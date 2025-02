Tin mới nhất bóng đá sáng 12/2: Sir Alex Ferguson & hàng loạt sao MU dự tang lễ Denis Law

Sir Alex Ferguson, Amorim, Rooney và hàng ngàn người dự đám tang của Denis Law

Huyền thoại Denis Law đã được tổ chức lễ tang trong ngày thứ Ba sau khi từ trần hôm 17/1. Bất chấp thời tiết đôi lúc có mưa và u ám, hàng ngàn người đã tới Old Trafford để bày tỏ sự kính trọng cho Law. Đoàn tang lễ đã đi từ nhà quàn tới sân, trước khi đi tới nhà thờ Manchester, nơi có khoảng 500 người chờ đón.

Có mặt tại nhà thờ là các đồng đội cũ của Law, Brian Kidd & Alex Stepney, cũng như cựu thủ môn Peter Schmeichel và cựu tiền vệ đội trưởng Bryan Robson. HLV Ruben Amorim, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Tom Heaton đại diện cho đội bóng, họ đến cùng với Wayne Rooney, Gary Neville, John O’Shea, Darren Fletcher, Paul Scholes và Ruud Van Nistelrooy. Đến viếng còn có đồng hương của Law & huyền thoại của Liverpool, Sir Kenny Dalglish.

Kidd, Stepney, Schmeichel và Robson phát biểu về những kỷ niệm với Law, trước khi Sir Alex Ferguson đọc điếu văn. Lễ tang kết thúc với 84 tiếng chuông nhà thờ, tương ứng với số tuổi của Denis Law.

Trọng tài Collina đề xuất không cho đá bồi ở các quả penalty

Trong cuộc phỏng vấn cho tờ Repubblica của Italia, cựu trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina đã đề xuất các quả penalty không cho đá bồi nếu cú sút 11m không thành công. Ông lập luận: “Trong khi thủ môn phải chịu đủ mọi sự hạn chế để cản các quả penalty, các cầu thủ sút bóng có thể tự do thay đổi cách chạy đà. Tôi đề xuất rằng các quả sút penalty hoặc là vào, hoặc là sút hỏng và đội bị penalty sẽ phát bóng lên, qua đó không cho các cầu thủ đứng bao quanh vòng cấm”.

Chủ sở hữu MU phản ứng sau khi bị kiện vì quỵt tiền

Tổ chức New Zealand Rugby, cơ quan quản lý Đội tuyển quốc gia môn rugby của New Zealand, đã khởi kiện tập đoàn INEOS vì không tuân thủ hợp đồng trong thời gian INEOS (chủ sở hữu của MU) tài trợ cho đội bóng. Hai bên ký thỏa thuận năm 2021 với thời hạn 2022 – 2027 và tuyển rugby New Zealand được trả tiền để mặc đồng phục có thương hiệu INEOS.

Tuy nhiên phía New Zealand Rugby cho biết INEOS đã công bố với họ cuối tháng 1 rằng hợp đồng tài trợ sẽ bị chấm dứt, và tổ chức này đang kiện INEOS để đòi số tiền còn lại trong hợp đồng trị giá 22 triệu bảng. Mới đây INEOS đã ra thông cáo phản ứng rằng họ muốn điều chỉnh hợp đồng tài trợ vì giá năng lượng tăng cao lẫn chính sách thuế carbon ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của công ty, và INEOS phàn nàn rằng thay vì tìm giải pháp thì New Zealand Rugby lại kiện họ.

UEFA đàm phán đưa Cúp C1 sang đá ở Mỹ

Nhiều nguồn tin cho biết UEFA và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) đã mở cuộc đàm phán với tập đoàn Relevent Sports để ký kết thỏa thuận thương mại đưa các trận đấu của UEFA Champions League sang Mỹ, bắt đầu từ 2027. Hiện chưa rõ lợi ích mà UEFA và ECA có thể được hưởng từ thỏa thuận này.

Tonali không định trở lại Serie A

Người đại diện của Sandro Tonali, Beppe Riso, đã bác bỏ khả năng thân chủ của mình trở về Ý. Riso nói: “Anh ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, và có giá trị mà các CLB Italia sẽ không thể trả được. Tôi đang hình dung sự nghiệp của anh ấy sẽ là bên ngoài Serie A”.