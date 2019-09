Tin HOT bóng đá sáng 26/9: Ngã ngửa sự thật vụ Wenger muốn dẫn dắt MU

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 00:02 AM (GMT+7)

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 26/9: Kênh beIN SPORTS vừa tiết lộ sự thật về thông tin HLV Arsene Wenger muốn dẫn dắt MU, ngoài ra còn nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Hé lộ sự thật vụ Wenger muốn dẫn dắt MU: Thời gian qua, giới truyền thông bất ngờ truyền tai nhau tuyên bố muốn dẫn dắt MU của cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình beIN SPORTS.

beIN SPORTS xác nhận thông tin Wenger muốn dẫn dắt MU là giả mạo

Tuy nhiên trên Twitter chính thức, phát ngôn viên của beIN SPORTS xác nhận Wenger không hề đề cập tới vấn đề muốn dẫn dắt MU: "Wenger đã không làm khách mời của beIN SPORTS suốt vài tuần nay. Lần cuối cùng ông ấy trả lời phỏng vấn là hồi đầu tháng nhưng phát ngôn trên không hề xuất hiện trong buổi phỏng vấn".

Bên cạnh đó, beIN SPORTS cũng đăng tải video ghi lại phát ngôn chính xác của Wenger về MU, chủ yếu đề cập đến chất lượng đội hình "Quỷ đỏ": "MU là CLB tiềm năng nhưng chưa tìm ra hướng đi đúng đắn, có lẽ vì các cầu thủ chưa đủ trưởng thành, chín chắn để vận hành lối chơi được áp dụng ở một CLB lớn như vậy.

Xem MU thi đấu, rõ ràng họ không phải ứng viên cho chức vô địch. Cá nhân tôi cho rằng họ không thể tái hiện những gì Giggs, Scholes, Beckham từng làm trong quá khứ".

Thêm nhân chứng tố FIFA The Best gian lận phiếu bầu: Juan Barrera, đội trưởng ĐT Nicaragua tuyên bố kết quả bỏ phiếu của anh dành cho giải thưởng FIFA The Best đã bị sửa đổi vì anh không hề bầu chọn cho Lionel Messi chiến thắng.

Trước đó, HLV trưởng ĐT Sudan, Zdravko Logarusic, cũng xác nhận bị sửa đổi kết quả bỏ phiếu, từ Mohamed Salah - Sadio Mane - Kylian Mbappe ban đầu thành Messi - Van Dijk - Mane.

"Hiện tượng" Real không thích so sánh với Ronaldo: Rodrygo Goes đang trở thành "hiện tượng" ở Real Madrid thời điểm hiện tại. Bàn thắng vào lưới Osasuna tại vòng 6 La Liga giúp cầu thủ 18 tuổi trở thành người có pha lập công nhanh nhất trong trận ra mắt "đội bóng Hoàng gia" (chỉ mất 93 giây từ khi vào sân), phá sâu kỷ lục của Ronaldo "béo" (trận Real 5-2 Alaves năm 2002, 64 phút).

Tuy nhiên trên báo giới, Rodrygo đã khiêm tốn từ chối mọi lời ca ngợi, so sánh với tiền bối vĩ đại: "Tôi không muốn bị so sánh với Ronaldo vì anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil và thế giới.

PSG được khuyên mua "vua kiến tạo" Premier League: HLV Hein Vanhaezebrouck, người từng dẫn dắt Kevin De Bruyne tại CLB Genk vào năm 2009 đã thúc giục PSG chiêu mộ siêu sao thuộc biên chế Man City. Theo nhà cầm quân 55 tuổi, PSG sẽ trở thành CLB bất khả chiến bại nếu De Bruyne "mớm bóng" cho Neymar, Mbappe, Cavani ghi bàn.

Arsenal chọn đội trưởng cực "dị": Hậu vệ Rob Holding của Arsenal tiết lộ, HLV Unai Emery đang lựa chọn đội trưởng qua từng trận bằng phương thức bỏ phiếu. Ở trận gặp Nottingham Forest tại vòng 3 League Cup, Oezil được mang băng thủ quân "Pháo thủ" trước khi trao lại cho Holding.