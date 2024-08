Tin mới nhất bóng đá sáng 23/8: De Gea thủng lưới 3 bàn ngày ra mắt Fiorentina

De Gea thủng lưới 3 bàn ngày ra mắt Fiorentina

Cựu thủ thành của MU, David De Gea có màn ra mắt không được như ý trong màu áo Fiorentina. Thủ môn người Tây Ban Nha phải nhận tổng cộng 3 bàn thua trong đó 2 bàn thắng tới chỉ sau 12 phút thi đấu khi Fiorentina đối đầu với Puskas Academy của Hungary trong khuôn khổ vòng sơ loại UEFA Conference League. Kết quả cuối cùng, Fiorentina hòa đối thủ với tỉ số 3-3.

Graeme Souness không đặt niềm tin vào Liverpool

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu sao Liverpool Graeme Souness không đặt niềm tin vào đội bóng cũ trong mùa giải này. Theo lý giải của huyền thoại người Scotland, Arne Slot cần thêm thời gian nên cùng lắm Liverpool chỉ bảo toàn được vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh như mùa giải 2023/24.

Thibaut Courtois tuyên bố không trở lại ĐTQG Bỉ

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội, thủ thành Thibaut Courtois đã tuyên bố không trở lại ĐTQG trừ khi HLV đương nhiệm Domenico Tedesco rời cương vị. Courtois tiết lộ rõ bản thân có mâu thuẫn không thể hàn gắn với vị HLV này. Thủ thành này cho biết LĐBĐ Bỉ đã biết và chấp nhận tình huống này.

Cựu sao Tottenham bị đài BBC sa thải

Theo báo chí Anh đưa tin Jermaine Jenas, cựu cầu thủ của Tottenham vừa bị đài BBC sa thải. Trước đó, cựu cầu thủ người Anh sắm vai bình luận viên bóng đá của đài này. Mặc dù không nói rõ nhưng BBC tiết lộ lý do là bởi Jenas có hành vi không phù hợp. Jermaine Jenas từ chối mọi cuộc phỏng vấn và chỉ nói rằng "mọi chuyện đều có 2 mặt".

Xứ Wales có đội bóng đầu tiên lọt vòng bảng cúp châu Âu

Sau hi giành chiến thắng 3-0 trước Panevezys của Litva, The New Saints có vé dự UEFA Conference League 2024/25. Đội bóng này trở thành CLB đầu tiên thi đấu giải VĐQG xứ Wales giành quyền lọt vào vòng bảng cúp châu Âu trong lịch sử.

