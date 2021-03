Thái tử Ả Rập bỏ Newcastle, bất ngờ hỏi mua CLB lớn hơn và mời Messi

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 00:04 AM (GMT+7)

Thái tử Saudi Arabia giờ đã chuyển hướng sang một CLB lớn hơn Newcastle và có tham vọng đón Messi gia nhập.

Hẳn một số độc giả vẫn còn nhớ năm ngoái Newcastle đã có giai đoạn được chuẩn bị chuyển giao sang cho một ông chủ mới. Khi đó thỏa thuận đã được đạt giữa Quỹ đầu tư Công cộng (PIF) đến từ Saudi Arabia, sở hữu bởi Thái tử Saudi Arabia Muhammad Bin Salman, với doanh nhân Mike Ashley của Newcastle, và vụ mua CLB chỉ còn chờ sự phê chuẩn của ban tổ chức Premier League.

Thái tử Saudi Arabia Muhammad bin Salman, người đứng đầu PIF

Thế nhưng vụ chuyển giao đã đổ bể sau khi ban tổ chức Premier League từ chối phê chuẩn. Lý do của điều này chưa bao giờ được giải trình một cách rõ ràng, nhưng có 2 lý do chính đã được báo chí tiết lộ: Premier League có hợp đồng truyền hình với BeIN Sports đến từ Qatar và khi đó Qatar với Saudi Arabia lại đang có quan hệ ngoại giao thù địch; Một số CLB lớn của Premier League đã bỏ phiếu không ủng hộ để ngăn Newcastle trở thành một thế lực mới đe dọa họ.

PIF vẫn kiên trì theo đuổi vụ này một thời gian, nhưng vào cuối năm ngoái đã quyết định rút lui vì quá phí thời giờ trong khi mọi nỗ lực của họ đều bị ngăn trở bởi những động thái được cho là “chơi bẩn”. Giờ quỹ đầu tư với tổng giá trị tài sản lên tới 847 tỷ USD này đã tìm ra một CLB mới để mua lại, và đó không phải là ở Premier League.

Theo tờ Corriere dello Sport tại Italia, PIF đã bắt đầu nói chuyện với phía tập đoàn Suning để bàn về việc mua lại Inter Milan từ Suning. Suning đã mua Inter Milan vào năm 2016 và đầu tư vào CLB với mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu, nhưng vào tháng 2 vừa qua tờ Financial Times cho hay Suning đang phải làm việc với Goldman Sachs để kiếm gấp 200 triệu USD tiền mặt lẫn tìm đường bán CLB do tài chính tụt dốc vì Covid-19.

Người Trung Quốc muốn rút khỏi Inter Milan do tài chính thất bát

Suning đang ở trong giai đoạn bất ổn do họ gặp khó khăn trong tài chính và đang từ bỏ một loạt những vụ đầu tư không liên quan đến bán lẻ. CLB Jiangsu Suning đã giải thể vào ngày 28/2 vừa qua mặc dù đang là nhà đương kim vô địch Trung Quốc, và Inter Milan cũng sẽ sớm mất tên khỏi danh sách những tài sản sở hữu của tập đoàn này.

PIF không bỏ lỡ cơ hội để nhảy vào và theo nguồn tin thì quá trình đàm phán đang có sự tiến triển tốt. PIF chưa có kế hoạch cụ thể cho chiến lược đội bóng, nhưng họ bày tỏ ý muốn giữ HLV Antonio Conte ở lại làm việc cũng như giữ chân mọi cầu thủ chủ chốt mà Conte cần cho hệ thống chiến thuật mà ông áp dụng.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là việc Inter Milan khi đổi chủ có thể sẽ theo đuổi Lionel Messi, người sắp hết hợp đồng với Barcelona. Quan điểm của phía PIF là Messi sẽ khiến năng lực marketing của Inter Milan trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết khi sở hữu một trong những siêu sao được yêu mến nhất thế giới, và một cuộc đụng độ Messi – Ronaldo sẽ càng khiến Inter được chú ý và có sức hút với các hãng tài trợ.

Messi sẽ không phải chịu thuế nhiều nếu gia nhập một CLB ở Italia

Messi đang được Man City và Paris Saint-Germain chào mời, Man City có lợi thế mang tên Pep Guardiola trong khi PSG có thể thuyết phục Messi với cơ hội tái ngộ Neymar. Inter Milan không có những lợi thế đó, nhưng PIF hứa hẹn sẽ trả lương cao nhất cho Messi so với 2 ông lớn kia, chưa kể thuế thu nhập cá nhân tại Italia là mềm hơn hẳn so với Anh hay Pháp do chính sách thuế mới của nước này những năm qua (một lý do lớn khiến Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus).

