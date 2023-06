Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Tĩnh: Quyết thắng làm quà ra mắt Quang Hải (V-League)

V-League | 19h15, 24/6 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Patrik Lê Giang John Cley Văn Hậu Tiến Dụng Ngọc Đức Văn Trung Trọng Long Văn Thanh Jhon Cley Gustavo Henrique Xuân Nam Điểm Quang Tuấn Ngọc Thắng Janclesio Viết Triều Xuân Hùng Bùi Văn Đức Trung Học Thanh Trung Văn Công Pinto Diallo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang, John Cley, Văn Hậu, Tiến Dụng, Ngọc Đức, Văn Trung, Trọng Long, Văn Thanh, Jhon Cley, Gustavo Henrique, Xuân Nam Quang Tuấn, Ngọc Thắng, Janclesio, Viết Triều, Xuân Hùng, Bùi Văn Đức, Trung Học, Thanh Trung, Văn Công, Pinto, Diallo

Mơ chiếm ngôi đầu, mang niềm vui về cho Quang Hải

Công an Hà Nội hiện xếp thứ 2 trên BXH V-League 2023 với 21 điểm trong tay, kém đội dẫn đầu Thanh Hóa chỉ 1 điểm. Do vậy, đội bóng ngành Công an có thể mơ tới việc lật đổ ngôi đầu của đội bóng xứ Thanh ngay tại vòng 12 nếu giành chiến thắng.

Trận đấu này CLB Công an Hà Nội chưa đăng kí thi đấu cho Quang Hải, tuy nhiên tân binh sinh năm 1997 vẫn có mặt ở sân Hàng Đẫy để theo dõi toàn đội thi đấu. Chắc chắn các cầu thủ CLB Công an Hà Nội không muốn nhận kết quả kém cỏi trong ngày đặc biệt. Chiến thắng không chỉ giúp đoàn quân HLV Flavio Cruz có thêm lợi thế trên BXH, mà còn là quà ra mắt ý nghĩa với Quang Hải.

