Tin HOT bóng đá sáng 25/9: Công Phượng nhận tin cực vui tại Bỉ

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 04:32 AM (GMT+7)

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 25/9: Cơ hội lại mở ra với Công Phượng tại Sint-Truiden trước ngày hội quân với ĐT Việt Nam.

Công Phượng nhận tin cực vui trước ngày trở lại ĐT Việt Nam. Sau nhiều vòng đấu vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truiden, cuối cùng, Công Phượng đã được HLV Marc Brys dành cơ hội ở vòng đấu tới đây. Trong trận đấu tới, đội bóng của Công Phượng sẽ gặp đối thủ Leuven. Nếu được ra sân thì đó là điều vô cùng tuyệt vời bởi không lâu sau đó, Công Phượng sẽ trở về khoác áo ĐT Việt Nam.

Công Phượng trong màu áo Sint-Truiden

Van Dijk không muốn được so sánh với Messi. Trung vệ Hà Lan Virgil van Dijk không thất vọng khi trượt giải FIFA The Best. "Những người bỏ phiếu đã đưa ra quyết định, và bạn phải chấp nhận điều đó. Còn trên phương diện cầu thủ, các bạn không thể so sánh tôi với Messi, vì vai trò của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi tự hào khi được ở đây", Van Dijk chia sẻ.

Heskey lo ngại về chiều sâu đội hình Liverpool. Danh thủ Liverpool Heskey cho rằng CLB cũ sẽ gặp vấn đề lớn nếu một trong số ba tiền đạo Salah, Mane hoặc Firmino ngồi ngoài. "Lúc này, chiều sâu đội hình của Man City tốt nhất Ngoại hạng Anh. Nếu vắng một trụ cột, họ luôn có nhân tố thay thế phù hợp theo đúng cách HLV muốn. Trong khi đó, nếu một trong số Mohamed Salah, Sadio Mane hoặc Roberto Firmino ngồi ngoài, Liverpool không thể đảm bảo sức mạnh tấn công", Emile Heskey nói với Omnisport.

Ramos coi nhẹ những giải cá nhân trong bóng đá. Thủ quân Real Madrid Sergio Ramos coi nhẹ những danh hiệu cá nhân trong bóng đá. "Tôi thà không có mặt ở đây để đổi lấy việc giành danh hiệu với Real Madrid. Nếu muốn danh hiệu cá nhân, tôi đã chơi tennis. Khi đội bóng chiến thắng, chúng tôi đều chiến thắng", anh nói bên lề lễ trao giải The Best của FIFA.