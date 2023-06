Quang Hải chính thức ra mắt CLB Công an Hà Nội, nóng lòng gặp đồng đội mới

"Đại bản doanh" của CLB Công an Hà Nội là địa điểm chứng kiến Quang Hải ký kết hợp đồng với đội bóng ngành Công an. Tiền vệ sinh năm 1997 cùng với người đại diện Michele Fersini tỏ thái độ rất vui khi tham dự buổi lễ.

Quang Hải nhận hoa chúc mừng từ Phó Chủ tịch CLB Công An Hà Nội, ông Trần Văn Hùng

Phó Chủ tịch CLB Công An Hà Nội, ông Trần Văn Hùng đã có những chia sẻ trước khi Quang Hải đặt bút ký hợp đồng: "Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến người hâm mộ cả nước cũng như CLB Công an Hà Nội. Hôm nay là ngày đội bóng chính thức ký kết hợp đồng với Quang Hải. Đây là niềm vui lớn đối với các CĐV Công an Hà Nội.

Phía lãnh đạo CLB Công an Hà Nội hy vọng Quang Hải sẽ sớm cùng đồng đội hòa nhập lối chơi để tạo nên màn trình diễn đẹp mắt, phục vụ cho khán giả. CLB cũng tạo mọi điều kiện để Quang Hải hòa nhập được với lối chơi của toàn đội, cùng đội vươn tới những đỉnh cao mới”.

Về phía Quang Hải, anh nóng lòng đợi thời điểm được ra mắt các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội: "Quang Hải xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đây là trang mới trong sự nghiệp của mình.

Tôi tin bản thân sẽ cống hiến được những điều tốt nhất cho CLB Công an Hà Nội. Tôi rất nóng lòng sớm được gặp các đồng đội để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới, đóng góp màn trình diễn tốt nhất để mang về những chiến thắng cho CLB".

Tại CLB Công an Hà Nội, Quang Hải tiếp tục mặc áo số 19. Đây là số áo ưa thích của ngôi sao này và nó đã theo anh trong phần lớn sự nghiệp cầu thủ.

Chờ đợi Quang Hải sẽ rực sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội

Rời CLB Pau FC (Pháp) để về nước, Quang Hải trở thành một trong những cầu thủ nội nhận mức lương “khủng” nhất V-League 2023 (không dưới 100 triệu đồng/tháng), chưa kể tiền phí lót tay. Anh gắn bó với CLB Công an Hà Nội kèm hợp đồng kéo dài 1,5 năm.

Dự kiến, Quang Hải sẽ bắt đầu tập luyện cùng đồng đội mới ở CLB Công an Hà Nội từ ngày 23/6. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 1997 chưa ra sân ngay ở vòng đấu thứ 12 khi CLB Công an Hà Nội đấu Hà Tĩnh tối ngày 24/6 (để chờ hoàn thành thủ tục đăng ký cầu thủ).

Quang Hải vẫn sẽ có mặt trên sân Hàng Đẫy để ra mắt cổ động viên của CLB Công an Hà Nội tối ngày 24/6. Theo kế hoạch, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ chính thức ra sân trong màu áo CLB Công an Hà Nội từ vòng 13 khi đội bóng ngành Công an có chuyến làm khách ở Đà Nẵng ngày 2/7.

