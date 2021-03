Thầy Park lại đi tìm... con thoi

Thêm 1 cầu thủ nhập viện Ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đông Á Thanh Hóa, đội chủ nhà tuy giành 3 điểm nhưng trải qua một phen hú vía khi trung vệ Anh Việt phải nhập viện cấp cứu do va chạm đầu với một cầu thủ. Xe cứu thương được trưng dụng để đưa Anh Việt đến thẳng bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã phải khâu 3 mũi cho hậu vệ của Than Quảng Ninh. Rất may, khi chụp phim, vùng trán, mắt của hậu vệ này không bị tổn thương quá nghiêm trọng nên chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là anh sẽ có thể trở lại thi đấu.