Tin mới nhất bóng đá sáng 14/2: Yamal được tin tưởng mạnh mẽ hơn Messi

Yamal được tin tưởng xuất sắc hơn Messi trong tương lai

Yamal đạt phong độ không khác gì cầu thủ ở độ chín sự nghiệp dù chưa bước sang tuổi 18. Theo đánh giá của Andrea Mancini, tuyển trạch viên của Barcelona, ngôi sao người Tây Ban Nha đủ sức đạt đẳng cấp vượt Messi trong tương lai gần:

"Chúng tôi đang tìm kiếm thêm những Yamal mới. Thách thức mà CLB đặt ra là đưa vào đội một 4-5 ngôi sao trẻ từ lò La Masia mỗi năm. Hãy nhìn Yamal, cậu ấy đã ở đội một Barcelona được 3 năm. Cầu thủ này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, thậm chí là Messi".

Yamal được nhiều người so sánh với Messi

HLV Maresca xác nhận quãng thời gian nghỉ thi đấu của Jackson

Tiền đạo Jackson hiện là nỗi lo của Chelsea khi anh dính chấn thương và phải ngồi ngoài khá lâu. Chân sút sinh năm 2001 phải ngồi ngoài trong thời gian dài, theo xác nhận từ HLV Maresca: "Cậu ấy có thể phải nghỉ thi đấu cho đến khi các ĐTQG tập trung (từ ngày 17/3 - 25/3) hoặc sau lúc đó". Điều này đồng nghĩa Jackson có khả năng ngồi ngoài tới 6 tuần.

Greenwood chào đón người con thứ 2 ra đời

Tờ The Sun (Anh) gần đây tiết lộ tiền đạo Greenwood đã chào đón người con thứ 2 với bạn gái Harriet Robson. Nguồn tin thân cận với tờ The Sun cho hay cả 2 đều vui mừng vì người con thứ 2 chào đời an toàn. Họ hiện tận hưởng cuộc sống ở Pháp, khi mọi thứ đơn giản và họ ít bị xao nhãng vì những tin đồn không đáng có.

Pau Cubarsi gia hạn hợp đồng với Barcelona

Barcelona gần đây công bố việc Pau Cubarsi đặt bút kí hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou tới hè năm 2029. Từ khi được đôn lên đội một của Barcelona vào năm ngoái, Pau Cubarsi không ngừng tiến bộ để hiện anh là trụ cột của gã khổng lồ xứ Catalunya.