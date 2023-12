Trao giải “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”: CĐV nữ vỡ oà nhận Iphone 15 Pro Max

Cuộc thi “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất” do 24H phối hợp cùng nhà tài trợ Castrol tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho độc giả 24H ở sự kiện thể thao lớn và kết nối giữa nhãn hàng Castrol cùng độc giả, bên cạnh việc “tiếp lửa” đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam trong cuộc đối đầu với đội tuyển Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đã diễn ra đầy sôi động từ 0h ngày 17/11/2023 đến 18h59 ngày 21/11/2023.

Đại diện 24H (bên phải) trao giải Nhất cuộc thi “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Philippe Troussier đã không thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Iraq được đánh giá cao hơn rất nhiều, xếp trên 26 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Iraq với tỉ số chung cuộc 0-1, nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Dù vậy, thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn ít nhiều mang đến những tín hiệu tích cực về lối chơi mới dần khởi sắc hơn. Trước đó, cuộc thi “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất” do 24H và Castrol phối hợp tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam hướng về trận ĐT Việt Nam - Iraq, với cơ cấu giải thưởng gồm nhiều phần quá giá trị: một giải Nhất (1 chiếc Iphone 15 Pro Max 256Gb), một giải Nhì (1 chiếc Iphone 15 128Gb), 3 giải Ba (mỗi giải 3 triệu đồng) và 10 giải khuyến khích (mỗi giải 300.000 đồng).

Sau khi tổng kết, ban tổ chức đã xác định được những chủ nhân của các giải thưởng giá trị của minigame “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”. Theo đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương đã xuất sắc dự đoán đúng tỉ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq, cùng số người có cùng dự đoán đúng tỉ số như mình, để giành giải Nhất của cuộc thi là một chiếc Iphone 15 Pro Max 256Gb. Trong khi chủ nhân của giải Nhì (một chiếc Iphone 15 128Gb) là anh Nguyễn Ngọc Phong.

Đại diện Ban tổ chức (bên phải) trao giải Nhì của cuộc thi “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất” với phần thưởng là chiếc Iphone 15 128G

Sáng ngày 30/11, ông Lê Công Quốc, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24H tại Tp Hồ Chí Minh, đại diện ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất và giải Nhì cuộc thi tới người trúng giải “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”. Còn 3 người giành giải Ba và 10 người giành giải khuyến khích sẽ nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi nhận giải Nhất của minigame “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương bày tỏ cảm xúc: “Cảm ơn 24H và nhà tài trợ Castrol đã tạo ra cuộc thi ý nghĩa với phần quà giá trị cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi thường xuyên theo dõi tin tức trên 24H nên mới biết đến cuộc thi này. Ban đầu, tôi chỉ tham gia cho vui, là phụ nữ tôi không am hiểu nhiều về bóng đá nên chủ yếu dự đoán tỉ số theo vận may. Nhưng không ngờ, tôi lại là người may mắn nhất trong số hàng ngàn người tham gia dự đoán tỉ số trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq. Hy vọng, tôi sẽ giành thêm được các giải thưởng giá trị ở các cuộc thi sắp tới do 24H và Castrol tổ chức”.

Thay mặt đơn vị tổ chức, ông Lê Công Quốc đã gửi lời chúc mừng đến người chơi may mắn trúng giải thưởng của cuộc thi “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”. Bên cạnh đó, đại diện 24H hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp với nhà tài trợ Castrol để tạo ra nhiều sân chơi ý nghĩa, trao nhiều giải thưởng giá trị hơn nữa đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong tương lai.

* Một số hình ảnh buổi lễ trao giải cuộc thi “Dự đoán cực đỉnh, trúng quà cực chất”:

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]