Hugo Gomes Việt Anh Jason Quang Vinh Quang Hải Thành Long Vitao Văn Đô Phan Văn Đức Alan Điểm Trung Kiên Văn Sơn Jairo Quang Kiệt Du Học Anh Tài Bảo Toàn Ngọc Quang Minh Vương Quang Nho Washington Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội HAGL Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Nguyễn Văn Đức, Hugo Gomes, Việt Anh, Jason Quang Vinh, Quang Hải, Thành Long, Vitao, Văn Đô, Phan Văn Đức, Alan Trung Kiên, Văn Sơn, Jairo, Quang Kiệt, Du Học, Anh Tài, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Minh Vương, Quang Nho, Washington

HAGL thiếu 3 trụ cột

HAGL không có sự phục vụ của 3 trụ cột. Phạm Lý Đức vẫn phải điều trị chấn thương dài hạn, trong khi Marciel Silva bị treo giò do nhận hai thẻ vàng dẫn đến thẻ đỏ ở vòng trước. Cùng lúc, Võ Đình Lâm cũng không thể ra sân do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa. Đây là vòng đấu thứ 7 liên tiếp mà HAGL mất người vì lý do thẻ phạt.

HAGL đang rất sợ sân khách

HAGL đang có phong độ khá tệ khi phải rời sân Pleiku. 5 trận làm khách gần nhất, thầy trò HLV Lê Quang Trãi thua tới 3, hoà 1 và chỉ thắng đúng 1 lần. 4 trong 5 lần đối đầu gần đây với Công an Hà Nội, HAGL cũng không thể thắng.