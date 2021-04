Tin mới nhất Super League châu Âu đổ vỡ: 6 CLB Ngoại hạng Anh rút, đội nào còn “bám trụ”?

Thứ Tư, ngày 21/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Super League châu Âu trên bờ sụp đổ sau khi 6 CLB Ngoại hạng Anh đồng loạt xin rút.

Ý tưởng Super League châu Âu đã tạo ra một trong những sự kiện bóng đá bị phản ứng tiêu cực nhất, và có vẻ nó đang trên đường trở thành một trong những ý tưởng chết yểu nhanh nhất trong lịch sử bóng đá. Bắt đầu xuất hiện từ ngày Chủ nhật vừa qua với việc 12 CLB công bố sự tham gia của mình, giờ một số rất lớn các đội đã đồng loạt xin rút lui.

Ý tưởng Super League công bố ngày Chủ nhật nhưng có nguy cơ tan rã nhanh chóng

Lý do chung của các đội bóng là bởi họ đã không lường trước được những phản ứng gay gắt, đến không chỉ từ các fan mà còn từ chính các cầu thủ, HLV và nhân viên của mình. Một số ngoài ra còn rút lui vì những áp lực pháp lý và chính trị khác, khiến các CLB rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dưới đây là trạng thái của các CLB đã đồng ý gia nhập Super League.

6 CLB Ngoại hạng Anh

Sức ép dữ dội từ không chỉ dư luận mà thậm chí cả chính phủ Anh đã khiến các CLB lần lượt phải xin rút. Man City là đội bóng đầu tiên đưa ra thông báo chính thức, tiếp đến là MU, Arsenal, Liverpool. Chelsea đến thời điểm hiện tại vẫn đang chờ đưa ra thông cáo, trong khi Tottenham đã bày tỏ sự hối tiếc trên trang chủ. Cả 6 CLB đều đã xin được quay trở lại Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA).

Lý do chung cho sự rút lui là tất cả các CLB đều không lường được sự phản đối dữ dội từ cầu thủ và các fan, nhưng ngoài ra còn có một số lý do khác. Man City được cho là đã tức vì những người đứng đầu Liverpool & MU không nói cho bọn họ biết giải Super League châu Âu sẽ có định chế tài chính để khiến các CLB không được chi tiêu tự do.

Cả 6 ông chủ của các CLB Ngoại hạng Anh dự Super League đều đã rút chạy, trong đó Ed Woodward (trái ngoài cùng) từ chức

Chelsea thì đã bị đe dọa bởi tổ chức Chelsea Pitch Owners rằng họ sẽ tước lấy cả sân vận động Stamford Bridge lẫn tên của chính CLB. Tổ chức phi lợi nhuận này đã sở hữu Stamford Bridge từ năm 1997 và đồng thời nắm cả tên của CLB, và họ có quyền tước bỏ tên của CLB Chelsea nếu không thi đấu tại Stamford Bridge.

Tại MU, phó chủ tịch Ed Woodward đã từ chức sau những phản ứng giận dữ của dư luận về Super League, mặc dù hành động này đang bị xem là chỉ nhằm xoa dịu dư luận bởi Woodward được xem là một “con rối” cho nhà Glazer.

Real Madrid – Barcelona – Atletico Madrid

Mặc dù là một trong những người đứng đầu ý tưởng Super League, nhưng chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng quyền lực không ngờ với vị trí của ông. Perez được cho là sẽ xuất hiện trên sóng radio của đài phát thanh El Larguero, tuy nhiên Perez đã hủy vụ này vào giờ chót do phải tổ chức họp khẩn cấp với các thành viên Super League.

Super League trên bờ vực sụp đổ khiến Florentino Perez phải họp khẩn, nhưng có khả năng chính Real Madrid bị cấm dự

Cuộc họp này liên quan đến việc các CLB Ngoại hạng Anh đồng loạt rút lui và Perez đã phải gặp gấp các thành viên còn lại để bàn giải pháp. Nhưng có một tin xấu cho chính Real Madrid: Nhiều nguồn tin tại TBN cho biết chính phủ sẽ lập tức bất hợp pháp hóa hoạt động bóng đá của CLB này nếu dự Super League, bởi họ là một đội bóng được fan sở hữu và trạng thái này chỉ được cấp cho họ do thi đấu trong hệ thống bóng đá của LĐBĐ Tây Ban Nha.

Căn cứ vào thông tin trên, cả Barcelona cũng sẽ bị cấm dự Super League. Mới đây Goal.com tiết lộ Barca trước khi gia nhập Super League đã đề xuất một điều khoản cho phép họ rút lui nếu CLB tổ chức bỏ phiếu đưa ra quyết định. Chủ tịch Joan Laporta đã thòng thêm điều khoản này sau khi lên nhậm chức.

Theo đài phát thanh COPE, sau cuộc họp khẩn cấp có 2 CLB được xác định vẫn “quan tâm đến dự án” là Barcelona và Atletico Madrid, nhưng Barca đã có giải pháp tháo chạy như vừa đề cập. Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ có quyết định bỏ cuộc hay không trong hôm nay 21/4.

Juventus – AC Milan – Inter Milan

AC Milan đã chính thức rút khỏi Super League sau khi theo dõi phản ứng của dư luận, tuy nhiên Inter Milan và Juventus vẫn đang tiếp tục họp bàn về ý tưởng này và chưa có dấu hiệu định rút lui. Được biết trong cuộc họp, 2 CLB Italia còn lại đã cam kết sẽ tiếp tục dự giải và Super League sẽ thi đấu mà không cần các CLB Premier League.

Juventus bác bỏ thông tin Andrea Agnelli từ chức chủ tịch

Đã xuất hiện một số thông tin cho rằng Andrea Agnelli, người “đầu trò” và cổ động mạnh mẽ nhất ý tưởng Super League, đã từ chức chủ tịch Juventus mặc dù ông này là thành viên nhà Agnelli sở hữu CLB. Tuy nhiên phía Juventus đã bác bỏ thông tin này.

