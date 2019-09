Đêm nay trao giải FIFA The Best: Ronaldo thăng hoa chờ đánh bại Van Dijk - Messi

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 08:53 AM (GMT+7)

(Khoảng 0h30, 24/9) Sở hữu phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải 2019/20, tuy nhiên Ronaldo có khả năng đánh bại Van Dijk, Messi để lần thứ 3 được xướng tên ở giải thưởng FIFA The Best?

Video Van Dijk nhận giải "Cầu thủ hay nhất châu Âu":

Vào 0h30 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), Gala trao giải FIFA The Best 2019 sẽ được tổ chức tại nhà hát La Scala, Milan, Italia. Giải thưởng dành cho những cá nhân, tập thể nổi bật nhất làng bóng đá dựa trên số phiếu bình chọn trong khoảng thời gian từ 3/7/2018 đến 15/7/2019 và công bố danh sách các ứng viên đề cử rút gọn từ ngày 2/9.

Ronaldo - Van Dijk - Messi cạnh tranh cho giải thưởng FIFA The Best

Tâm điểm lễ trao giải hướng về hạng mục Nam cầu thủ xuất sắc nhất với 3 ngôi sao được đề cử: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk (Liverpool/Hà Lan). Đây cũng là 3 ngôi sao vào chung kết giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, với phần thắng thuộc về Van Dijk.

Trên thực tế, trung vệ người Hà Lan chính là ứng viên nặng kí nhất nhờ thành công vượt trội ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Anh giành chức vô địch Champions League, á quân Premier League cùng Liverpool, á quân UEFA Nations League cùng ĐT Hà Lan.

Về phía Ronaldo, siêu sao người BĐN cũng trải qua mùa giải đầu tiên như mơ cùng Juventus. Anh có 21 bàn, 8 kiến tạo giúp "Bà đầm già" bảo vệ thành công ngôi vương Serie A và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong màu áo đội tuyển, Ronaldo cũng cùng Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch UEFA Nations League, giành ngôi "Vua phá lưới" (3 bàn thắng). Ở đấu trường Champions League - nơi Juve dừng chân tại tứ kết, Ronaldo cũng đóng góp 6 bàn thắng, 2 kiến tạo.

Lionel Messi lép vế so với 2 đối thủ về thành tích tập thể với chỉ 1 danh hiệu La Liga, nhưng "độc bá" về thành tích cá nhân. 34 bàn thắng, 15 kiến tạo tại giải đấu hàng đầu TBN giúp siêu sao người Argentina ẵm Vua phá lưới La Liga lẫn Chiếc giày vàng châu Âu.

Không những thế, Messi còn là Vua phá lưới Champions League (12 bàn) và 3 bàn/10 trận tại các đấu trường khác.

FIFA The best là giải thưởng do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khởi xướng từ năm 2016, diễn ra độc lập với giải thưởng Quả bóng vàng do tạp chí France Football khởi xướng sau nhiều năm hai tổ chức hợp tác.

Giải thưởng bao gồm 11 hạng mục. Trong 3 lần tổ chức trước đó, Ronaldo giành chiến thắng ở hạng mục Nam cầu thủ xuất sắc nhất vào năm 2016 và 2017, còn Luka Modric được xướng tên vào năm 2018.

Thể thức bầu chọn dựa trên các tiêu chí: 25% bình chọn từ người hâm mộ; 25% bình chọn từ các nhà báo trên khắp thế giới; 25% bình chọn từ HLV ĐTQG và 25% bình chọn từ thủ quân các đội tuyển quốc gia thành viên FIFA.