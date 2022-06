Tin nóng chuyển nhượng sáng 23/6: MU báo giá rao bán gấp Martial

MU chịu lỗ nặng vẫn muốn bán đứt Martial

Theo tờ The Sun, MU sẵn sàng chịu lỗ 18,5 triệu bảng so với mức giá 38,5 triệu bảng từng chi ra để mua Anthony Martial từ AS Monaco năm 2015 bằng việc rao bán cầu thủ này ngay hè này với giá chỉ 20 triệu bảng.

MU báo giá bán Martial

Tuy nhiên, mức lương 240.000 bảng/tuần mà tiền đạo người Pháp đang nhận ở sân Old Trafford đang là trở ngại không nhỏ với CLB nào muốn có anh lúc này. Chân sút 26 tuổi hiện vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với MU và đã chơi cho Sevilla theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải trước.

Kepa rời Chelsea, sắp sang Ligue 1 thi đấu?

Trang Foot Mercato cho hay, Nice đang muốn ký hợp đồng với Kepa Arrizabalaga của Chelsea theo dạng cho mượn mùa tới khi đội bóng Ligue 1 muốn có một “người gác đền” mới có chất lượng sau khi bán Walter Benitez cho PSV Eindhoven.

Kepa năm nay 27 tuổi và đang giữ kỷ lục là thủ môn đắt giá nhất thế giới khi Chelsea từng mua anh từ Athletic Bilbao tháng 8 năm 2018 với giá tới 80 triệu euro. Dù vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha đã đánh mất suất bắt chính ở “The Blues” vào tay Edouard Mendy vì một chuỗi phong độ kém cỏi.

Kevin-Prince Boateng nối duyên với Hertha Berlin

Trên trang chủ của mình, Hertha Berlin vừa xác nhận gia hạn 1 năm với Kevin-Prince Boateng. Tiền vệ chạy cánh 35 tuổi người Ghana sẽ chơi cho đội bóng thủ đô nước Đức đến hết tháng 6 năm 2023.

Kevin-Prince Boateng (trái) hạnh phúc khi được ở lại Hertha Berlin thêm 1 năm nữa

Ajax có HLV mới thế chỗ Ten Hag

CLB Ajax Amsterdam vừa công bố việc bổ nhiệm Alfred Schreuder làm tân HLV trưởng của họ sau khi Erik Ten Hag cập bến MU. Nhà cầm quân người Hà Lan Schreuder năm nay mới 49 tuổi và từng có thời gian dẫn dắt Twente, Hoffenheim và Club Brugge.

Edwin van der Sar (trái), Giám đốc điều hành của Ajax và tân HLV của CLB này, Alfred Schreuder trong lễ ký kết hợp đồng

Mkhitaryan sắp là người của Inter Milan

Theo nhà báo Gianluigi Longari, tiền vệ tấn công Henrikh Mkhitaryan đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và cầu thủ của AS Roma chuẩn bị được công bố là tân binh của Inter Milan.

