Tại sao thầy Park gọi tới 48 cầu thủ U22 Việt Nam, không gọi Văn Hậu?

Các cầu thủ ĐT U22 Việt Nam âm tính với Covid-19, sẵn sàng bước vào tập luyện Trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 31, ĐT U22 Việt Nam với tổng số 48 cầu thủ đã hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 16/8. Theo đề nghị của Tổng cục TDTT và LĐBĐVN, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y Tế đã hỗ trợ cử các chuyên gia y tế của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương tới lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho toàn bộ các thành viên của đội. Theo kết quả xét nghiệm được trả về LĐBĐVN, tất cả các thành viên của đội tuyển đều âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện về an toàn, sức khỏe để bước vào tập luyện. Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ chia làm 2 nhóm để tập luyện trên 2 sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mỗi nhóm sẽ có một ban huấn luyện riêng để đảm bảo công tác chuyên môn. Nhóm 1 do Trợ lý Lee Young Jin, Lưu Danh Minh, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và 2 bác sĩ Choi Ju Young, Tuấn Nguyên Giáp phụ trách. Nhóm 2 do HLV Park Hang-seo, Trợ lý Kim Han Yoon, Chu Ngọc Cảnh, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh và 2 bác sỹ Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ phụ trách. Sau khoảng 4-5 ngày tập luyện, BHL sẽ được luân chuyển giữa 2 nhóm để đảm bảo tất cả các thành viên trong ban huấn luyện đều có thể quan sát, nắm bắt và đánh giá được khả năng của tất cả các cầu thủ. Hiện tại, hậu vệ Lê Thành Lâm (SLNA) đã bị chấn thương cổ chân trước khi lên tập trung, nên sau khi được bác sỹ đội tuyển kiểm tra, đánh giá, cầu thủ này đã chia tay U22 Việt Nam để trở về CLB tiếp tục điều trị hồi phục. Như vậy, quân số hiện tại của U22 Việt Nam là 47 cầu thủ.