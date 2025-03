Thủ môn Remiro ngầm chê MU yếu, không bắt nạt được Sociedad như 4 năm trước

Bắt nạt Sociedad từng là "chuyện nhỏ"

Real Sociedad chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước MU trên sân nhà, họ gỡ hòa nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Mikel Oyarzabal. Với thế trận của MU, đáng lẽ họ phải ghi hơn 1 bàn thắng. Do đó, kết quả này không thực sự được nhìn nhận tích cực từ góc độ của MU.

Remiro 4 lần cứu thua trong trận hòa MU 1-1 của Sociedad

Thủ môn Alex Remiro của Real Sociedad có cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Remiro tiết lộ anh xem rất nhiều trận đấu của MU. Phần vì lý do công việc, phần vì anh thần tượng thủ môn David De Gea, và quá trình theo dõi MU thi đấu khiến Remiro có thể đưa ra so sánh giữa MU hiện tại với trước đây.

“Chúng tôi thua 0-4 trước họ (vào năm 2021) và trận đấu đó thay đổi nhiều điều về chúng tôi. Đúng vậy, họ áp đảo chúng tôi về mọi mặt, sự khác biệt là quá lớn.

Về lối chơi, tình huống xử lý, chúng tôi có thể phần nào đọ với họ được, nhưng về thể lực, sức mạnh và tốc độ thì hoàn toàn không. Họ đáng lẽ có thể thắng 7-0 hay 8-0, chúng tôi chỉ biết lắc đầu khi hết trận, tất cả đều bị choáng ngợp”, Remiro kể lại.

“Tại sao? Khác biệt giữa hai đội đáng lẽ không lớn, nhưng thực tế là anh sẽ phải đấu với những đội rất khỏe. Từ sau trận thua đó, chúng tôi chú trọng vào cải thiện khả năng tranh chấp. Bóng đá đang ngày càng thiên về sức mạnh, tốc độ, và chúng tôi cũng thay đổi, từ HLV, cầu thủ cho đến bộ phận dinh dưỡng, để thi đấu được ở cúp châu Âu”.

Remiro bất lực nhìn Bruno Fernandes sút tung lưới Sociedad ở Europa League mùa 2020/21

“Rèn sức mạnh, tập gym, luyện tốc độ, chúng tôi làm đủ cả. Ngay cả tôi là thủ môn cũng phải rèn. Khi tôi đến La Real thì tôi nặng 78kg, lúc thua MU 0-4 tôi nặng khoảng 81kg, nhưng giờ tôi đã nặng 84,5kg”.

"Quỷ đỏ" hết đáng sợ

Remiro sau đó cho biết MU hiện tại dường như có điều gì đó không đủ để trở lại với hình ảnh của một đội mạnh trước đây, dù anh không thực sự rõ là điều gì. “Tôi thực ra cảm thấy những gì xảy ra với họ cũng khá giống những gì xảy ra với Real Sociedad lúc này. Họ có nhiều cầu thủ triển vọng, nhưng không tìm ra giải pháp để trở lại thực lực cũ”, Remiro bình luận.

“Có lẽ họ cần chút sự tự tin, thắng liên tiếp chừng 5, 6 hay 7 trận liên tiếp sẽ giúp ích điều đó. Nhưng luôn có điều gì đó xảy ra khiến họ không đạt được điều này. Tôi thích HLV mới của họ (Ruben Amorim), ông ấy có những ý tưởng rất hay. Tôi cũng thích Erik Ten Hag, nhưng không hiểu sao luôn có điều gì đó đi chệch hướng với đội bóng này”.

Bình luận của Remiro đã đánh trúng suy nghĩ của nhiều fan MU về tình hình đội bóng hiện tại. Không ít fan trên diễn đàn Reddit bày tỏ sự nhớ tiếc khi MU còn Scott McTominay và Fred, những cầu thủ bị chê nhiều nhưng khá hơn hẳn sự yếu đuối của hàng tiền vệ MU bây giờ.

MU trong những năm khô hạn danh hiệu vẫn có dàn cầu thủ "lực" hơn so với đội hình bây giờ

Một fan bình luận: “Bruno pressing không ngừng, Dan James bứt tốc như gió, Rashford kéo giãn không gian mặt sân bằng các pha phá bẫy việt vị. McTominay dùng sức khống chế tuyến giữa, Fred liên tục làm phiền tiền vệ đối phương, Wan-Bissaka là chuyên gia xoạc 1-đối-1 hay nhất thế giới, Maguire không chiến thuộc hàng tốt nhất. MU khi đó có thể là một sự hỗn loạn về phong cách, nhưng cầu thủ nào cũng có sự vượt trội thể chất theo cách riêng”.

Một fan khác viết: “Đội hình MU hiện tại là một trong những đội hình MU yếu và chậm nhất tôi từng thấy. Chưa nói kết quả, họ bị đối thủ bắt nạt dễ dàng trong các pha tranh bóng và đánh đầu. Ngay cả các trung vệ trông cũng yếu, cứ nhìn số bàn thua từ các quả phạt góc là thấy”.