Trận đấu choáng váng hành tinh: Thua tỷ số 0-149 vì “đốt lưới nhà”

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 00:04 AM (GMT+7)

Một trận đấu ở giải bóng đá vô địch Madagasca đã đi vào lịch sử với kỷ lục kép liên quan đến tỷ số cực sốc và số bàn thắng nhiều đến khó tin. Ngay cả cách đội bóng giành chiến thắng ở cuộc so tài kỳ dị này cũng khiến các fan kinh ngạc.

Lịch sử bóng đá thế giới tồn tại không ít trận đấu hội tụ sự bất ngờ thú vị. Nhưng có lẽ, hiếm có trận đấu nào gây sốc bằng cuộc so tài khi AS Adema thắng SO l’Emyrne (SOE) với tỷ số 149-0 vào ngày 31/10/2002) trên sân Mahamasina ở Antananarivo (thuộc đảo quốc Madagascar).

AS Adema đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi thắng kỷ lục với tỷ số 149-0 trước SO l’Emyrne

Trận đấu này đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness về trận bóng đá có cách biệt tỷ số lớn nhất mọi thời đại, vượt qua thành tích cũ thuộc về thắng lợi 36-0 của Arbroath trước Bon Accord ở Scotland Cup vào năm 1885.

Trận đấu kỳ lạ giữa AS Adema và SO l’Emyrne kể trên diễn ra trong khuôn khổ vòng play-off của giải vô địch Madagascar, nơi mà 4 đội xếp hạng cao nhất sau các vòng đấu chính được góp mặt để tranh ngôi vô địch.

Trước trận đấu này, AS Adema đã sớm đoạt cúp sau khi đương kim vô địch SOE bị DSA Antananarivo cầm hòa 2-2 và trở thành cựu vương sau khi nhận bàn thua cay đắng cuối trận vì một quả penalty gây tranh cãi.

Với việc không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Madagascar, SOE đã bước vào trận đấu với tân vương AS Adema ngày 31/10/2002 với tư tưởng buông xuôi.

Theo một số nguồn tin, đã có cuộc tranh cãi gay gắt giữa ông Ratsimandresy Ratsarazaka, HLV trưởng của SOE và trọng tài chính. Sau đó, Ratsarazaka chỉ đạo cho các học trò bày tỏ sự phản đối bằng cách thay nhau sút vào lưới nhà 149 lần. Trung bình, cứ khoảng 36 giây, các cầu thủ SOE lại “đốt đền” 1 lần.

Các cầu thủ SOE thi nhau "đốt lưới nhà" đến 149 lần để phản ứng trọng tài vì cho rằng mình đã bị đối xử thiên vị

Điều này khiến cho đối thủ của họ - CLB AS Adema và các CĐV trên sân Mahamasina hết sức kinh ngạc. Nhiều fan thâm chí còn lao đến các quầy vé để đòi lại tiền từ ban tổ chức vì cho rằng họ đã bị SOE lừa dối vì màn trình diễn lố bịch bậc nhất lịch sử trên sân bóng chuyên nghiệp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Liên đoàn bóng đá Madagascar đã tuyên án phạt 4 cầu thủ SOE gồm Mamisoa Razafindrakoto (thủ môn), Manitranirina Andrianiaina (đội trưởng), Nicolas Rakotoarimanana và Dominique Rakotonandrasana án treo giò đến hết mùa giải 2002 và bị cấm vào sân cho đến khi mãn hạn kỷ luật.

Trong khi đó, HLV trưởng SOE, ông Ratsimandresy Ratsarazak, người được coi là chủ mưu tạo ra 149 bàn thua kiểu phản lưới trong trận đấu với AS Adema, bị kết án cấm hoạt động bóng đá trong 3 năm. Người đàn ông này cũng bị cấm vào các sân vận động bóng đá Madagascar trong khi bản án vẫn còn hiệu lực.

