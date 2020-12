Top 10 cầu thủ lương cao nhất: Lewandowski hay nhất năm 2020 vẫn “nghèo”

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 19:04 PM (GMT+7)

Lewandowski xuất sắc nhất năm 2020 nhưng thu nhập vẫn kém xa Messi & Ronaldo.

Đá bóng là một nghề mà nhiều ngôi sao hàng đầu nói họ có thể chơi bóng không lấy tiền chỉ vì niềm vui với môn thể thao, nhưng tiền lương cả từ CLB lẫn từ tài trợ vẫn là khía cạnh hấp dẫn nhất của nghề nghiệp này. Và trong năm 2020 các cầu thủ hàng đầu tiếp tục được trả hậu hĩnh, thậm chí chỉ riêng top 10 cầu thủ được trả cao nhất cũng đã đút túi tới hơn nửa tỷ USD.

Lewandowski xuất sắc hơn Messi & Ronaldo trong năm 2020 nhưng thu nhập vẫn thua xa

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 10 cầu thủ được trả thù lao cao nhất của năm 2020 và dẫn đầu danh sách này, không có gì ngạc nhiên, vẫn là bộ đôi kình địch Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Messi thu về 126 triệu USD trong khi Ronaldo nhận 117 triệu USD, nhưng Ronaldo vẫn là "trùm" về thu nhập tài trợ khi dẫn đầu với 47 triệu USD.

Xếp thứ 3 là Neymar , đã vài lần đòi rời PSG nhưng anh có lẽ sẽ không hối hận với khoản thu nhập tăng gấp 3 lần của mình từ khi đến thủ đô nước Pháp năm 2017. Trung bình mỗi năm anh đút túi hơn 70 triệu USD tiền lương và năm nay anh còn ký hợp đồng tài trợ mới với hãng Puma, cho phép số tiền tài trợ anh nhận tăng lên theo từng năm nên năm sau anh sẽ còn nhận cao hơn con số 96 triệu USD của năm nay.

Sau top 3 là một sự cách biệt rất lớn của phần còn lại, mặc dù Kylian Mbappe ở vị trí thứ 4 hứa hẹn sẽ nhận nhiều tiền hơn nữa trong tương lai. Lương của Mbappe hiện là 28 triệu USD/năm và anh còn được tài trợ bởi Nike lẫn các hãng chuyên về đồng hồ cao cấp và trò chơi điện tử. Bất luận anh ở lại PSG và ký hợp đồng mới hay gia nhập Real Madrid theo tin đồn, mức lương của Mbappe sắp tăng vọt.

Mbappe & Neymar tiếp tục nằm trong top 5 cầu thủ được trả thù lao cao nhất

Trong phần còn lại của danh sách, Mohamed Salah xếp thứ 5 với hợp đồng tài trợ chiếm khoảng hơn 50% so với tiền lương anh nhận ở Liverpool. Pogba và Griezmann thu nhập từ tài trợ không nhiều khi chỉ bằng chưa đến một nửa Salah, nhưng vẫn đủ để lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7 do họ hưởng lương ở CLB nhiều hơn so với Salah.

Robert Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu năm 2020 nhưng chỉ xếp thứ 9, thu nhập năm của anh kém Gareth Bale đúng 1 triệu USD nhưng Lewandowski có thể sẽ còn kiếm nhiều hơn nữa năm sau do anh là VĐV được theo dõi nhiều nhất trên ứng dụng TikTok. David De Gea hoàn tất top 10 với mức lương cao nhất thế giới cho một thủ môn.

Top 10 cầu thủ thu nhập cao nhất năm 2020 1. Lionel Messi: 126 triệu USD (92 triệu USD tiền lương/34 triệu USD tài trợ) 2. Cristiano Ronaldo: 117 triệu USD (70/47) 3. Neymar: 96 triệu USD (78/18) 4. Kylian Mbappe: 42 triệu USD (28/14) 5. Mohamed Salah: 37 triệu USD (24/13) 6. Paul Pogba: 34 triệu USD (28/6) 7. Antoine Griezmann: 33 triệu USD (28/5) 8. Gareth Bale: 29 triệu USD (23/6) 9. Robert Lewandowski: 28 triệu USD (24/4) 10. David De Gea: 27 triệu USD (24/3)

Nguồn: http://danviet.vn/top-10-cau-thu-luong-cao-nhat-lewandowski-hay-nhat-nam-2020-van-ngheo-50202019...Nguồn: http://danviet.vn/top-10-cau-thu-luong-cao-nhat-lewandowski-hay-nhat-nam-2020-van-ngheo-50202019121956237.htm