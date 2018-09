Thâm cung bí sử MU: Bale từ chối "phút 90" vì Mourinho, máy bay chờ sẵn đón Godin

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 10:05 AM (GMT+7)

Ngày mua sắm cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè của giải Ngoại hạng Anh khép lại trong nỗi thất vọng của NHM MU. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Mourinho, “Quỷ đỏ” mua sắm ít đến thế. Sau 3 tuần, những bí mật thâm cung bí sử mới được tiết lộ.

Mourinho tặng áo cho người hâm mộ MU sau chiến thắng trước Burnley

Không Griezmann, không Bale cũng chẳng Willian, những ngôi sao tấn công đều nói không với MU. Thậm chí, những cái tên thuộc dạng sao hạng B, hạng C cũng không về Old Trafford. Ngày cuối phiên chợ hè 2018, các manucian chờ đợi ít nhất một cái tên, có thể là Harry Maguire, Toby Alderweireld hay Yerry Mina. Nhưng cho đến khi cánh cửa chuyển nhượng khép lại, đã không có thêm bất cứ tân binh nào gia nhập hàng ngũ “Quỷ đỏ”.

Cả Alderweireld lẫn Willian đều không về MU

Đó là nỗi thất vọng lớn lao với các manucian, những người vẫn đang lo lắng tột độ cho đội bóng con cưng. Lực lượng của “Quỷ đỏ” rõ ràng thất thế hơn so với những đại gia khác. Nhìn sang Liverpool, nhà á quân Champions League chi đến 176 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Man City, Chelsea cũng có những tân binh chất lượng.

Về phần mình, MU chi ra tổng cộng 71 triệu bảng cho 3 tân binh Fred, Diogo Dalot và Lee Grant. Nhưng tất nhiên chừng đó là không đủ. Bản thân HLV Jose Mourinho cũng rất muốn có thêm một vài tân binh nữa. Nhưng rồi tất cả nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Nhìn lại kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018, người ta có thể nhận thấy một vấn đề nghiêm trọng với “Quỷ đỏ”. Đội bóng này khởi đầu như mơ. Ngày 5/6, tức chưa đến 1 tuần sau khi thị trường mùa hè chính thức mở cửa, MU thông báo tin cực vui: Đạt thỏa thuận chiêu mộ Fred từ Shakhtar Donetsk. Với 52 triệu bảng Anh, Fred là tân binh đắt giá nhất châu Âu tại thời điểm ấy.

Cả Godin lẫn Bale đều không về MU

Thế rồi World Cup 2018 khởi tranh. Trong suốt một tháng ấy, đội ngũ đảm nhận công tác chuyển nhượng của MU gần như không hoạt động. Người hâm mộ những tưởng Phó chủ tịch Ed Woodward và thuộc cấp sẽ đưa Gareth Bale - siêu sao không tham dự giải đấu trên đất Nga, về Old Trafford. Nhưng đổi lại, ngày 3/7, Lee Grant - thủ môn 35 tuổi, chính thức đến với giá vỏn vẹn 1,5 triệu bảng.

Nhưng NHM MU không biết được rằng, có những thương vụ đã suýt trở thành hiện thực. Theo Bleacherreport, trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Phó chủ tịch Ed Woodward thậm chí đã thuê sẵn một chiếc máy bay, sẵn sàng chở Diego Godin từ hòn đảo Sardinia (Italia), nơi trung vệ người Uruguay đang tận hưởng cùng gia đình về Manchester để kịp ký kết hợp đồng.

Theo đó, Godin có điều khoản giải phóng hợp đồng với Atletico chỉ rơi vào khoảng 17,5 triệu bảng. Dĩ nhiên với tiềm lực tài chính của MU, đây là con số nhỏ bé và người Manchester sẵn sàng phá vỡ hợp đồng của Godin. Ngoài ra, một vài cuộc đàm phán đã diễn ra trong vòng bí mật, và Godin được cho là đã đồng ý với mức lương 8 triệu bảng/mùa. Thế nhưng vào phút chót, Godin đổi ý, khiến chuyến bay mà Phó chủ tịch Ed Woodward sắp xếp trở nên vô nghĩa.

MU thuê sẵn máy bay đón Godin nhưng bất thành

Chưa hết, cũng trong ngày 9/8, MU còn hụt quả bom tấn nữa mang tên Gareth Bale. Khi ấy, sự kiên nhẫn của Phó chủ tịch Ed Woodward đã đến giới hạn. Ông đi đến một quyết định táo bạo: 90 triệu bảng cho Gareth Bale. Bên cạnh đó, mức lương cho siêu sao người xứ Wales là 400.000 bảng/tuần, vượt qua Alexis Sanchez - người đang hưởng lương cao nhất MU và lịch sử Ngoại hạng Anh 350.000 bảng/tuần.

Tuy vậy, cũng giống như Godin, Bale nói không với MU. Lý do chỉ đơn giản vì các cầu thủ này không muốn làm việc với HLV Jose Mourinho. Vậy nhưng, bao lâu nay Mourinho cứ than phiền là CLB không thể hiện tham vọng bằng việc mua sắm ngôi sao. Thực tế, lý do để họ quay lưng lại với MU cũng chỉ bởi “Người đặc biệt”.