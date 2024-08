Tin mới nhất bóng đá sáng 22/8: ​​​​​​​Rooney trở lại MU đầu tháng 9

Rooney trở lại MU đầu tháng 9

Wayne Rooney vào ngày 7/9 tới sẽ trở lại sân Old Trafford để thi đấu trong trận giao hữu giữa các huyền thoại MU với các huyền thoại Celtic. Trận đấu này nhằm quyên tiền từ thiện và mọi số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ từ thiện sáng lập bởi MU.

Michael Carrick, Antonio Valencia, Nicky Butt, Paul Scholes, Darren Fletcher và Dimitar Berbatov cũng đã xác nhận đá trận này bên cạnh những Anders Lindegaard, Wes Brown, Phil Bardsley, Danny Simpson, Jesper Blomqvist và Karel Poborsky, các huyền thoại MU sẽ được dẫn dắt bởi Bryan Robson và trợ lý Andy Cole.

Paul Gascoigne khuyên Grealish tập trung vào đá bóng

Jack Grealish vốn có tiếng là người ưa tiệc tùng nhưng mới đây một cựu danh thủ ưa tiệc tùng là Paul Gascoigne đã khuyên anh hãy tập trung vào bóng đá. “Tốt cho cậu ta là cậu ta có tiền, nhưng có tài năng thì phải tập trung vào thay vì chơi bời nhiều. Tôi hối tiếc đã không tập trung vào bóng đá khi còn thi đấu, Jack nên thấy tôi bây giờ thế nào để tự răn mình”, Gascoigne nói.

Con trai Marcelo gây sốt ở đội trẻ Real Madrid

Tờ AS cho biết Enzo Alves, con trai cả của cựu hậu vệ trái Marcelo, đang là cầu thủ gây ấn tượng nhất trong thời gian gần đây của đội U15 Real Madrid do sở hữu thể chất lý tưởng và khả năng đá tiền đạo vượt trội so với các bạn cùng lứa. Enzo Alves được đánh giá là một cỗ máy săn bàn với 105 bàn sau 100 trận ở cấp đội trẻ, và AS cho rằng trong vòng 1 năm nữa con trai của Marcelo có thể sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong thành phần tuyển trẻ của Tây Ban Nha.

Berbatov hy vọng Van Nistelrooy giúp ích được cho Hojlund

Dimitar Berbatov đã bày tỏ sự hy vọng rằng Ruud Van Nistelrooy về MU làm trợ lý cho HLV Erik Ten Hag sẽ có ích cho các tiền đạo MU và nhất là cá nhân Rasmus Hojlund. "Rasmus vẫn còn một số mặt chưa đạt khiến cậu ấy ghi bàn chưa nhiều, từ tính nhịp để vào vị trí dứt điểm cho tới lùi quá sâu trong khi cần giữ vị trí để chờ bóng tới. Van Nistelrooy là người nhiều kinh nghiệm và anh ấy có thể sẽ giúp Hojlund thi đấu tốt hơn", Berbatov bình luận.

