3 siêu đội hình MU thời Ten Hag nếu tậu 5 tân binh: Đủ sức ghi hơn 100 bàn/mùa

Mới đây, Manchester Evening News hé lộ HLV Erik Ten Hag đã đề xuất với ban lãnh đạo MU chiêu mộ ít nhất 5 tân binh phục vụ cho kế hoạch cải tổ đội bóng. Danh sách này bao gồm Frenkie De Jong (Barcelona), Antony, Jurrien Timber (Ajax), Christian Eriksen (Brentford) và một thủ môn dự bị.

Với De Jong và Eriksen, Ten Hag có thể xây dựng đội hình siêu mạnh cho MU

Nhà cầm quân 52 tuổi cũng nhấn mạnh, rất khó để ông có thể triển khai các ý tưởng chiến thuật cũng như giúp MU hướng tới thành tích mong muốn nếu ban lãnh đạo không thể đưa về những cái tên này.

Theo Manchester Evening News, với De Jong hay Eriksen, MU có thể ra sân với sơ đồ 4-3-3, trong đó De Jong, Eriksen song hành ở hàng tiền vệ 3 người. Trong khi đó, Antony đá tiền đạo cánh phải, còn Timber được đẩy sang đá hậu vệ phải nhờ sự đa năng.

Manchester Evening News nhấn mạnh, cách xây dựng đội hình này giúp Ten Hag dễ dàng triển khai lối chơi tương tự Ajax. Mùa giải 2021/22, Ajax dưới thời nhà cầm quân 52 tuổi ghi tới 141 bàn trên mọi đấu trường, giành chức vô địch quốc gia Hà Lan.

Lối chơi thông minh, nhãn quan chiến thuật sắc bén của De Jong, bên cạnh sự máu lửa của Fred sẽ giúp "Quỷ đỏ" giải bài toán tuyến giữa. Trong khi đó, Eriksen phải cạnh tranh suất đá chính với Bruno Fernandes cho vị trí tiền vệ công. Manchester Evening News cho rằng việc hai cầu thủ cùng phong cách thi đấu có thể khiến đội hình MU mất cân bằng.

Bên cạnh Manchester Evening News, trang The Sun cũng đề xuất tới 2 đội hình lý tưởng dành cho MU.theo sơ đồ 4-2-3-1. Ở đội hình đầu tiên, The Sun khuyên đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ thêm Denzel Dumfries (Inter Milan) nhằm tăng cường sức mạnh tấn công biên do những hậu vệ phải như Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Ở đội hình 2, The Sun đặt giả thiết Eriksen hoặc De Jong từ chối cập bến sân Old Trafford, MU vẫn có thể nhắm tới một ngôi sao sáng giá cho vị trí tiền vệ trung tâm là Ismael Bennacer (AC Milan). Trong khi đó, việc thiếu vắng Dumfries buộc HLV Ten Hag hài lòng với những lựa chọn có sẵn cho vị trí hậu vệ cánh phải.

Đội hình này sẽ giúp MU tái hiện kỳ tích ghi 141 bàn như Ajax mùa 2021/22?

2 đội hình được The Sun đề xuất cho MU

